'충남 미래교육 본보기' 된 금산여고, 작은학교 한계 뛰어넘다

충남도교육청이 미래사회에 대응하기 위한 '충남미래교육2030'을 추진 중입니다. 충남미래교육2030'은 미래를 살아갈 힘을 키우는 인간·기술·자연이 공존하는 미래형 교육입니다. <오마이뉴스>가 충남도교육청과 공동으로 새로운 교육, 새로운 학교에 대한 고민을 10회에 걸쳐 연재합니다.

큰사진보기 ▲금산여고의 과학융합수업 모습 ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲강로사 금산여고 교장. 금산여고가 농촌형 고교학점제와 충남 미래교육의 본보기가 된 과정을 설명하고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲금산여고 전경 ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲금산여고는 ‘작은 학교’의 한계를 뛰어넘어, 학생 맞춤형 교육의 모범 사례로 주목받고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

"저희가 무슨 대단한 창의적인 프로그램을 만든 것이 아닙니다. 학생과 선생님, 교직원의 마음이 통했기 때문에 일이 자연스럽게 진행됐고, 지금 금산여고는 행복한 학교로 가고 있습니다."

최교진 부총리 겸 교육부 장관의 취임 이후 첫 현장 방문지는 충남의 금산여고(교장 강로사)였다.금산여고는 '작은 학교'의 한계를 뛰어넘어, 학생 맞춤형 교육의 모범 사례로 주목받고 있다. 우선 '농촌형 고교학점제 모델 구축'의 대표적인 성공 사례로 꼽힌다.지난달 17일 <오마이뉴스>는 금산여고 강로사 교장과 장진관 교감, 김진 교무부장 등 학교관계자를 만나 이 학교가 농촌형 고교학점제와 충남 미래교육의 본보기가 된 과정을 자세히 들어보았다.고교학점제는 학생 선택권이 넓어지고 맞춤형 교육이 가능해진 장점이 있다. 자기 주도적 학습 능력을 기르고 진로 역량도 강화한다. 하지만 지역 및 학교 간의 교육 격차로 교사들이 여러 과목을 가르치는 다과목 지도 부담을 안고 있는 곳이 많다. 현장에서 과목 운영과 학사 관리 등 어려움을 호소하는 이유다. 특히 농어촌이나 소규모 학교는 어려움이 더 크다.금산여고가 있는 금산군도 인구 5만 명의 소규모 농촌 지역이다. 금산여고는 이를 극복하기 위해 지역의 특성은 물론 지역 내 활용 가능한 자원을 세밀히 분석했다. 교사와 학생들의 요구를 꼼꼼히 들었다. 이를 통해 지역사회와 대학, 연구소를 아우르는 '다자간 협약(9개 기관)'을 체결했다. 지역 내 자원을 동원해 학생의 진로를 현실적으로 지원할 수 있는 교육 시스템을 구축한 것이다. 협약에는 금산군청과 청소년수련관, 충남대학교·한남대학교·중부대학교·건양대학교, 충남농업기술원·인삼약초연구소·금산군농업기술센터 등이 참여했다.이 학교가 특별한 것은 학생 주도성과 자기 주도적 학습 능력을 핵심으로 삼고, 동시에 교사의 교육 전문성과 현장 의견을 중심으로 교육 과정을 운영한다는 점 때문이다. 공동 교육 과정과 온라인학교, 소인수 과목, 그리고 수업 유연화 주간 등을 통해 학생들이 배우고 싶은 과목을 스스로 선택하게 했다. 교사들은 교육 과정 이수 지원팀을 구성해 민주적으로 협의하며, 수업과 평가, 기록을 하나로 통합하는 방식을 도입했다. 이를 토대로 '미디어영상·AI정보·바이오보건·항공서비스' 등 네 가지 분야를 제시, 학생들이 진로 탐색을 경험하도록 설계했다.금산여고의 교실은 지역을 향해 열려 있다. 인삼약초연구소와 함께하는 '인삼 레시피 개발 및 브이로그 제작' 수업은 가정·영양·과학·미디어가 만나는 대표적인 교과 융합 사례다. 학생들은 학교 텃밭에서 약초 지황을 심고, 재배와 수확 과정을 영상으로 기록한다. '걸어서 핫플 속으로(국어·영어·지리)', '데이터로 보는 신체 변화(과학·생명)', '뉴미디어로 본 MZ 창업(수학·사회·영어)' 같은 융합형 수업은 교실 안팎에서 동시에 진행된다. 중부대 항공서비스학과, 충남대 간호학과 교수진이 직접 수업에 참여하며, 학생들은 실제 산업 현장과 맞닿은 생생한 배움을 경험한다. 수업은 체험을 넘어 진로 재탐색의 기회로 이어진다.금산여고의 자율형 공립고 운영에서 주목받는 또 다른 부분은 '고시 외 과목'이다. 이 학교는 3개년 프로젝트를 통해 '인간 돌봄과 공감 역량'을 주제로 한 생활 교양 융합 교과서를 자체 개발하고 있다. 충남대학교 간호대학과 협업해 수업을 설계하고, 지역의 고령화·핵가족화 문제를 반영했다.이 학교의 김 교무부장은 "학생의 진로 희망과 지역의 사회적 요구가 만난 결과"라며 "학생 10명 중 1명은 보건 의료 분야로 진로를 정하고 있어, 수요 기반 교과 설계가 필요했다"고 설명했다. 지역과 대학이 공동으로 교육 과정을 설계하고 실습을 병행하는 현장형 교육 협업 모델을 만든 것이다. 이는 학생들에게 의료·보건 계열 진로 탐색 기회를 제공하는 동시에, 지역사회 돌봄 문화 확산에도 기여할 것으로 보인다.때문에 교사와 학생, 지역사회가 함께 참여하는 '교육 과정 박람회'는 금산여고만의 상징적인 장면이다. 체육관에서는 대학 교수들이 진로 상담을 진행하고, 지역 기관의 멘토들이 부스를 운영한다. 학생들은 이곳에서 자신의 진로를 구체화하고, 어떤 과목을 선택해야 할지를 스스로 결정한다. 학생들의 진로 설계는 담임–진로진학부–교육과정부–외부 컨설팅으로 이어지는 4단계 맞춤형 상담 체계가 작동한다. 학생 한 명 한 명의 흥미와 진로를 분석해 과목 선택이 실제 진로와 연결되도록 돕는 것이다.강 교장은 "단순히 '무슨 과를 가고 싶니'로 끝나는 상담이 아니다"라며 "학생의 성향과 성장 과정을 모두 이해하고, 진로와 과목의 일치 여부를 함께 찾아가는 것이 금산여고 교육의 핵심"이라고 말했다.이 학교의 혁신을 지속시키는 힘은 교사들에게 있다. 금산여고는 교과 8개, 자율 8개의 전문적 학습 공동체를 운영하며, '숙제가 있는 수업', '삐약비약' 등 교사 주도 연구 프로젝트를 정례화했다. 또 디지털 기반 평가 도구 연수, 교과별 평가 도구 연수 등 교사 역량 강화 연수를 통해 교사들이 미래 교육의 변화를 능동적으로 수용할 수 있도록 지원하고 있다.학교는 본격적인 교육 과정 개편 전 1년 동안 교사들과 수차례 회의를 거치며 공감대를 형성했다. 교사들에게 변화를 '이해하고 수용하는 시간'을 준 것이다. 업무 재분배와 협업 구조를 통해 교사들이 수업과 연구에 집중할 수 있도록 지원했다. 또 필요한 시점마다 맞춤 연수를 제안하며 교사들이 스스로 배우고 성장하는 구조 만들기에 나섰다. 강 교장이 "교사 학습 공동체는 학교 혁신의 엔진"이라고 설명하는 이유다.물론 풀어야 할 과제도 남아 있다. 교사 업무 부담과 교원 수급, 농촌의 교통 인프라, 외부 강사 확보 문제는 여전히 숙제다. 특히 교사 1인당 담당 과목 수가 많고, 학생별 기록까지 병행해야 하는 현실은 교사의 피로도를 높인다. 자율형 공립고 2.0 예산을 활용해 대학 체험 버스를 운영하고, 지역사회와 연계해 학생들이 직접 현장을 탐방할 수 있도록 지원하는 등 해법을 찾아가고 있지만 한계가 있다.강 교장은 "교육 과정 다양화와 교원 수급 문제 해결이 함께 가야 한다"라며 "농촌 학교의 경우 외부 강사 확보나 교통 인프라 부족이 큰 문제"라고 말했다. 이어 "자율형 공립고 2.0과 혁신학교 체제를 기반으로 내부 자구책을 마련하고 있지만, 정책적·재정적 연속 지원이 반드시 필요하다"고 강조했다. 최 교육부 장관도 지난 15일 금산여고를 찾아 "교사의 업무 부담을 줄이기 위한 교사 증원과 예산 지원 등 현장의 의견을 적극 반영해 실효성 있는 개선책을 빠른 시일 내 마련하겠다"고 밝혔다.금산여고는 농촌형 고교학점제의 모범 사례뿐만 아니라 충남 교육청이 지향하는 '충남 미래교육 2030'(인간·자연·기술이 조화롭게 공존하는 교육)의 본보기 학교로 꼽힌다. 이에 대해 강 교장은 금산여고의 혁신을 '사람 중심의 변화'로 정의한다.