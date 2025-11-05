배춧잎에 고기 숭덩숭덩, 김장철 피로회복 '국'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲수육돼지고기 배추 된장국과 함께 하는 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

AD

"찌개가 아니고 돼지고기 국을 끓인다고요?"

"손자가 있을 때는 매울까 봐 고춧가루를 넣지 않았는데."

"언제든지 다시 오면 끓여주면 되지, 뭐."

"너는 좋겠다. 매일 할머니가 해 주는 맛있는 국도 먹고."

큰사진보기 ▲돼지고기 배추 된장국찬바람이 불면 생각나는 맛 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

집마다 끼니를 때우는 방법은 다양하다. 아침을 간단하게 빵이나 샐러드로 먹는 집도 있을 테고, 꼬박꼬박 밥을 챙겨 먹는 집도 있을 것이다. 남편은 밥을 먹을 때 찌개나 국이 꼭 있어야 한다. 10월 중순부터 찬바람이 불기 시작하면서 날씨가 부쩍 쌀쌀해졌다. 이럴 땐 몸을 데우기 위해 뜨끈뜨끈한 국이 반드시 있어야 한다. 바깥에서 밤낮으로 일하는 남편의 삼시세끼는 신경을 많이 쓰는 편이다.시장 봐둔 것이 거의 다 떨어져서 급한 대로 냉동해 둔 어묵을 해동했다. 마침 집에 있던 무를 넣고 어묵탕을 끓였다. 무를 넣은 냄비에 동전 육수를 내어 한소끔 끓어오르면 어묵과 파를 넣는다. 간이 부족하다 싶으면 참치 액젓 한 숟가락을 넣으면 된다. 마무리로 쑥갓으로 향을 내어 점심을 한 끼 먹었다. 날이 차가우니 남편도 뜨끈한 어묵탕을 두 그릇이나 비웠다.남편을 출근시키고 집 가까이 있는 마트에 장을 보러 갔다. 메모장에 적어간 부식을 장바구니에 골라 담다 보니 단배추가 눈에 띄었다. 어떤 국을 끓일까 고민 중이었는데 딱히 생각나는 게 없었다. 단배추를 보는 순간 딱 떠오르는 메뉴가 있었다. 바로 '돼지고기 배추 된장국'이었다. 육류 코너에서 목살 한 근을 사서 국을 끓일 수 있게 잘라 달라고 했다.돼지고기 배추 된장국은 엄마가 자주 끓여주신 국이다. 어렸을 때 6남매인 자식의 끼니를 챙겨야 했던 엄마는 김장 김치를 담그는 시기가 오기 전엔 항상 이 국을 한 솥 끓이셨다. 식구가 많아 국도 금방 바닥났다. 먹을 게 풍부하지 않았던 시절이라 국 하나라도 있으면 뚝딱 한 끼가 해결되곤 했다. 된장도 엄마가 직접 담근 거라 맛은 더욱 깊고 풍성했다.내가 결혼해서도 친정에 가면 엄마표 돼지고기 배추 된장국을 자주 끓여주셨다. 특히 겨울 김장 김치를 담글 때 먹는 엄마표 된장국은 최고의 맛이었다. 배추를 절이고 남은 배춧잎에 돼지고기를 숭덩숭덩 썰어 넣고 된장을 풀어 끓인 국은 전날 피로를 말끔히 없애주는 회복제가 되었다. 나도 언제부터인가 찬바람이 불기 시작하면 엄마처럼 으레 그 국을 끓이게 되었다. 식육점에 가서 돼지고기 국을 끓인다고 하면 사장님이 항상 고개를 갸웃거리며 되묻곤 했다.엄마표 돼지고기 배추 된장국은 아주 간단하지만, 엄청 구수하고 시원한 맛이 난다. 재료도 별로 들어가는 게 없다. 단배추와 돼지고기 목살 그리고 된장만 있으면 된다. 잘게 자른 목살에 후추와 까나리 액젓 한 숟가락을 넣고 조물조물 간이 배도록 무쳐준다. 단배추는 5cm 길이로 잘라 깨끗이 씻어 준다. 큰 양푼에 된장을 풀어준다. 이때 체에 된장을 걸러주면 맑은 국물이 되어서 좋다.냄비에 물을 조금 넣고 간이 밴 목살을 볶아준다. 기름을 넣으면 기름기가 위에 둥둥 뜨기 때문에 꼭 물로 고기를 볶는 것이 엄마의 비법이다. 고기가 어느 정도 익으면 된장 물을 냄비에 넣고 끓을 때까지 기다린다. 펄펄 끓어오르면 씻어둔 단배추와 간마늘, 파를 넣는다. 간이 싱거우면 참치 액젓이나 새우젓으로 맞추고 기호에 따라 고춧가루를 넣으면 된다.야간 일을 마치고 돌아온 남편에게 갓 끓인 뜨끈뜨끈한 국을 한 대접 떠서 밥과 함께 식탁 위에 놓았다. 엄지 척을 하고는 국 그릇에 코를 박다시피 하며 돼지고기 배추 된장국을 먹었다. 잘 먹는 남편의 모습을 보니 된장국을 유난히 좋아했던 손자가 떠올랐다.아들도 내가 끓인 엄마표 국이나 찌개를 좋아한다. 손자를 데리러 가끔 아들이 오는 날에 돼지고기 배추 된장국으로 밥상을 차려주면 부러움이 가득한 소리로 말했다.가족이라면 누구에게든 맛있는 밥상을 차려주고 싶은 것이 아내의 마음이자 엄마 마음이며 할머니 마음이다. 이렇게 날씨가 차가운 날, 엄마표 뜨끈한 '돼지고기 배추 된장국'을 식구들에게 먹이고 싶다. 몸도 마음도 데워질 수 있게 힘내도록, 이 계절을 잘 지나도록 말이다.