오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

부산경남

25.11.05 10:22최종 업데이트 25.11.05 10:22

음악극 '돌아와요 동래항에', 사진과 함께 만난다

오는 9일 부산 우송춤방에서.... 시간과 사람의 이야기를 음악과 이미지로 엮다

부산 항만의 노동과 풍경을 통해 ‘시간의 항구’를 기록한 장면.
부산 항만의 노동과 풍경을 통해 ‘시간의 항구’를 기록한 장면. ⓒ 정남준

오는 9일 오후 3시, 부산 수영구 우송춤방(남천역 1번 출구)에서 음악극 <돌아와요 동래항에>가 막을 올린다. 저음제금 연주자 동이의 연출 아래 한지수(생황), 김지혜(장구)가 함께하며, 일본 부토 무용단 출신 양종예가 게스트로 출연한다.

이번 공연은 '부산항'이 아닌 '동래항'을 다시 부르며, 근대 이전 동래 해역의 기억을 소리와 몸으로 되살린다. 저음제금·생황·장구가 엮어내는 즉흥과 장단 속에서, 항만과 이동, 귀환의 감각이 무대 위에 펼쳐질 예정이다.

대만 기륭항 한인 공동체의 기억과 이동의 흔적을 시각화한 작품.
대만 기륭항 한인 공동체의 기억과 이동의 흔적을 시각화한 작품. ⓒ 임장달

공연과 함께 열리는 동행 사진전은 항만의 리듬과 디아스포라의 기억을 시각화 한다. 필자는 다큐멘터리 사진가로서 부산항, 자갈치, 산복도로 등 부산의 삶의 현장을 기록한 사진으로 참여할 예정이다. 또 대만 크리스탈레코드 설립자 임장달은 기륭항 한인 공동체의 기억을 드로잉과 아카이브로 풀어낸다.

<돌아와요 동래항에>는 잊힌 항구의 이름을 불러내며, 동래에서 동경, 기륭항까지 이어지는 항로의 시간과 사람의 이야기를 음악과 이미지로 엮어내는 현대적 귀환의 무대다.

항만의 리듬과 귀환의 이미지를 상징적으로 담은 공연 포스터.
항만의 리듬과 귀환의 이미지를 상징적으로 담은 공연 포스터. ⓒ <돌아와요 동래항에>
정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

