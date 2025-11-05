AI 고속도로 위의 대한민국 시대를 열다

AD

"이 길은 단지 아스팔트가 아니라, 조국의 피와 땀이 스며든 민족의 동맥이다."

"산업화 시대의 고속도로가 물자를, 정보화 시대의 고속도로가 데이터를 실었다면, AI 고속도로는 '지능'을 싣게 될 것입니다."

"AI의 시대, 우리는 어떤 인간으로 기억될 것인가."

한 나라의 역사는 결국 '길'을 내는 사람들의 이야기다. 길은 단순히 물리적인 도로만을 의미하지 않는다. 인간이 꿈꾸는 방향, 공동체가 나아갈 미래를 상징한다. 그리고 한국 현대사에서 세 사람의 이름은 그 '길'의 상징으로 남았다. 박정희는 산업화의 고속도로, 김대중은 정보화의 고속도로, 그리고 이재명은 AI의 고속도로를 연 사람이다.이 세 고속도로는 서로 다른 시대의 산물이지만, 한 줄기 역사로 이어져 있다. 그것은 한국 사회가 '가난'에서 '성장'으로, '성장'에서 '연결'로, 그리고 '연결'에서 '지능화'로 나아가는 과정의 궤적이다. 세 지도자는 각기 다른 정치적 운명과 사상을 가졌지만, 결과적으로 대한민국을 한 단계씩 진화시켰다.1960년대 초, 한반도는 전쟁의 잿더미 위에 서 있었다. 산업 기반은 거의 존재하지 않았고, 수출이라야 해봐야 광산물이나 농산물 정도였다. 그런 시대에 박정희는 "우리도 할 수 있다"는 신념으로 산업화의 기초를 닦았다. 그 상징이 바로 경부고속도로였다.서울과 부산을 잇는 428km의 그 길은 단순한 도로가 아니었다. 그것은 '근대화의 상징', '국민 동원의 표상', 그리고 '한국형 근대국가 프로젝트의 기념비'였다. 당시 반대 여론도 거셌다. "지금은 밥 먹을 때이지, 길 닦을 때가 아니다." 그러나 박정희는 "길이 있어야 경제가 산다"고 밀어붙였다. 1970년 7월, 경부고속도로가 완공되던 날 그는 말했다.그의 고속도로는 눈앞의 편의를 넘어, 한국의 산업지도를 바꾸었다. 도로는 사람과 물자를 연결했고, 공장은 도시를 확장시켰으며, 전 국민은 '근면과 절약'이라는 단어를 체화했다. 물론 그 길은 희생과 권위주의, 그리고 억압의 그림자와 함께 건설되었다. 그러나 동시에 '가난을 벗어나겠다는 집단적 의지'의 결정체이기도 했다.세월이 흘러 대한민국은 더 이상 '가난한 나라'가 아니었다. 그러나 1997년 외환위기가 찾아오자, 또 한 번의 절망이 덮쳤다. 그 절망의 한가운데서 김대중은 '정보화'라는 새로운 돌파구를 제시했다. 그가 내세운 비전은 명확했다. "21세기는 정보의 시대이며, 우리는 정보고속도로를 건설해야 한다."1990년대 후반, 한국의 인터넷 인프라 구축은 세계에서도 유례가 없을 정도로 빠르게 진행됐다. 정부는 통신망을 민간에 개방하고, 초고속망 구축에 과감히 투자했다. 그 결과, 2000년대 초 한국은 세계에서 가장 빠른 인터넷 속도를 가진 나라가 되었다. 당시 김대중 대통령은 "산업화의 길이 물질을 연결했다면, 정보화의 길은 사람의 두뇌와 마음을 연결한다"고 말했다. 그의 정보고속도로 정책은 단순히 통신망을 설치하는 데 그치지 않았다. 국민 누구나 디지털 시대의 주체가 되게 하려는 포용적 철학이 깔려 있었다.그는 민주화 세대의 리더답게, 정보기술을 '지식의 민주화', '기회의 평등화'의 수단으로 보았다. 그리고 그 길 위에서, 벤처기업들이 태어났다. 네이버, 다음, 카카오 같은 기업들이 바로 그 토양 위에서 자라났다. 한국은 더 이상 '수출입국'이 아니라, '지식과 네트워크의 나라'로 변모했다.그리고 지금, 또 하나의 거대한 길이 열리고 있다. 이름하여 AI 고속도로. 이 길을 제시한 사람은 이재명이다. 그는 산업화의 근면함과 정보화의 창의성을 넘어, '지능화된 사회'를 꿈꾼다. 그가 말하는 AI 고속도로는 단순히 기술 인프라의 확충이 아니다. 그것은 데이터·AI·로봇이 결합된 새로운 산업생태계를 구축하고, 모든 국민이 그 혜택을 누리는 사회적 시스템을 만드는 일이다. 이재명은 이렇게 말했다.그는 행정가로서의 경험을 바탕으로 AI를 복지, 행정, 산업, 교육에 통합시키려 한다. 예를 들어, AI 복지상담 시스템, AI 행정지원, AI 공정플랫폼, AI 국토모니터링 등은 이미 그의 구상 속에서 구체화되고 있다. 그의 목표는 명확하다. 기술이 사람을 대체하는 사회가 아니라, 사람을 확장시키는 사회. 이재명의 AI 고속도로는 결국 인간의 존엄과 기술의 혁신이 공존하는 '새로운 문명'의 길이다.이 세 고속도로는 각기 다른 시대의 조건 속에서 태어났지만, 그 안에는 하나의 철학적 맥이 흐른다. 그것은 "사람을 위한 성장", "국민이 주체인 변화", "기술과 인간의 결합"이라는 공통된 지향이다. 박정희의 길은 '국가가 국민을 이끈 길'이었다. 김대중의 길은 '국민이 국가를 이끈 길'이었다.이재명의 길은 '국가와 국민이 함께 나아가는 길'이 되어야 한다. 즉, 산업화의 길은 '속도'의 길이었고, 정보화의 길은 '연결'의 길이었다면, AI의 길은 '지능'과 '포용'의 길이다. AI 고속도로는 단지 데이터를 실어나르는 통로가 아니라, 인간의 창의력과 공동체의 상상력을 확장시키는 새로운 문명적 인프라이다.우리는 지금도 길 위에 있다. 산업화의 영웅들을 비판하면서도 그들이 닦아놓은 길을 걷고 있고, 정보화의 세대를 넘어 이제 인공지능의 파도 위에 서 있다. 길은 언제나 '미완'이다. 그것은 늘 다음 세대를 향해 열려 있다. 이재명의 AI 고속도로는 한국의 새로운 국가철학을 제시하려는 시도이기도 하다. 그는 '기술의 국가'가 아니라, '사람이 중심이 되는 기술국가'를 말한다.인공지능이 모든 산업의 중심에 서는 시대, 국가는 단지 효율을 따지는 행정조직이 아니라, 공정한 기술분배자, 디지털 복지의 보증자가 되어야 한다. 이 지점에서 그의 철학은 김대중의 '사람 중심 민주주의'와 맞닿는다. 그리고 산업화의 근면한 의지, 정보화의 개방적 정신, AI 시대의 포용적 지능이 한 축으로 모인다.대한민국의 고속도로는 여전히 연장되고 있다. 아스팔트의 길은 이미 전국을 덮었고, 광케이블의 길은 지구를 잇고 있으며, 이제 데이터와 알고리즘의 길이 우리의 뇌와 삶을 연결하고 있다. 그 길의 끝은 어디일까. 어쩌면 AI 고속도로의 종착점은 기술의 완성이 아니라, 인간의 완성일지도 모른다.산업화의 길이 '먹고 사는 문제'를 해결했다면, 정보화의 길은 '소통의 문제'를 해결했다. 이제 AI의 길은 '존엄과 행복의 문제'를 해결해야 한다. 그 길 위에서, 이재명 정부는 인간과 기술이 공존하는 새로운 사회계약을 다시 써야 한다.길은 결국 인간을 닮는다. 박정희의 길은 단호했다. 김대중의 길은 따뜻했다. 그리고 이재명의 길은 공정하고 지능적이다. 세 길이 교차하는 그 지점에서, 대한민국은 또 한 번 문명적 전환점을 맞이하고 있다. 역사는 언제나 '길 위의 사람들'에 의해 쓰인다. 이제 우리는 새로운 세기의 문 앞에서 묻는다.그 질문에 대한 답을 찾아가는 과정, 바로 그것이 이재명의 AI 고속도로가 열어젖히는 미래의 지도다. 그 길 위에서 대한민국은 다시 한번, 세계를 향해 속도를 높이고 있다.