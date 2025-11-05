"이렇게 사람이 많다니" 화제의 비혼페어에 다녀왔습니다

큰사진보기 ▲비혼페어 현수막지난 1일 서울 성수동에서 열린 제1회 비혼페어 입구 옆에 현수막이 걸려 있다. ⓒ 장하윤 관련사진보기

"마이너인 줄 알았는데 메이저였어요. 주변에 없어서 몰랐는데 비혼에 관심 있는 사람이 이렇게 많다니 신기해요."

여자의 행복은 오직 결혼뿐입니다'

▲비혼페어 입구 옆 문구지난 1일 서울 성수동에서 열린 제1회 비혼페어 입구 옆에 문구가 부착돼 있다.

▲비혼페어 현장지난 1일 서울 성수동 어브 스튜디오 1층에서 제1회 비혼페어가 열리고 있다.

"비혼 여성에게 집은 꼭 필요하다"

"누가 집 구매를 말려도 절대 듣지 말라"

"청약에 불리하니 다른 방식을 노리는 것도 방법"

▲비혼페어 강연 현장두드림 부동산 두소장 공인중개사의 '내집마련' 강연을 앞두고 사람들이 앉아 있다.

"여성 청년 커뮤니티 '여글여글'과 유포리아 부스가 인상깊었다"

"여성 공동체를 새롭게 알게 돼 기쁘고, 유포리아 부스는 성인용품에 대한 거부감과 부정적 인식을 바꾸는 취지 같아 좋았다"

"비주류지만 같은 공간에 모여있으니 주류 같아서 뿌듯하다"

"여기 있는 사람들이 모두 여성의제에 관심 있다고 생각하니 감동적이다. 내년에도 참여하고 싶다"

"혼자만의 싸움인 줄 알았는데 많은 여성이 함께하고 있다는 걸 눈으로 확인해서 힘이 됐다"

"이런 자리가 많아졌으면 좋겠다"

"참가자들이 연대감을 느끼고 내년 페어를 기약하며 1년을 버틸 수 있는 힘을 만들고 싶었다"

친구와 함께 비혼페어를 찾은 20대 여성 A씨는 말했다.제1회 '비혼페어'는 지난 1일 서울 성수동 어브 스튜디오에서 열렸다. 66곳 기업과 단체가 참여했고 5개 강연이 진행됐다. 비혼에 관심 있는 여성이라면 누구나 입장할 수 있다. 한국비혼여성연합이 비혼 여성들이 지속적으로 교류할 수 있는 장을 만들기 위해 주최했다.행사는 오전 11시 반 개막식으로 시작됐다. 시작 전부터 많은 사람들이 줄 서 있었다. 1800개 입장권이 텀블벅 후원, 네이버 예약, 현장 판매로 모두 팔렸다.입구 옆에는 문구가 커다랗게 적혀 있었다. '이번 비혼페어는 결혼과 출산을 강요당하는 가상 세계를 바꾸는 프로젝트 콘셉트로 'B-PLAN' 이름으로 열렸다. 참가자들은 요원이 되어 부스를 방문하며 임무를 수행한다.1층은 여러 부스와 부스를 즐기는 참가자들로 붐볐다. 이동이 힘들 만큼 참가자가 많았다. 출판 부스, 뜨개질 부스 등 25개 부스가 준비돼 있었다. 비혼을 소재로 제작한 스티커 같은 굿즈나 책을 판매했다. 오후 2시였지만 인기 있는 상품은 이미 품절됐다.비혼페어에 후원한 성인용품숍 '유포리아'도 부스에 참여했다. 19세 이상만 입장 가능한 유포리아 부스에서는 다양한 게임이 진행됐다.2층에도 보드게임 부스 등 30개 부스가 이어졌다. 이태원 소재 미용실 '조이라이트'는 참가자들을 추첨해 현장에서 커트를 진행했다. 여성 전용 홈서비스 플랫폼 '언닛'은 여성 기술자 진로 상담을 진행했다.이화여대 '래디' 부스는 비혼 서약식 체험을 진행했다. '부케 받고 6달 안에 결혼 안 하면 평생 비혼'이라는 속설을 비혼 서약식으로 재치있게 풀어냈다. 성신여대 'RADSBOS'는 여성 테러 범죄와 약물 성범죄를 알리는 전단을 배포했다. 이번 비혼페어에는 5개 여대 페미니즘 동아리가 부스로 참여했다.3층에서는 두드림 부동산의 두소장 공인중개사의 '비혼을 위한 내 집 마련' 강의가 진행되고 있었다. 강연 공간에 준비된 의자가 모두 찼는데도 바닥에 앉아서 또는 서서 듣는 사람들로 가득했다.두소장은고 당부했다. 또이라고 말했다.이날 비혼페어에서는 박미정 생활 경제코치의 생활경제학, 김새롬 인제대 의학교수의 여성 건강권, 이경하 변호사의 여성 폭력 강연이 진행됐다.강연 공간 뒤편에는 비혼 생활에 관한 생각을 글과 그림으로 채우는 게시판이 있었다. 참가자들은 '비혼을 결심한 계기'에 "내가 나로 살기 위해", "가부장제 타파", "6B4T 일환으로"라고 적었다.'비혼으로 살면서 행복했던 순간은?'이라는 질문에는 "내 돈을 오로지 나를 위해 쓸 때", "앞으로 선택에서 어떤 제약도 없을 때", "비혼 친구들과 함께할 때"라 적었다.시흥에서 온 20대 여성은고 말했다.고 밝혔다.친구와 함께 왔다는 20대 여성은고 말했다.첫 비혼페어는 싱어송라이터 모란의 공연을 끝으로 6시에 마무리됐다. 행사에서 마련된 수익과 후원금 일부는 여성청소년건강지원단 '나는봄'에 전달된다. 제1회 비혼페어추진위원회는고 밝혔다.