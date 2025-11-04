주민들 배제한 석포제련소 이전·폐쇄 논의 반대

큰사진보기 ▲경북 봉화군 석포면 영풍석포제련소 이전폐쇄가 논의되는 것과 관련 봉화, 태백, 석포 주민들로 구성된 공동투쟁위는 4일 경북도청 앞에서 집회를 열고 석포제련소 이전폐쇄 논의를 중단할 것을 요구했다. ⓒ 석포제련소사수공투위 관련사진보기

환경오염 논란으로 환경단체들의 이전 요구를 받고 있는 경북 봉화군 석포제련소와 관련 지역 주민들이 이전·폐쇄 논의를 즉각 중단할 것을 촉구하고 나섰다.경북 봉화군 석포면과 강원도 태백시 주민들로 구성된 '봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회(공투위)'는 4일 경북도청 앞에서 집회를 열고 영풍 석포제련소의 이전 또는 폐쇄 논의를 즉각 중단해야 한다고 요구했다.공투위는 "경상북도와 정부가 일부 환경단체의 일방적 주장에 치우쳐 석포제련소 이전 또는 폐쇄를 논의하고 있다"며 "이는 지역의 생존권을 송두리째 위협하는 지역 말살 정책이며 지역 주민을 배제한 채 일방적으로 밀어붙이는 무책임한 결정"이라고 반발했다.이들은 "석포제련소는 1970년 경북 봉화군 석포면에 설립된 이래 아연 제련을 통해 철강·조선·자동차·건설 등 국가 기간산업을 떠받치며 국가 경제 발전에 기여해 왔다"며 "동시에 지역 주민들의 삶을 지탱해 온 터전이자 수많은 일자리를 제공한 지역 경제의 생명줄이었다"고 강조했다.이어 "경상북도와 중앙정부는 환경단체의 일방적인 주장만을 받아들여 석포제련소 이전·폐쇄 논의를 진행하고 있다"고 비판했다. 그러면서 "제련소가 사라지면 지역 공동체와 경제가 동반 붕괴하고 수많은 근로자와 가족의 생존이 위협 받을 것"이라고 우려했다.공투위는 석포제련소가 2019년부터 매년 1000억 원 이상을 투자해 폐수 무방류 시스템과 오염 확산 방지시설 등 환경오염을 방지하기 위한 노력을 기울여왔다며 최근에는 제련소 앞 강에서 수달이 서식하는 것도 확인되고 있다는 점을 강조했다. 이어 "사실에 근거한 평가가 필요하다"며 "면밀한 과학적 검증과 균형 잡힌 평가가 뒤따라야 한다"고 주장했다.이들은 특히 주민의 생존권이 걸린 논의에 지역 주민이 배제된 것에 대해 강하게 반발했다. 정부와 경상북도는 주민들의 생존권을 빼앗는 이전·폐쇄 논의를 중단하고 제련소와 지역사회, 주민이 함께 해법 마련에 나서야 한다는 것이다.공투위는 결의문을 통해 ▲어떤 이유라도 재산권과 생존권을 침해하지 말 것 ▲영풍석포제련소 이전·폐쇄 계획 즉각 중단 ▲영풍석포제련소는 행정명령 이행 과정을 주민들에게 공개하고 이전·폐쇄 문제에 대한 명확한 입장을 밝힐 것 ▲이전폐쇄를 결정할 경우 석포 환경을 원상복구하고 주민 생존권 보장을 책임질 것 ▲경북도는 석포제련소 이전 TF팀을 즉각 해체할 것 등을 요구했다.공투위 관계자는 "봉화군민과 태백시민은 제련소와 운명을 함께하며 일방적 희생을 결코 받아들이지 않을 것"이라며 "주민들이 단결해 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다.