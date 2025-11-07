이것이 정조가 사랑한 식물? 정말 예상 밖인데요

수원시 청개구리 스펙(SPPEC) 사업인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다. 청개구리 기자단은 수원 지역의 주요 행사와 장소를 취재하고 관련 내용을 기사로 작성합니다.

큰사진보기 ▲정조가 사랑한 식물은 '석류'. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 영흥수목원에서 열리는 특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조' . ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 영흥수목원에서 열리는 특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조'에 전시된 화성 행궁의 조경. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 영흥수목원 특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조'에서 정다영 주무관이 청개구리기자단에게 정조와 조경에 관한 설명을 하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

"석류는 정조가 직접 '좋아한다'고 말한 유일한 식물입니다. 석류를 좋아한 이유는 열매도 맺고, 실용적이기 때문이라고 해요. 꽃이 피는 시기는 모내기 하는 시기고요, 열매가 맺으면 추수하는 때가 됐대요. 실용적인 식물인 거죠.

기록에 따르면 정조는 창덕궁 앞에 석류 분재를 500~600개 정도 놓으셨다고 해요. 학익진 모양으로 배치해놔 군사 연구를 했대요. 또 분재를 많이 놔 암살자의 침입 같은 위협으로부터 자신을 지키기도 했대요. 분재가 많이 놓여 있으면 암살자가 쉽게 임금이 있는 곳으로 올 수 없으니까요."

큰사진보기 ▲수원 영흥수목원 내에 있는 정조효원. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 이서현(영덕중1) 기자가 작성했습니다.

조선의 정조가 가장 사랑한 식물은 무엇이었을까? 선뜻 답하기 쉽지 않은 문제다. 답은 생경하게도 석류다. 무슨 사연이 있었을까? 그 답을 수원 영흥수목원에서 열리는 특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조'에서 찾을 수 있었다.수원 영흥수목원은 올해 12월 31일까지 수목원 방문자센터에서 특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조'를 연다. 청개구리 기자단은 지난 10월 25일 영흥수목원을 직접 방문했다.특별기획전은 크게 1부 '왕의 정원', 2부 '신의 정원', 3부 '정조가 사랑한 식물'로 구성돼 있다. 1부 '왕의 정원'에서는 정조가 세손 시절 지냈던 서궐(경희궁, 경복궁의 서쪽)과 조선의 22대 왕으로 즉위한 뒤 굵직한 업적을 남겼던 동궐(창경궁·창덕궁, 경복궁의 동쪽)의 정원 조성을 어떻게 해 문화를 향유했는지 알 수 있다. 또한 정조 시절 만들어진 '신도시' 수원 화성을 어떻게 구성했는지, 어떻게 조경 요소를 배치했는지 설명한다. 2부 '신의 정원'은 아버지 사도세자를 모시면서 어떤 부문에 조경적인 요소를 고려했는지 보여준다.정다영 영흥수목원 주무관은 "기록에 따르면 정조는 '나무를 심으라'고 자주 말한 왕"이라면서 "단순히 심는 것뿐만 아니라 어떻게 유지 관리하는지까지 기록으로 남겼다"라고 설명했다. 심지어 '나무를 함부로 베지 말라'는 내용도 법전에 담았을 정도였다고 한다.수원 화성이 정교하게 만들어진 정원 도시이자 아버지 사도세자를 효로 받드는 도시라는 것을 알 수 있다. 정조는 화성을 만든 채제공과 정약용에게 '검소하지만 누추하지 않게', '화려하진 않지만 격이 떨어지지 않게' 도시를 조성하라고 지시했다고 한다. 성과 성벽 모두를 아름답게 지었고, 자급자족의 도시가 될 수 있게 저수지와 농지도 마련해놨다는 설명도 있었다. 또한, 정조는 사도세자를 모신 융릉을 조성하면서 풍수에도 크게 신경썼다고 한다. 산을 뒤로하고 앞으로는 연못을 조성해 용이 여의주를 가지고 노는 모양새를 만들었다.3부 '정조가 사랑한 식물'에서는 정조가 중요하게 여기고 사랑했던 식물을 알 수 있었다. 정조는 평소 연꽃(홍연, 백연) 이야기를 많이 했다고 한다. 정조가 많이 심었던 대표적인 식물은 소나무인데 수원 노송지대가 대표적이다. 건축 자재로 쓰이다 보니 무척 중요하게 여겨서 '몇 그루를 심어라' 등의 기록이 많다.그중에서도 진짜 좋아했던 식물은 석류라고 한다. 정다영 주무관의 설명을 들으니 바로 이해됐다.영흥수목원 팀장은 "수원은 정조의 효심과 애민정신 그리고 나라를 부국하게 만들고자하는 마음에 비롯해 탄생했다"면서 "정조가 조경을 어떻게 조성해 어떤 철학을 갖고 도시를 만들었는지 이곳을 찾는 시민들께서 깊게 이해해주시면 좋겠다"는 바람을 전했다.특별기획전 '조선 최고의 조경가, 정조'는 수원 영흥수목원 방문자센터 2층 숲향기홀에 방문하면 무료로 볼 수 있다. 만약 영흥수목원 속 정조효원에 방문하고 싶다면 입장료(성인 4000원, 청소년 2500원)를 내고 들어가면 된다.