칡덩굴 뒤엉킨 10평 집, 제주 정착 시작하며 한 일

덧붙이는 글 | 통계자료 참고: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DI2%26tblId%3DDT_2024_001%26orgId%3D218%26

사람은 사회적 동물이다. 처음부터 거창하게 이야기하는 이유가 있다. 엄마 품에서 살다가 어린 새처럼 '이소(離巢)'할 때는 분명 이유가 있다. 학교가 멀거나, 독립적인 생활을 위해서, 결혼을 하거나 하는 등 이유가 있다.이렇게 엄마의 품을 떠날 때는 자신은 모르지만 새로운 공동체 속으로 들어가는 것이 확정적이다. 그런데 단순히 직장을 옮기는 일인데 공동체가 이루어지지 않는다면 정신적으로 건강할까 하는 생각이 들었다. 퇴근 후 반백의 나이에 좁은 원룸에 홀로 있으면 어떤 기분일지 생각해 보면 알 것이다.처남이 살던 10평짜리 단독주택으로 내가 들어가고, 처남은 엄마 품인 본동으로 들어갔다. 처남 말로는 그 지분은 누나의 것이라 했으니, 엄밀히 말하면 아내에게 임대한다고 보는 게 맞다. 본동으로 들어간 이에게 힘내라고 월세를 주었다. 어차피 식구에게 주는 돈이니 아깝지도 않고 합리적이기도 했다.사람들은 불편하지 않으냐고 묻는다. 나는 잘 모르겠다. 가끔 아내가 보고 싶을 때가 있지만 건너편 동에 가서 밥을 먹다 보면 똑같이 생긴 사람들이 앉아 있는 걸 보고 그런 생각이 사르르 녹아버린다. 사실 어느 순간에는 아내보다 처남과 이야기하는 게 더 즐거울 때가 많다. 처남이 그렇게 생각할지는 모르겠다. 내가 자꾸 귀찮은 일을 시키기 때문이다.지난해 국가통계포털 자료를 보면, 보통 제주로 이사 오는 사람들의 이주 동기는 새로운 직업과 사업 도전이 가장 많고, 그 다음이 주거 환경 변화, 마지막이 회사 이직 또는 파견이 주를 이룬다. 이 세 부류가 54%를 차지한다. 즉 이주를 결심한 사람들은 직업이나 거주지 확보가 가능해야 오래 버틸 수 있다는 뜻이다. 게다가 이 세 부류의 자가 비율은 45.3%나 된다. 실제로 주변 이야기를 들어보면 지난해 통계와 비슷함을 느낀다. 그리고 같은 해 기준 통계에서 이 부류의 사람들이 이주민 중 제주 생활 적응도가 높았다.사회적 동물 이야기를 계속해 보자. 제주에 내려와 직장이라는 주기적 사회적 단체 활동 외에 무언가 더 필요했다. 일단 교회를 찾아보았다. 처음에는 구리에서 다니던 기장교회(기독교장로회 : 진보적 교회)와 같은 교단의 교회를 찾았다. 교회 소개로 한 번 나가 보았으나, 집에서 멀고 성도 수도 적었다. 집중되는 관심에 적응할 수 없었다. 나는 나름 내성적이다.그래서 다른 교회를 알아보았다. 요즘은 보수, 아니 거의 극우에 가까운 교회가 많아 아무 교회나 갈 수 없었다. 설교를 듣기조차 힘든 교회가 많기 때문이다. 그러던 중 동네를 돌아보다가 차로 9분 정도 거리에 성공회를 발견했다. 기장교회 목사님들이 성공회와 소통하기에 나는 일단 성공회 교회에 나가 보기로 했다.예배 형식이 가톨릭과 비슷해 조금 낯설었다. 성찬식도 하고 몸에 십자가를 그어야 했다. 그래도 설교 내용이 상식선이라 다행이었다. 제주에서의 종교 활동은 성공회로 정했다. 사람들의 정치적 태도와 소통 방식이 개방적이었다. 더 흥미로운 점은 이 교회에 다니는 사람들 대부분이 이주민이라는 것이다. 게다가 여행 중인 사람들도 예배를 보러 간간이 들렀다.종교 이야기가 다소 무겁게 느껴질 수 있지만, 내가 이런 사회적 활동을 찾은 데에는 또 다른 이유가 있다. 나름 제주를 모르는 편은 아니다. 처가이기도 하니 어느 정도는 안다. 그럼에도 이런 노력을 하는 데에는 분명한 이유가 있다. 최근 제주가 자살률, 이혼율 모두 1위를 기록하는 지자체이기 때문이다. 게다가 음주운전도 육지보다 훨씬 흔하다. 그래서 공동체 활동이 필요한 이유가 여기에 있다. 정신 건강에 가장 중요한 것은 건전한 공동체 활동이라고 생각했기 때문이다. 이는 제주 생활의 안정적 정착에 큰 도움이 된다.종교 외에도 외지인과 원주민이 섞인 모임에 참여하기로 했다. 아는 분이 알려준 모임이다. 정신과 의사, 치과의사, 서점 주인, 교수, 명상 지도자, 농부, 공무원 등 다양한 사람들이 모였다. 사실 앞서 말한 통계도 이 모임에서 듣고 찾아봤다.결국 좁은 원룸 대신 칡덩굴이 뒤엉킨 작은 10평짜리 집의 지저분한 정원을 선택하고, 다소 불편한 처가로 들어가 정신 건강을 고려한 교회를 찾은 건 토착화를 위한 첫걸음이라 하겠다. 이주를 생각하는 사람들은 막연히 내려오면 결국 다시 돌아가게 되어 있다. 적어도 사업이나 직장을 확보하고 각자만의 공동체를 이루려는 노력이 필수다. 바람 많은 섬에서 사회적 동물의 일원이 되길 희망해 본다.