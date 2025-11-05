"해외 한국어 수요 늘지만 제도는 제자리... AP 한국어 도입 필요"

큰사진보기 ▲11월 4일 국회의원회관에서 ‘AP 한국어 채택을 위한 국회토론회’가 열렸다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

"해외에서 늘어나는 한국어 수요에 비해 제도적 기반이 전무하다"는 문제 제기와 함께 AP 한국어 채택 논의가 본격화됐다.백승아 더불어민주당(비례대표) 의원과 AP 한국어 도입추진위원회(위원장 장태환 UC리버사이드 교수)가 공동 주최하고, 미래교육자치포럼이 후원한 'AP 한국어 채택을 위한 국회토론회'가 지난 4일 국회의원회관 제6간담회의실에서 열렸다.백승아 의원은 "한국어의 세계적 위상은 높아졌지만 제도적 기반은 아직 걸음마 단계"라며 "국회가 중심이 되어 한국어 교육의 세계화와 표준화를 뒷받침하겠다"고 말했다.안민석 미래교육자치포럼 상임대표(명지대 석좌교수)는 "K-콘텐츠 열풍으로 한국어를 배우려는 학생이 급증했지만 이를 체계적으로 지원할 국가 전략이 없다"고 지적했다. 그는 "한국어는 단순한 외국어가 아니라 대한민국의 미래 경쟁력"이라며 "교육자치 차원의 체계적 추진이 필요하다"고 강조했다.한편 AP(Advanced Placement)는 미국 칼리지보드가 운영하는 대학 선이수 제도로, 고등학생이 대학 수준의 과목을 미리 이수하고 시험을 통해 학점을 인정받는 제도다. AP 한국어가 도입되면 미국 내 고교생이 정규 교과과정에서 한국어를 배우고, 대학 입시에서 학점으로 인정받을 수 있게 된다.현재 미국에서는 중국어, 일본어, 스페인어, 프랑스어 등 8개 외국어가 AP 과목으로 운영되고 있다. 각 국가는 정부 차원의 예산 지원과 교재·평가체계를 함께 지원해 제도를 정착시켰다. 반면 한국어는 아직 AP 과목에 포함되지 않아 제도적 기반 부족이 경쟁력의 약점으로 지적된다.장태환 UC리버사이드 교수는 "1990년대 미국 대학입시 과목에 한국어를 포함시켰던 경험이 있다"며 "당시에는 '세종대왕이 가장 기뻐할 날'이라는 평가도 있었지만, 지금은 제도권 평가에서 한국어가 완전히 빠져 있다"고 말했다. 장 교수는 "AP 한국어는 문화와 역사를 함께 가르치는 융합형 과목으로 설계돼야 하며 정부 차원의 전략적 투자가 필요하다"고 강조했다.제이미 리 워싱턴주 교육국장은 "한국어 학습 수요가 꾸준히 늘지만 표준화된 커리큘럼이 없어 교사 간 교육 수준 차이가 크다"며 "AP 한국어가 도입되면 학습자의 성취를 객관적으로 평가할 수 있다"고 말했다.티나 송 LA 크레센타밸리 고등학교 교사는 "학교마다 수업 방식과 평가 기준이 달라 대학이 학생의 실력을 공정하게 판단하기 어렵다"며 "AP 한국어가 도입되면 교재와 평가가 표준화돼 학생 성취가 대학 진학에도 반영될 것"이라고 말했다.장소원 서울대 교수는 "한국어 교육은 세계적 관심에 비해 정부 설계가 미비하다"며 "AP 한국어 도입은 단순한 문화 홍보를 넘어 국가 전략의 일환으로 추진돼야 한다"고 지적했다.우창현 대구대 교수는 "AP 과목의 실효성은 대학 학점 인정으로 이어질 때 확보된다"며 "국내 대학과 해외 고교 간 연계형 인증제가 필요하다"고 제안했다.참석자들은 "교재와 평가체계, 교사 양성 인프라, 정부의 제도적 지원이 뒷받침돼야 AP 한국어가 실질적으로 작동할 수 있다"고 입을 모았다. 이들은 "한국어의 세계화는 문화의 영역을 넘어 국가 경쟁력의 문제"라며 정부의 적극적인 추진을 촉구했다.