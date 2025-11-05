"철학 담론을 '디카시' 이론으로 재구성"

큰사진보기 ▲이상옥 교수, 문화체육관광부 장관표창 수상. ⓒ 창신대학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상옥 교수 책 <디카시와 철학>. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"이상옥 교수는 발터 벤야민이 지적했듯이 미디어가 예술의 아우라를 파괴하는 것으로 끝나는 것이 아니라 생산력을 제고하는 혁명적인 수단임을 잘 알고 있다. 그래서 누구보다도 먼저 언어모델과의 대화를 통해 거대한 인문학 담론체를 만들어낸 것이다. 언어모델이 아무리 탁월해 봐야 그것은 지식-기계이지 지성-기계가 아니다. 언어모델에 생명과 영혼을 불어넣는 것은 인간이다. 게다가 언어모델은 탁월한 인간의 탁월한 조련을 거칠 때 생산력이 극대화된다."시인‧문학평론가인 오민석 단국대 명예교수가 '디카시 창시자'인 이상옥 창신대 교수(시인)가 펴낸 <디카시와 철학>에 이같이 평했다. 이 시인은 '인공지능(AI)과 공동사유'로 플라톤부터 지젝까지 22인의 철학담론을 디카시론화해 책으로 펴냈다. 오 교수의 분석을 더 들어보자."이상옥 교수는 이 책을 쓰는 과정에서 아직 한국의 디카시를 잘 모르는 '대화형 인공지능'(쳇지티피, ChatGpt)을 잘 조련하고 가르쳐서 그것의 디카시 딥 러닝을 도왔으므로, 어떤 면에서 쳇지티피의 스승이다. 능력 있는 제자인 쳇지티피는 이 교수의 가르침에 자신의 방대한 지식과 정보를 결합하며 이 교수가 원하는 지식-산물을 만들어냈고, 이 교수는 그것을 다시 자신이 원하는 코드에 따라 정교하게 다듬었다. 이상옥 교수와 쳇지티피 사이의 이런 지적 대화의 결과물인 이 책은 그 자체 이미 미래의 인문학 저술의 새로운 좌표이자 하나의 길이 되었다. 먀살 맥루한의 말대로 '미디어는 인간의 확장'이다. 미디어가 달라지면 인간이 변하고 세계가 변한다. 이 책은 그런 변화의 한 명백한 증거이다. 미디어와 인간이 잘 만나면 이런 대사건이 터진다."이 책은 제1회 디카시작품상을 받은 공광규 시인, 제1회 세계디카시인상을 수상한 정채원 시인을 포함한 디카시 작품 42편을 실천 비평함으로써 철학·문학·기술이 교차하는 새로운 사유의 장을 열었다.이상옥 교수는 창신대 문예창작과 재직 시절 디지털카메라의 디카와 시를 결합한 혼종어 '디카시'라는 신조어를 만들어 창신대 캠퍼스 야경을 찍고 쓴 최초의 디카시 "봄밤"을 2004년 4월 2일 디지털 한국문학도서관에 첫 발표를 시작으로 6월까지 50편을 연재하고, 같은 해 9월 디카시집 <고성 가도>를 세상에 내놓았으며, 책 <디카시를 말한다>, <앙코르 디카시>, <디카시창작입문>을 펴내 디카시론을 체계적으로 정립해 왔다.디카시는 자연이나 사물에서 시적 충동을 유발하는 시적 형상(날시)을 포착해서 스마트폰 내장 디카로 찍고 짧게 언술(5행 이내)해서 사진기호와 문자기호를 하나의 텍스트로 사회관계망서비스(SNS)를 활용 실시간 소통하는 극순간 멀티언어예술로 자리잡았다.디카시는 테크놀러지와 예술이 결합한 테크아트 현상으로 2016년 국립국어원 우리말샘에 문학용어로 등재됐고. 2018년부터 중고등학교 교과서도 수록되기 시작하며 21세기 한국문학의 독창적 서정양식으로 자리매김되었다.디카시는 창신대에서 시작(2004년)돼 이 교수의 고향인 경남 고성을 중심으로 지역문예운동으로 펼쳐져 디카시의 발원지 고성에서는 매년 한국디카시연구소 주관으로 경남고성국제디카시페스티벌이 열리고, 한국디카시인협회 주관으로 국제디카시 학술심포지엄이 열린다.이번 저서는 이상옥 교수가 인공지능과 협업을 통해 철학 담론을 디카시론화한 최초의 시도로 주목된다. 이 교수는 인공지능에게 디카시 관련 정보를 딥러닝(Deep Learning) 시켜, 디카시 창작의 핵심 원리와 철학담론을 접목시킴으로써 한층 풍성한 디카시론을 구축해 낸 사유적 결실을 거두었다. 이 과정은 인간과 인공지능이 공동 사유를 실험한 새로운 문학적 방법론으로 평가된다.이 교수는 철학 이론을 어렵게 설명하지 않고, 디카시론의 언어로 새롭게 풀어냄으로써 독자들에게 철학을 친근하게 이해할 수 있는 길을 제시한다.이번 저서는 "철학 담론을 디카시 이론으로 재구성한 최초의 저작으로, 철학과 디카시의 융합이라는 새로운 장을 열었고", "인공지능과 인간이 협업해 집필한 한국 최초의 디카시 문학이론서라는 점에서 21세기 문학의 변화를 상징"하며, "디카시가 한국문학의 독창적 성취를 넘어, 세계 문학과 철학 담론 속에서 보편성을 획득할 수 있음"을 보여주는 문학사적 의미를 지닌다고 할 수 있다.이상옥 교수는 현재 창신대 명예교수·문덕수문학관장, 경남정보대학교 특임교수, 한국디카시연구소 대표로 있다.한편 이상옥 관장은 지난 10월 31일 콘래드서울 파크볼룸에서 열린 "제60회 잡지의 날 기념식"에서 문화체육관광부장관표창을 받았다. 이 관장은 '디카시'라는 새로운 문학 장르를 창안하고, 디카시 전문 계간지 <디카시>를 창간하여 한국 문학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.