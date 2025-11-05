둥글둥글 무등산 계곡 돌담, 얼마나 담금질을 했을까

큰사진보기 ▲광주 무등산. ⓒ 김병모 관련사진보기

학문 공동체로 만나 어깨를 마주했던 사람들이 모여 광주 무등산 가을 산행을 했다. 11월 첫날, 일행은 광주 무등산 증심사 쪽 주차장에서 출발해 당산나무 삼거리까지 이어지는 가벼운 산행 코스를 택했다. 땅의 역사, 시간의 숨결을 느끼는 대자연의 신비를 간직한 무등산권은 2018년 유네스코 세계지질공원으로 지정된 이래, 2023년 재인증된 바 있다.무등산 계곡에서 흐르는 물이 청아하고, 호박 같은 둥근 돌담이 이채롭다. 계곡에 널브러져 있는 모난 돌들이 세월 따라 흐르는 물살에 담금질 된 호박돌이다. 필자의 마음속에 박힌 모난 돌도 언제 쯤 뽑혀 나갈까.모처럼 하는 산행이라 일행의 숨이 거칠어진다. 증심사 쪽으로 조금 더 오르자, 산 쪽에서 바스락거리는 소리가 들린다. 굴참나무 잎 사이로 도토리를 찾는 다람쥐가 낙엽을 헤집고 있다. 다람쥐는 마치 필자의 마음을 아는 듯, 필자를 힐끗 쳐다본다. 어느덧 천년을 이어온 기도 도량, 증심사 도착이다.벌써 산사에 도착한 사람들이 듬성듬성 보인다. 일행도 각자 방식으로 불심(佛心)을 확인하고 돌아서는데, 먹구름 사이로 갑자기 빗방울이 떨어진다. 당산나무가 있는 산등성까지 가야 하는데, 걱정이 밀려온다. 일행 중 일부가 산행을 포기하고 돌아서려 할 때, 비가 멈추고 울창한 나뭇가지 틈으로 햇살이 보인다. 주저할 이유가 없어졌다. 계곡 사이로 흐르는 물소리와 이야기꽃으로 산을 오르는 발걸음이 가볍다.당산나무가 있는 곳까지 오르는 길이 예상보다 완만하고 잘 정비되어 있다. 일행이 즐길 수 있는 적당한 코스이다. 이 코스는 누구나 오를 수 있는 무등산 입문 코스 같다. 느린 여행을 선호하는 일행의 생각과도 일치한다. 산행은 계속되고 계곡으로 흐르는 물은 많지 않지만, 간간이 들려오는 새소리로 마음이 한결 가볍다. 비가 내린 뒤끝이라 추위를 느낄 법도 한데, 오를수록 온기를 느낀다. 바위 틈으로 오가면서 형성된 바람이 어머니 품속같이 포근하다. 무등산 특유의 풍혈(風穴) 작용이다.좀 더 오르자 평지를 이루고 먼저 도착한 사람들이 벤치에 앉아 쉬고 있다. 아름드리 웅장한 당산나무가 장관이다. 나무 크기에 놀란 일행이 손을 마주 잡고 둘레를 가늠해보지만, 나무 두께를 가늠하기 어려울 정도이다. 휴식을 취하고 있는 사람들이 신기한 듯 바라본다.이 느티나무는 수령이 500여 년 된 고목으로 예전엔 나무 주변으로 지나가는 사람들이 요기를 할 수 있는 보리밥집이 있었다고 한다. 지금은 산을 오르는 사람들이 나무 그늘에 앉아 인정을 나누는 곳이란다. 당산나무 주변 흔적을 보니 고 노무현 전 대통령도 다녀간 듯했다.주변을 따라 인증 사진도 찍었겠다, 일행은 하산을 서두른다. 산을 오를 때 증심사와 당산나무에 꽂혀 미쳐보지 못한 나무가 눈에 띈다. 그 나무는 아랫부분이 휑하니 뚫려 숨을 헐떡거리며 세월의 시간과 싸우고 있다. 흥미롭게도, 그 나무는 지팡이 하나에 의지하고 있다. 누군가 지팡이를 나무 옆에 놓은 것이다. 그 사람은 무슨 생각으로 나무 옆에 지팡이를 놓았을까.일행이 한참 내려오자 그림과 자연과 다향이 머무는 작은 집, 의재 미술관이 눈에 띈다. 미술관에 들어서자 관장님은 기다렸다는 듯, 의재 허백련 선생(1891~1977)의 그림과 삶을 이야기했다. 의재 선생은 전남 진도에서 태어나 소치 허련(1809~1892)의 대를 잇는 우리나라 남종문인화의 대가라고 한다. 그는 1938년 무등산 자락 춘설헌에 자리하며 한국화의 맥을 이었다고 한다. 그는 1949년 대한민국미술전람회, 국전이 시작되자 추천 작가와 초대 작가로 추대되어 심사 위원을 역임했다.게다가 의재 선생은 야생차밭을 일구어 춘설차(春雪茶)를 구현해 냈다고 한다. 무등산록에 드리운 구름과 산 기운을 먹고 자란 차 맛과 향이 독특하다. 한 모금할 때마다 구수하면서도 맑은 향미가 코끝을 자극한다. 지금도 많은 차인(茶人)이 그 맛을 못 잊어 찾는다고 한다. 일행은 무등산 산행 후 의재 선생의 그림 감상도 하며 '끽다거(喫茶去, 차나 한잔 마시자)'를 즐겨보는 하루였다.