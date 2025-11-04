이천시, 성평등가족부 '여성친화도시' 지정

큰사진보기 ▲경기 이천시가 지난달 31일 성평등가족부가 추진하는 ‘2025년 여성친화도시’에 최종 지정됐다고 4일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시가 지난 10월 31일 성평등가족부가 추진하는 '2025년 여성친화도시'에 최종 지정됐다고 4일 밝혔다.'여성친화도시'는 여성, 아동, 노인, 장애인 등 사회적 약자를 배려하며 지역정책과 발전 과정에 남녀가 동등하게 참여하고, 그 혜택이 모든 주민에게 고루 돌아가면서 여성의 성장과 안전이 구현되도록 하는 도시를 말한다.이천시는 이번 지정을 위해 ▲성평등 추진 기반 구축 ▲여성의 경제·사회 참여 확대 ▲지역사회 안전 증진 ▲지역사회 활동 역량 강화 등 5대 목표를 중심으로 다양한 정책과 사업을 추진해 왔다.특히 여성 일자리 협의체와 안전 부서 전담반(TF)을 구성하고, 여성친화도시 시민참여단을 확대 운영하는 등 시민과 함께하는 여성친화 정책 추진에 힘썼다.지정 심사에서는 '이천시 24시간 아이돌봄센터'를 대표 사업으로 발표하며, 지역 특성과 여건을 반영한 돌봄 정책의 차별화와 실효성을 강조했다.김경희 이천시장은 "이번 여성친화도시 지정은 시민 모두가 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "성평등이 일상에 스며들고, 모든 시민이 안전하고 행복하게 살아갈 수 있는 이천을 만들어 가겠다"고 밝혔다.