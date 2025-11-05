"2026년 지방선거, 연대보다 구조 개혁"... 시민사회·정당 토론회 열려

큰사진보기 ▲대구경실련과 대구참여연대가 공동 주최한 '2026 지방선거 어떻게 할 것인가-시민정치와 연대연합 모색을 위하여' 토론회가 4일 오후 공간7549에서 열렸다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구경실련과 대구참여연대가 주최해 4일 오후 공간7549에서 열린 2026 지방선거 관련 토론회에서 남은주 전 대구여성회 대표와 이소영 대구대 사회학과 교수. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구경실련과 대구참여연대가 공동 주최한 2026 지방선거 토론회에서 발언하는 조명래 대구시민사회연대노동포럼 대표와 최봉태 대구시민헌법학교 고문. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구경실련과 대구참여연대가 공동 주최한 '2026 지방선거 어떻게 할 것인가-시민정치와 연대연합 모색을 위하여'가 4일 오후 공간7549에서 열렸다. 왼쪽부터 남은주 전 대구여성회 대표, 조명래 대구시민사회연대 노동포럼 대표, 강금수 대구참여연대 사무처장, 최봉태 대구시민헌법학교 고문, 이소영 대구대 사회학과 교수. ⓒ 조정훈 관련사진보기

내년 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 7개월 앞두고 대구에서 '시민이 전면에 서는 선거를 해보자'는 제안에 나왔다.대구참여연대와 대구경실련이 공동 주최한 지방선거 집담회 '2026 지방선거 어떻게 할 것인가?-시민정치와 연대연합 모색을 위하여' 토론회가 시민단체와 지역 정당 관계자 등이 참석한 가운데 4일 오후 공간7549에서 열렸다.이날 토론회에서 참석자들은 "대구가 보수의 섬으로 남는 건 활동가가 없어서가 아니라 선거 때마다 각자 따로 움직였기 때문"이라며 "정파·조직·세대를 넘어서는 '공동 대응 구조'를 만들어야 한다"고 입을 모았다.모두발언에 나선 남은주 전 대구여성회 대표는 시민사회가 1987년 이후 운동의 밀도에 비해 정치적 성과를 만들어낸 경험이 거의 없다며 "기존 상설연대체가 각자의 이야기를 공유하는 수준에 머물렀다"고 평가했다.남 대표는 "대구에는 열심히 하는 사람이 정말 많지만 지역의 정치적 변화에 전면적으로 밎븥어보자는 시도가 거의 없었다"며 "이번에는 정파, 조직, 인맥, 세대, 성별을 떠나 '지방선거 대응 시민연대기구'를 한 번 만들어 보자"고 제안했다.그는 "연대기구가 시장·시의원·구청장·구의원·교육감 선거까지 아우르면서 '운동이 아니라 시민이 이해하는 언어로' 공동가치와 원칙을 제시해야 한다"며 "온라인 중심으로 좁아진 연대 소통구조를 다시 열어야 한다"고 강조했다.이소영 대구대 사회학과 교수는 "이제는 누가 더 옳은가를 겨루는 단계가 아니라 흩어진 역량을 다시 묶어낼 정치적 연결을 해야 할 때"라며 남 전 대표의 제안에 동의했다.이 교수는 "대구가 여전히 국민의힘이 지배하는 지역이지만 생활 만족도와 정치 만족도가 맞지 않는 '불만의 층'이 분명히 존재한다"며 "이들을 겨냥한 공동 의제화가 필요하다"고 역설했다.그는 "이번 선거 하나로 다 바꾸자는 욕심으로 접근하면 또다시 좌절하게 될 것"이라며 "느슨하더라도 시민사회·정당·청년·언론이 들어올 수 있는 플랫폼을 만들고 그 플랫폼 이름으로 대표적인 시민 의제를 던진다면 희망의 가능성을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.조명래 대구사회연대노동자포럼 대표는 수십 년간의 선거 통계를 근거로 제시하며 기존 정당 포맷만으로는 대구에서 30%의 벽을 넘을 수 없다고 주장했다.그는 "민주당이든 진보정당이든 자기 간판만 들고 나오면 시민들이 오히려 괴리감을 느낀다"며 "'내란이냐, 이재명이냐' 이런 프레임으로 가면 또다시 망한다. 이번 선거에서 당선되지 못 하더라도 4년 내내 활동하는 '시민의회'까지 포함한 패키지를 이번에 실험해 보자"고 말했다.조 대표는 또 지방선거 때마다 검증되지 않은 인물들이 중앙당 득표력을 믿고 내려와 지역을 초토화시키는 악순환을 끊기 위해서라도 대구 안에서 오픈프라이머리식 단일화나 '체인지대구 2.0' 같은 시민주도 단일 플랫폼을 다시 시도하자고 제안했다.최봉태 대구시민헌법학교 고문(변호사)는 "대구에서 승리할 수 있는 선거구도를 만들어야 한다"며 교육감 선거를 돌파구로 지목했다. 그러면서 "대구는 특정정당·수도권·기득권의 삼중 식민지"라며 "이 고리를 가장 먼저 끊을 수 있는 지점이 교육감"이라고 강조했다.최 고문은 "대구 교육을 바꾸겠다는 후보를 시민사회가 먼저 세우고 다 같이 달려들어야 한다"며 "대구의 2.28민주화정신, 국채보상운동 정신이 있는 도시인데 그 정신을 교육에서 왜 살리지 못하느냐"라고 지적했다.그는 또 보수정당이 독점하고 있는 지역 정치를 바꾸기 위해서는 대구와 광주가 특례를 받아 비례성을 높이는 방식의 선거 의제로 만들어야 한다고 주장하기도 했다. 그러면서 대구공항 이전 문제, 항일·민주주의 교육 강화 공약과 묶어 대구가 자기 자리로 돌아가자는 선거 프레임을 만들자고 제안했다.이어 진행된 지정발언에서 시민사회단체와 정당 관계자들은 연대와 정치개혁 방향을 두고 다양한 의견을 나타냈다.조광현 대구경실련 사무처장은 "시민단체는 정치적 중립을 유지해야 하기 때문에 실질적 선거연합을 주도하기 어렵다"며 "연대보다 정치 자체를 주된 이슈로 하는 결사체가 필요하다"고 강조했다.조 처장은 "대구경북은 지배정당이 지역사회를 전체적으로 지배하고 있다"며 "거대 정당 중심의 정당법을 개정하지 않으면 지역 정치의 다양성이 복원되기 어렵다"고 말했다.박근식 대구참여연대 운영위원은 "시민사회가 그동안 후보 단일화나 형식적 연합에 치우쳤다"며 "공항 이전, 대구경북 통합 등 핵심 정책 사안에서 시민사회와 진보진영의 합의된 안을 만들고 단일화 논의보다 시민사회가 스스로 비전과 정책을 제시하는 게 우선"이라고 말했다.김두현 더불어민주당 대구시당 정책실장은 "내년 지방선거에서 연대나 단일화는 현실적으로 어렵다"면서 "정책 네트워크 중심의 지속 가능한 협력이 필요하다"고 강조했다.그는 "기초의회는 주민 대표성을 위해 선거구 단위를 줄이고 광역의회는 비례대표성을 강화해야 한다"며 "득표율과 의석 비율이 일치하도록 연동형 비례대표제를 확대해야 한다"고 제안했다.유지웅 조국혁신당 대구시당 사무처장은 "대구의 정치가 바뀌지 않는 이유는 제도 때문"이라며 "광역의회 비례 의석을 현행 10%에서 20%로 늘리고 연동형으로 개편해야 한다"고 주장했다.그는 또 시민단체가 정치적 중립만 고수하면 특정 정당의 지배력에서 벗어나기 어렵다며 "좋은 정책을 내는 정당을 공개적으로 지지하는 방식으로 영향력을 행사해야 한다"고 말했다.김성년 정의당 대구시당 사무처장은 "2006년 이후 진보·민주 진영의 지방선거 연대가 거의 사라졌다"며 "정당 간 협상은 가진 쪽이 양보할 때만 가능하다. 민주당이 의지만 있다면 시민사회가 중간자 역할을 하며 지역 정치의 다양성을 만들 수 있다"고 주장했다.이대동 진보당 대구시당 사무처장과 신원호 기본소득당 대구시당 위원장 역시 지역의 시민사회다체의 역할이 중요하다며 보수정당의 압도적 당선 등을 막기 위해서는 지역 정당의 연대와 선거연합이 필요하다고 강조했다.