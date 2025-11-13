한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

불 칸 낭

- 강덕환

아직, 살아 있습니다

터진 무르팍 또 터져

덧대어 기운 틈새로 찬바람

간섭해도 버티어 있습니다

삭신이야 온전할 리 있겠습니까

정처 없는 동백 씨앗

겨드랑이 타올라 뿌리 뻗고

담쟁이 목줄에 감겨 와도

모두 아울러 살아갑니다

집이건, 연자방앗간

깡그리 무너지고

동굴 속으로 숨어든 사람들마저

다시 못 올 길 떠난 자리에

방홧불에 데인 상처

아물지 못해 옹이로 슴배인

마을의 허한 터에 서서

끝내 살아갑니다

큰사진보기 ▲상처 입은 몸으로도 끝내 살아 있는 생의 불씨 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <그해 겨울은 춥기도 하였네>, 풍경, 2010시인_강덕환 : 2018년 시집 <생말타기>로 작품활동 시작. 시집 <그해 겨울은 춥기도 하였네> <섬에선 바람도 벗이다>가 있다.'불 칸 낭'은 불에 탄 나무를 일컫는 제주어이다. 4·3 당시 불 칸 낭으로 고유명사처럼 쓰이는 이 나무는 선흘리에 있다. 그런데 초토화작전으로 불 탄 나무가 어디 선흘리에만 있으랴. 제주도 곳곳에서 나무들이 불탔다. 선흘리 불 칸 낭이 유명해진 것은 불에 탄 이후에 고사하지 않고 소생했기 때문이다. 사람들은 그 나무를 보며 4·3도 그렇게 다시 살아나기를 바랐다. 4·3과 연관 있는 나무로는 멩게낭(청미래덩굴)이 있다. 증언에 의하면 동굴에 숨어 있던 사람들이 멩게낭으로 불을 지폈다고 한다. 이 나무는 연기가 잘 나지 않는 특성이 있기 때문이다. 결국 발각이 되어 죽임을 당했지만, 우리는 끝내 살기 위해 손을 뻗는다. 나뭇가지처럼 앙상한 팔목이어도 붙잡을 수 있다면 붙잡고 살아가자. (현택훈 시인)