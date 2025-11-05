'스탄'으로 끝나는 나라가 궁금하다면, 읽어보세요

큰사진보기 ▲두선생의 지도로 읽는 세계사: 동양편책 표지 ⓒ 21세기북스 관련사진보기

AD

12세기에 들어서면 중국의 평균 기온이 2도 가까이 떨어집니다. UN 보고서에 따르면, 지구온난화로 100년간 지구 기온이 2도가 오르면 10만 5000종의 생물이 멸종된다고 합니다. 이런 기온 변화는 특히 추운 북방 민족에게 치명타였습니다. 기후 변화는 분열돼 있던 유목민이 뭉쳐서 강한 제국을 이뤄 중국 본토를 노리게 만들었습니다. 송나라는 유목 민족에게 굴복한 게 아니라, 기후 변화에 굴복한 셈이죠. - 45p

종전 전략을 수립한 해군 소장 다카기 소키치의 1945년 3월 보고서 초안에는 '미국과 소련 간의 대립을 이용해 소련을 개입시켜 미국의 야심을 견제한다'라는 내용이 들어 있어요. '미국이 승전하면 중국 북부, 만주, 한반도를 지배하려 할 것이고, 미국의 아시아 단독지배를 소련은 저지하려 할 것이다. 소련의 견제를 미국 혼자서 대응할 수 없다고 판단될 때 미국은 일본의 역할을 인정할 것이다. 이는 일본이 미국의 지원을 받아 다시 아시아에서 지위를 확보할 수 있는 길'이라고 다카기는 분석합니다.



일본은 전략적으로 패전 계획에 돌입하죠. 일본 관동군은 만주를 포기하고, 한반도에서는 주로 남쪽에 병력을 집중해서 미국을 방어하죠. 결국 소련군은 큰 저항을 받지 않고 한반도와 사할린, 쿠릴열도로 진군해요. 1945년 8월 8일, 참전을 선언한 소련은 총 한 방 쏘지 않고 함경북도 웅기에 상륙하고, 8월 13일에는 함경북도 청진으로 진격하죠. 그때까지 미국은 한반도에 진주하지도 못했으니 소련이 한반도 전체를 점령할 수 있었어요. 미국은 부랴부랴 한반도의 38선 분할안을 작성했고, 8월 13일 트루먼이 이를 승인하고 다음 날 스탈린도 동의하죠. -125p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

전문적인 학문 영역과 대중의 눈높이 사이를 오가는 소위 지식소매상, 혹은 커뮤니케이터가 각광받고 있다. 학문이 갈수록 전문화되고 세분화되며 대중과의 접점이 상실되고 간극이 벌어진 탓이다. 시민이 곧 권력의 주체가 되는 현대 사회에서 지식과 괴리된 대중은 민주주의의 질적 저하를 가져올 밖에 없다. 기술이 가져오는 변혁과 이를 다루고 적응하기 위한 지혜의 바탕으로 지식을 가까이 하는 일은 현대 시민의 소양이라 해도 좋겠다. 지식소매상의 사회적 역할과 쓰임이 여기에 있다.한국에서 지식소매상이 가장 활발히 활동하는 부문으로 과학과 역사를 들 수 있다. 비단 한국만의 일이 아닌 것이, 세계 각국에서 유력한 지식소매상들이 이 부분에서 활동하는 게 현실이다. 두 학문이 현실 세상을 보다 깊이 이해하는 데 커다란 도움을 줄 수 있음에도, 현실 가운데선 어렵다거나 지루하단 이유로 소외 받곤 한다는 점이 주된 이유일 테다.흥미롭게도 지식소매상은 수시로 대중, 또는 학계의 매서운 비판과 마주하고는 한다. 역사 부문에선 수년 전 설민석이 그러했고, 최근 과학부문의 궤도가 겪은 논란도 그런 경우다. 아예 전공이 아닌 취미로 시작했거나 전공으로부터 출발했더라도 그 너머를 논할 수밖에 없는 지식소매상이 필연적으로 한계를 드러낼 수밖에 없기 때문이다. 바로 이 지점에서 사실관계를 잘못 이야기하거나 전문성이 빈약한 모습을 보일 때면 위로는 학계에서, 아래로는 대중으로부터 반감을 사는 걸 피하기 어렵다.그럼에도 멈추지 않는 지식소매상들을 나는 존경한다. 끊임없이 전문적 영역을 탐구하고 이를 대중에게 알려 상식의 영토를 확장하려는 시도가 곧 사회의 자산이 된다고 믿기 때문이다. 유튜브를 비롯해 각종 SNS와 블로그 등 다양한 경로로 대중과의 접점을 늘려가는 이들에게 빠뜨릴 수 없는 창구가 하나 더 있다.바로 책이다. 한국인이 1년에 읽는 책 수가 4권 이하로 떨어지고 구입하는 종이책 또한 연간 1권 수준에 머무르는 상황에서 출판계가 지식계의 떠오르는 스타인 지식소매상들을 소환했기 때문이다. 그럼에도 책이라는 활자 매체에서 알찬 결과물을 내놓는 데는 적잖은 노력이 들기에 출판에 도전하는 지식소매상들에겐 나름의 용기와 수고가 필요하다. 꾸준히 이들이 내어놓는 책에 주목하는 이유다.<두선생의 지도로 읽는 세계사 : 동양편>(2025년 6월 출간)은 유튜브를 무대로 활동하는 역사 지식소매상 두선생(한영준)의 책이다. 3년 전 나온 '서양편'에 이은 두 번째 권으로, 제목에서 알 수 있듯 지리를 매개로 세계사를 살피는 시각이 특징적이다. 제러드 다이아몬드의 <총, 균, 쇠>, 팀 마샬의 <지리의 힘> 등 지리를 역사와 엮어 읽는 시각이 그리 생소한 것은 아니지만, 교과 구분에 따라 지리학과 역사학의 장벽이 분명하게 작동하는 한국의 현실에선 신선함이 없지 않다.모두 네 개 장으로 나뉜 책이다. 첫 장은 동양 역사를 설명할 때 중심이 될 수밖에 없는 중국의 이야기다. 우리가 흔히 중국이라 부르는 국가의 지리적, 문화적, 역사적 경계를 확정하고, 한족이 제 영역을 확장해온 방법을 탐구한다. 북방 이민족과 대륙 지배를 두고 패권을 다투었고, 동서남북으로 둘러싸인 크고 작은 국가들과 끊임없이 교류해온 중국의 역사를 해석하는 시야가 폭넓다. 서방 티베트 고원과의 관계성을 풀어내는 대목도 기존 한국 교육 과정의 세계사 서술에선 잘 찾아볼 수 없는 이야기다.두 번째는 한국과 일본의 이야기다. 가깝고도 먼 나라라 불리는 한국과 일본의 역사를 그 지리적 특수성에 터 잡아 풀어간다. 세 번째 장을 이루는 남아시아와 중앙아시아 이야기는 이번 책에서 가장 특징적인 대목이라 할 수 있겠다. 유럽 인구의 두 배가 넘는 18억 명이 살아가는 남아시아 역사가 기존 세계사 서술에서 소외되기 십상이었다는 점을 고려하면, 지리적으로 나눈 서술 체계 덕에 한국에선 비교적 귀한 소개의 장을 얻은 셈이다. 히말라야 산맥이 둘러친 고립된 영역에서 유목민과 정주민 사이의 관계성과 얼마 소개된 적 없는 '스탄'으로 끝나는 국가들의 상황까지 두루 소개된다.또한 얼마 알려지지 못하고 중국사와 연계해 파편적으로만 들여다보기 일쑤였던 유목민의 역사를 취사 선택해서나마 계보를 따져가며 서술하는 대목이 흥미롭다. 이 중에는 신장위구르의 상황처럼 중국과 국제 정세에 파급이 있는 부분도 있고, 오늘 독립국이나 자치구로 자리한 각 지역과 민족의 상황 또한 연계돼 있어 관심 있는 독자의 이해를 넓혀줄 수 있을 듯하다.마지막은 한국인에겐 여행지이자 산업적으로 활용할 대상으로만 관계 맺어온 동남아시아 일대다. 인도와 중국 사이에 있는 반도라 해서 인도차이나라 이름 붙여진 드넓은 땅 위에 선 여러 국가가 어째서 역사적이며 문화적 정체성을 공유하지 않는가부터 저자는 차근히 서술해나간다. 최근 한국과 불미스러운 관계를 갖게 된 캄보디아가 어떤 비극을 헤쳐왔는지, 여전히 왕정 국가인 태국의 타이왕조가 어떻게 시작됐는지, 필리핀의 양극화와 싱가포르가 말레이시아로부터 떨어져 나온 사연까지, 하나하나 세계사적 상식이 필요한 독자에겐 새로울 수 있는 이야기다.기존 역사학에 관심 있는 독자에겐 가벼운 수준의 서술일 수 있겠다. 한국에 출판된 여러 권위 있는 저술의 흔적을 곳곳에서 찾아볼 수 있다는 점도 특기할 만하다. 다만 지식소매상으로서 두선생이 표방하고 있다는 '지리로 역사 아는 척하기'의 목표에 지극히 충실한 난이도란 점이 학생이나 역사 입문자에겐 매력적으로 작용할 듯하다.다만 아쉬운 점 몇 가지도 있다. 지난 서양편에 비하여 훨씬 나아진 구성과 깊이에도 여전한 단점이 있다. 하나는 육상의 지리에 비해 해양의 지리를 거의 다루지 못하고 있다는 점이겠다. 특히 남아시아와 동남아시아, 또 동아시아의 발달사에 있어 해양을 통한 교류와 진출은 결정적이라 해도 좋을 순간을 수차례 빚어왔기 때문이다. 15세기 이후 서양과 동양의 만남은 해양을 통해 이뤄졌고, 이후의 관계성과 제국주의적 패권의 양상 또한 해양사와 떼어 놓고는 말할 수가 없다. 그럼에도 책이 해양사와 그 속에서 지리가 차지하는 비중을 거의 소화하지 못하고 있다는 점이 아쉽다.다른 하나는 지리 중심 서술에 집중한 나머지 지리를 넘어선 역사적 변천을 설명하지 못하고 있다는 점이다. 이곳에선 이리 된 것이 어찌하여 저곳에선 저리 되느냔 것, 그 차이를 빚는 지점에 역사의 묘미가 있는데, 지리에 사로잡혀 묘미에 닿지 못해 못내 아쉽다. 기술결정론과 마찬가지로 지리결정론은 역사 서술에서 가장 피해야 할 자세임을 잊어서는 안 된다.마지막으로 책에서 수많은 저술, 또 독자적 해석을 참조한 흔적이 역력함에도 그 출처를 충실히 공개하지 않고 있단 점이 아쉽다. 후반부 책 제목을 나열하고 있을 뿐, 역사나 과학, 철학 저술의 근간이라 해도 좋을 주석의 충실성이 부족하여 각 서술을 어디에서 빌려온 것인지 일일이 대조하기 버겁다. 전문적 자세로도 관심 갖고 읽어나갈 수 있는 각 잡힌 책이란 걸 고려하자면 이와 같이 기본적 예의는 지켜주는 편이 바람직할 테다.