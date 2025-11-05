'34년간 조경교육 이바지' 윤수근 회장, 동탑산업훈장 받아

큰사진보기 ▲윤수근 (사)한국조경수협회 회장, 동탄산업훈장 수상. ⓒ 한국조경수협회 관련사진보기

AD

교사‧교장 출신으로 34년간 조경교육을 통한 임업후계자 육성과 조경수 재배기술 연수, 산림자원 조성과 산림소득 증대로 임업발전에 힘써 온 윤수근(73) (사)한국조경수협회 회장이 동탑산업훈장을 받았다.경남 창녕에 사는 윤 회장은 지난 4일 국회의원회관에서 열린 제6회 임업인의날 기념식에서 산림청 최고의 영예인 동탑산업훈장을 받았다. 산림청은 이날 "숲으로 잘 사는 산림르네상스 시대에 '사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 임업인'을 조명"하기 위한 임업인의 날 기념식을 열었다.윤 회장은 30대 초반의 젊은 조경교사 시절부터 34년간 열정적인 조경교육과 조경수 생산기술 연수 등 창의적인 교육으로 모범적인 공직생활을 해왔다. 그는 그동안 창녕군민대상과 창녕교육상, 황우문화상, 푸른경남상, 교육공로훈장, 전국대학생 농촌문제 토론대회 최우상을 수상하기도 했다.윤 회장은 창녕슈퍼텍고등학교(옛 창녕제일고) 교사, 교감, 교장 재직시에 교육공동체가 뜻을 모아 '학교 살리기 운동'으로 폐과된 농과를 조경과로 신설하고 창녕군과 넥센타이어 산학관 협동교육을 통한 교육부 전국 6대 거점특성화고 지정으로 54억원 국비로 학생기숙사와 학과 개편 및 실험실습장 현대화로 선취업·후진학의 진로를 개척하기도 했다.그는 한국조경수협회 경남사무국장과 지회장을 거쳐 중앙회 부회장을 거쳐 2023년부터 2년간 중앙회장을 지냈고, '나무병원' 개원과 수목 감정 평가 확대로 재정자립도를 높이기도 했다.교단 퇴직 후에 그는 6만 6000㎥(2만평)의 조경수 농장과 ㈜경남조경수, 봉수조경을 경영하고, 최근 10년간 한국임업진흥원 임업멘토와 우수강사로 전국 임업연수원과 학교, 지자체 조경수재배교육에 출강하기도 했다.윤수근 회장은 조경교육하면서 "조경수 재배는 심신건강, 경제자립, 행복창출로 근면 성실하게 최선을 다하면 높은 부가가치를 창출하는 산업이 임업이고, 온실가스에 의한 기후위기 극복이 시급한 2050 탄소중립 시대에 숲과 나무는 산소 공장이자 공기 정화기로 조경수 식재 관리가 매우 중요한 과제"라고 강조하고 있다.한편 산림청은 이번에 올해 '산림명문가'로 경남 거창에서 3대에 걸쳐 342ha의 산림을 조성하고 산양삼, 고로쇠수액 등 우수 임산물을 생산해 온 신용운(2대) 가문을 선정했다.