"재벌만 배부른 반도체특별법 중단하라" 시민·노동단체 국회 앞 규탄

큰사진보기 ▲4일 국회 앞에서 열린 기자회견 후, 시민·노동단체가 반도체특별법 강행 중단과 재벌특혜 폐기를 촉구하는 퍼포먼스를 진행하고 있다. (사진=반올림 제공) ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 국회 앞에서 열린 기자회견 후, 시민·노동단체가 반도체특별법 강행 중단과 재벌특혜 폐기를 촉구하는 퍼포먼스를 진행하고 있다. (사진=반올림 제공) ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲4일 국회 앞 기자회견에서 시민·노동단체가 반도체특별법 강행 중단과 재벌특혜 폐기를 촉구했다. (사진=반올림 제공) ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

노동·시민사회단체가 참여한 '재벌특혜 반도체특별법 저지·노동시간 연장 반대 공동행동(아래 공동행동)'이 기자회견을 열고 더불어민주당이 추진 중인 '반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 지원 특별법(아 반도체특별법)'의 강행 처리를 즉각 중단하라고 촉구하고 나섰다.공공운수노조, 녹색당, 정의당, 반올림(반도체노동자의 건강과 인권지킴이) 등 80여 개 노동·시민사회단체는 4일 정오 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고 "반도체특별법은 재벌을 위한 법일 뿐 노동자와 시민의 안전을 외면한 반생명 법"이라고 규탄했다.공동행동은 기자회견문에서 "삼성과 SK하이닉스 등 대기업에 공공자금을 퍼주고, 막대한 전기와 물을 독점하며, 노동자들의 건강과 권리를 침해하는 법"이라며 "기후위기 시대에 역행하는 재벌특혜 법안을 멈춰야 한다"고 주장했다. 또 "정부가 반도체산업을 미래 먹거리로 포장하지만, 그 비용은 시민의 세금과 노동자의 생명으로 치러지고 있다"고 비판했다.이날 발언에 나선 권영국 정의당 대표는 "국가 경쟁력이라는 이름으로 재벌의 탐욕을 포장하는 시대는 끝나야 한다"며 "반도체특별법은 기후위기와 불평등을 심화시키는 재벌 퍼주기 법안일 뿐"이라고 지적했다.이상현 녹색당 공동대표도 "반도체 산업 확대는 기후악당 정책이며, 물과 전기 등 공공자원을 대기업의 이익을 위해 쏟아붓는 행위"라고 비판했다. 이어 "지역과 주민의 의견을 배제한 채 추진되는 법은 민주주의의 파괴이자 반도체 입틀막"이라고 성토했다.공동행동은 특히 용인 반도체 국가산단 사업을 대표적 사례로 꼽으며 "상수원보호구역 등 환경 규제를 무시한 채 추진된 개발이 주민의 식수와 생태계를 위협하고 있다"고 지적했다. 김진희 민주노총 경기도본부장은 "노동자 건강권과 주민 참여가 배제된 속도전 행정은 실패할 수밖에 없다"고 강조했다.김 본부장은 반도체 국가산단 지정 문제도 지적했다. 그는 "평택 상수원보호구역 등 환경 규제 지역을 무시한 채 추진됐다"며 "국민의 식수와 지역 생태계를 위협하는 개발을 정부가 앞장서고 있다"고 말했다. 이어 "노동자 건강권과 주민 참여가 배제된 채 속도전만 앞세운 정책은 실패할 수밖에 없다"고 덧붙였다.현장에서는 반도체 산업의 하청 구조와 장시간 노동 문제에 대한 비판도 제기됐다. 이재범 서비스일반노조 명일지회장은 "하청노동자는 수개월짜리 계약을 반복하며 불안정한 삶을 이어가고 있다"며 "유해화학물질에 노출돼도 제대로 된 안전대책이나 보상은 없다"고 말했다. 그는 "이런 현실을 외면한 채 반도체특별법으로 대기업을 지원하는 것은 노동자의 생명 위에 세운 성장 모델"이라고 비판했다.공동행동은 "반도체특별법이 통과되면 기업의 이윤은 늘고 시민의 삶은 위태로워진다"며 "정부와 국회는 재벌의 이해가 아닌 노동자·시민의 안전을 우선해야 한다"고 촉구했다. 또 "기후위기 시대에 생태계 수용력을 넘어서는 산업 육성은 불가능하다"며 "민주당은 재벌특혜, 생명안전 위협, 노동권 침해를 초래하는 반도체특별법 강행 처리를 즉각 중단하라"고 요구했다.한편 공동행동은 이날 추미애 국회 법제사법위원장과의 면담을 요청했으나 "관계자가 면담 요청이 쇄도해 일괄적으로 진행이 어렵다"며 "법안 처리 과정에서 필요하면 연락하겠다는 답변만 받았다"고 밝혔다.