중학생 밴드 무대부터 라면 퀴즈까지, 이걸 청소년들이 기획했다고?

덧붙이는 글 | 이 기사는 공다인(세류초5), 김서후(매탄초5) 기자가 작성했습니다.

청소년이 직접 기획하고 운영해 끼를 발산하는 축제, '2025 수원시 청소년대축제'가 성황리에 마무리됐다. 지난 10월 25일 수원청소년문화센터에서 열린 행사 현장에는 31개 부스와 19개 공연팀이 참여해 활기찬 분위기를 자아냈다.수원특례시 청개구리기자단이 만난 축제 참가자들은 하나같이 '직접 해보고 싶어서', '내가 기획한 것이 재미있어서'라고 참가 이유를 설명했다.'2025 수원시 청소년대축제'가 열린 이날 수원청소년문화센터 앞은 공연, 체험, 전시 등 다채로운 프로그램으로 채워졌다. 청소년들은 자신의 끼와 재능을 마음껏 펼쳤다.행사장 무대에서는 청소년들의 열정적인 공연이 이어졌다. 밴드, 댄스, 합창 등 다양한 장르의 무대가 펼쳐졌는데, 관객들의 환호가 끊이지 않았다.수원 세류중학교 밴드부 '씨밀레'의 김하율 학생은 "한 달 정도 연습해 축제에 참여했다"면서 "저희 팀이 다양한 무대에서 공연을 해보고 싶어 참여하게 됐다"고 설명했다. '씨밀레'는 이날 윤하의 <오르트구름>과 세븐틴의 <청춘찬가>를 연주했다. 이밖에도 밴드 3팀, 댄스 4팀, 보컬·힙합 2팀, 합창·기악 2팀이 축제 무대에 올라 기량을 뽐냈다.행사장 한편에선 청소년들이 직접 운영하는 체험부스가 시민들의 눈길을 끌었다. 청소년들이 스스로 아이디어를 내고, 기획부터 진행까지 맡아 운영한 부스들은 이날 축제의 또 다른 주인공이었다.그중 매탄초등학교 부스는 '라면'을 주제로 운영돼 큰 인기를 끌었다. 라면 재료 퀴즈, 라면 그림 그리기, 토핑 만들기 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 활동을 준비했다. 부스 운영을 맡은 학생과 간단한 인터뷰를 해봤다."남녀노소 누구나 좋아하는 게 라면이라, 즐겁게 참여할 수 있을 것 같았어요.""라면이라 재밌어하고, 놀라워했어요."또한 아주대학교 태권도 동아리 '차오름' 부스도 많은 관심을 받았다."아주대학교 태권도 동아리 '차오름'의 성원준입니다.""많은 사람들에게 태권도를 알리고, 직접 체험할 수 있도록 하기 위해 참여했습니다."라면 부스와 태권도 부스 외에도 보드게임으로 수학 실력 쌓기, 또래 고민상담 카페 'Dear 달리아', 레고로 만든 로봇 경주 체험, 폐플라스틱 팔찌·무드등 만들기 미얀마·중국·대만·일본·우즈베크 문화 체험 등 다채로운 체험이 마련됐다.현장을 찾은 이재준 수원특례시장은 "청소년들이 주인공으로 설 수 있는 기회를 계속해서 늘려가겠다"며 "더 큰 꿈을 꾸고, 재능을 활짝 펼쳐나가길 바란다"고 말했다.2025 수원시 청소년대축제를 담당한 한 공무원은 청개구리 기자단에 "(청소년들이) 축제 내용을 잘 채우고, 참가자들 역시 잘 즐기는 것 같다. 감사하다"라며 "앞으로 기회가 된다면 (축제 담당을) 하고 싶다"라고 말했다.청개구리 기자단이 취재한 2025 수원시 청소년대축제는 청소년이 스스로 기획하고 만들어간 참여와 성장의 무대였다. 공연과 부스, 체험을 통해 청소년들이 서로 배우고 시민과 소통하며, 수원의 미래를 이끌어갈 주역으로 한층 성장한 뜻깊은 자리라는 평가다.