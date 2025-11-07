어르신이 80kg를 번쩍번쩍, '공스장'에서 만난 고수들

평생을 마른비만으로 살아온 멸치의 근성장 도전기. 운동하면서 접한 경험에 대해 이야기합니다.

'아, 나도 나가고 싶다! 가을바람 맞고 싶다!'

'아니, 운동한다며? 마른 비만에서 벗어나겠다며?'

큰사진보기 ▲체스트 프레스를 한 세트 들고 나니 가을 하늘이 보인다. 이렇게 기특한 종합체육시설이라니! ⓒ 박종원 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네 공원에 설치된 체스트프레스. 요즘은 날이 좋아 꽤 자주 이용한다. ⓒ 박종원 관련사진보기

지난달에는 보름 가까이 비가 내리다가 갑자기 찬바람이 불기 시작했다. 갑자기 여름에서 겨울로 '급발진' 하는 느낌이긴 하지만, 아직 가을의 정취는 남아있다. 다행히 이번 주부터는 다시 날씨가 누그러들었다. 패딩을 입으면 땀이 날 정도다.체육관에서 트레드밀만 뛰고 있기에는 너무 아까운 날씨다. 날이 좋아서인지 도로에는 단풍 놀이 가는 어르신들이 탄 관광버스들이 자주 보인다. 시내 길거리는 '예쁜 옷을 입으려면 지금 뿐이다!'라는 느낌으로 한껏 꾸민 청년들로 가득하다. 이 좋은 날, 다들 어디로 가는 걸까. 뒤늦게 반소매 셔츠들을 둘둘 말아 옷장 한 구석에 밀어 넣으며 생각했다.하지만 마음 한 구석 어딘가에서 메아리가 울린다.그 두 가지를 함께 해결할 수 있는 공간이 있으니, 이른바 '공스장(공원과 헬스장의 합성어)'이다. 보통은 등산로나 약수터에 갖춰 놓은 운동 기구들을 보며 '산스장'(산+헬스장)이라는 표현을 쓰는데, 경기도 고양시 일산 서구의 공원 곳곳에는 시민들을 위한 갖가지 운동 기구들이 설치돼 있어 '공스장'도 많다.이게 생각보다 꽤 본격적이다. 랫풀다운(광배근 운동 기구), 벤치 프레스(벤치에 누워 바벨을 들어올리는 운동), 프리처 컬 머신(이두근 운동 기구), 시티드 레그 프레스(앉아서 하체 근육을 단련하는 운동 기구) 등 피트니스 기구들이 공원 주요 길목마다 설치돼 있다. 본인이 분할 운동(부위를 나누어 집중적으로 근육을 단련하는 운동법) 중이라면 조금 부족할 수 있겠지만, 기초 체력을 늘리는 데는 충분하다. 파랗게 트인 가을 하늘을 만끽하면서도 '근 성장'을 도모할 수 있다.특히 이곳에서 하는 체스트 프레스(가슴 근육을 이용해 손잡이를 밀어내는 운동 기구)는 단연 최고다. 한 세트 하고 나면 바로 탁 트인 가을 하늘이 보인다. 이만한 경치를 누리면서도 사용료 한 푼 없다고? 아아, 이토록 훌륭한 종합 체육 시설이라니! 과장을 조금 보태 세금을 내는 보람마저 든다.뭐, 이런 이유 때문에만 가을날의 '공스장'을 찾는 건 아니다. 평소 다니는 체육관과는 다른 기구들로 운동해 볼 기회를 얻을 수 있다. 각 체육관마다 기구의 종류와 구조가 다르다. 해보면 똑같은 자세로 운동을 하는 데도 자극이 오는 부위에 조금씩 차이가 있다.피트니스라는 운동 특성상 기계적으로 반복적인 운동을 하게 될 때가 많은데, 이때 가끔 다른 기구로 운동하면 정신을 환기하는 데 도움을 준다. '어? 이 기구는 이두에 자극이 잘 안 드네?' '그동안 내 자세가 흐트러졌나?' 돌이켜 볼 기회도 얻을 수 있다. 접근성도 괜찮다. 퇴근하는 길에 빈자리가 있으면 '어? 한 번 들어볼까?' 하면서 기구를 써 볼 수도 있다. 요즘엔 이것도 돈이다. 다른 체육관에서 새로운 운동기구를 써 보려면 일일 사용권부터 끊어야 한다.비 올 때는 운동을 못 하지 않으냐고? 그 또한 문제가 되지 않는다. 가끔 비 오는 날 저녁 일곱 시에 가보면 러닝셔츠 차림에 2000년대 발라드 뮤직비디오 속 비련의 남자 주인공 같은 표정으로 케이블 숄더 프레스(어깨 근육을 이용해 손잡이를 밀어 올리는 운동기구)를 밀고 있는 고독한 '헬서'들을 볼 수 있다. 당신만 괜찮다면 날씨는 큰 문제가 되지 않는 것이다(그래도 웬만하면 집에 들어가자).사실 '공스장'을 찾는 또 다른 이유는, 재야에 있는 무림 고수들을 볼 수 있기 때문이다. 흔히 말하는 베테랑들은 체육관에도 많지만, 공원에도 많다. 그들을 만났을 때의 느낌은 또 다르다. 특히 어르신 헬서들이 자주 눈에 띈다. 오직 이곳에서만 볼 수 있는 분들이다.칠순이 넘어 보이는 어르신이 체스트 프레스 80kg을 번쩍번쩍 들고, 60대 여사님이 시티드 레그 프레스 70kg을 힘차게 밀어내는 모습을 보면, 그동안 인생을 너무 조급하게 살고 있던 건 아닌가 하는 생각이 든다. 아직 젊은데 이미 몇 년 전 자신의 인생이 정점을 지났다고 생각하면서 우울해하지는 않았던가.그럴 땐 가을날의 '공스장'에 가보자. 더 멀리, 더 많이 해내고자 하는 마음에는 나이 제한이 없다는 걸 느낄 수 있을 테니(그렇다고 너무 늦은 시간엔 가지 말자. 저녁 8시 이후 야외에서의 헬스는 이웃들을 위해 삼가야 한다는 사실, 잊지 말기!).