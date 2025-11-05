"다케시마의 날에 각료 참석 요청"... 다카이치 대응 주목

큰사진보기 ▲지난 21일 다카이치 사나에 신임 일본 총리가 일본 도쿄의 총리 관저에 도착한 모습. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

일본 시마네현 마루야마 다쓰야 지사가 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날' 행사에 각료(장관)가 참석해달라고 정부에 요청했다.교도통신에 따르면 4일 마루야마 지사는 아카마 지로 영토문제담당상을 만나 한국이 독도를 불법 점거하고 있다면서 이 같은 요청을 담은 서한을 전달했다.또한 정부가 각의(국무회의)를 통해 '다케시마의 날'을 제정하고 행사를 주최해야 한다고 촉구했다. 시마네현은 2006년부터 매년 2월 22일을 다케시마의 날로 정하고 행사를 열고 있다.아카마 영토문제담당상은 "(시마네현으로부터) 의뢰 문서가 도착했으므로 검토하려고 한다"라고 밝혔다.앞서 다카이치 사나에 신임 총리는 9월 27일 자민당 총재 선거 토론회에서 "각료가 다케시마의 날에 당당히 참석하면 좋지 않은가"라며 "(한국의) 눈치를 볼 필요가 없다. 일본 영토라는 것을 모두가 알아야 한다"라고 주장했다.일본 정부는 한국이 행사 개최에 반발하는 것을 우려해 2013년부터 13년 연속으로 차관급인 정무관을 파견하고 있다.교도통신은 "다카이치 총리의 대응이 주목될 듯하다"라고 전망했다. 다카이치 총리는 과거에도 한국이 독도에 무장 경비대를 상주시켜 불법 점거하고 있다고 비판해 왔다.일본은 최근 한국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 에어쇼 참가를 위해 이동할 때 오키나와에 있는 자위대 기지에서 처음으로 급유를 지원하는 방안을 검토했으나, 블랙이글스 일부가 독도 상공을 비행했다는 사실을 확인한 뒤 항의하며 계획을 취소한 것으로 알려졌다.고이즈미 신지로 방위상은 이날 기자회견에서 "한일 국방 당국 간에 논의가 있었지만, 결국 이뤄지지 않았다"라며 관련 사실을 인정했다.일본 정부 관계자는 "매우 유감"이라며 "영토 문제는 결코 타협하지 않지만, 한국과의 관계 강화를 위한 노력은 계속될 것"이라고 밝혔다.다카이치 총리는 우익 성향이지만 취임 후에는 한국과의 협력을 강조하면서 관계 개선 기조를 이어가고 있다.이날 국회에서도 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 이재명 대통령과 정상회담을 하고 현재의 전략 환경에서 한일 관계, 한미일 협력의 중요성에 의견이 일치했다"라고 말했다.그러면서 "이 대통령과는 서로 이웃 나라이기 때문에 입장이 다른 여러 현안이 있지만 이를 관리하고, 국교 정상화 이후 구축해 온 양국 관계 기반에 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다"라고 설명했다. 이어 "셔틀 외교를 포함해 정부 간 의사소통을 긴밀하게 해 나갈 것"이라고 덧붙였다.또한 일본인 납북 피해자 조기 귀국을 위해 북한 측에 김정은 국무위원장과 정상회담을 하고 싶다는 뜻을 전달했지만, 이를 전달한 경로에 대해서는 "사안의 성격상 자세한 답변은 삼가겠다"라며 말을 아꼈다.