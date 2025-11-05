믿기 힘든 그날의 기록들, 11월에 되새겨봅니다

큰사진보기 ▲다시, 봄은 왔으나 이창훈 지음 삼인/겨울공화국 전시 안내장4.9통일평화재단 이창훈씨가 쓴 책 <다시, 봄은 왔으나> 그 옆에는 이천 민주화운동기념공원에서 열리고 있는 인민혁명당 재건위원회 사건 전시화 안내장 ⓒ 김효숙 관련사진보기

"선고 하루 만에 사형이 집행되다니..."

"민주주의를 위해 싸웠던 분들이 이렇게 잊혔다는 게 더 아프네요."

서도원은 한평생 분단을 해소하고 평화적인 남북 통일을 위해 투쟁하였다. 그가 떠난 지 올해로 반세기가 흘렀다. 그사이 원흉 박정희도 비명에 가고, 군사 정권도 무너지고, 정치 권력은 직선제에 의해 5년마다 국민의 심판을 받아 한편으로 같은 정권이 유지되기도 하고 여야가 바뀌어 새로운 정권이 들어서기도 했다. 덕분에 그를 사형대에 세운 법원의 판결은 재심을 통해 무죄로 바뀌었다. 하지만 그의 꿈은 아직도 이뤄지지 못하고 있다. 그가 죽음으로 이루고자 했던 꿈을 알기에 우리들의 가슴은 더욱 아파온다. - 책 속에서

도예종은 교육자로서의 꿈을 키웠으나, 사월혁명과 박정희 군사 통치를 겪으면서 사회 진보 운동가로 성장한 인물이었다. 그의 꿈과 희망의 크기를 지금 우리가 가늠할 수 없으나, 지금의 사회 진보 운동의 과제와 도예종의 지향이 일치했다는 점은 확인할 수 있다. 아직도 많은 부분이 베일에 싸여 있는 '도예종의 진실 찾기'는 향후 우리나라 사회 진보 운동의 폭과 깊이를 넓히는 데 큰 기여를 할 것이라고 본다. - 책 속에서

"아버지가 사촌이 월북했다는 이유로 경찰이 되지 못했어요. 그때 연좌제가 있었잖아요. 살아 계셨을 때 더 여쭤볼 걸 그랬어요."

한파주의보가 내렸던 주말이 지나고, 아침 공기가 조금 누그러졌다. 코트 깃을 살짝 여미고 도서관 2층 문을 열었다. 매주 만나는 친구가 반갑게 맞아준다. 우리는 일주일에 한 번 만나 책을 읽고 이야기 나눈다. 누군가는 오랜만에 가족들과 골프를 즐겼다고 하고, 누군가는 며칠 있으면 다가올 감사 때문에 눈코 뜰 새 없이 바빴다고 했다.곧이어 대한민국과 전 세계를 들썩인 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담 이야기로 옮겨갔다. 어느 나라에도 뒤지지 않고 당당하게 선 대한민국 정부와 경제인들. 연일 오른 주가에 주식을 하든 안 하든 우리 경제와 정치 모두에 청신호가 켜졌다고 좋아했다. 우리 모두의 삶이 조금은 나아지길 바라는 마음이 가득했다.하지만 곧 이어진 대화로 분위기가 가라앉았다. 충암고 축제에서 한 래퍼가 '윤 어게인'을 외쳐 물의를 일으킨 사건이 화제로 올라왔다. 아직도 지난해 그날의 두려움이 생생한 이들은 몸서리쳤다. 그건 표현의 자유가 아니라며 분개하기도 했다. 민주주의를 위해 목숨 걸었던 이들의 희생이 동시에 떠올라 안타까웠다.그래서 이 책이 더 깊게 다가왔다. 우리는 11월 한 달을 민주주의에 대해 생각해 보기로 했다. 그래서 이 책, <다시, 봄이 왔으나>(2025년 4월 출간)를 골랐다. 우리 현대사의 깊은 아픔이 담겨있지만, 여전히 많은 사람이 모르는 이야기. 한 번에 다 읽어내기는 무리라고 생각했다. 우리는 세 번에 걸쳐 나눠 읽기로 했다. 이번 주에는 '인혁당 재건위' 사건을 전체적으로 짚어 보고 서도원 선생과 도예종 선생의 삶을 살펴보기로 했다.책에는 서도원, 도예종, 송상진, 우홍선, 하재완, 이수병, 김용원, 여정남 여덟 분의 생애가 짧지만, 밀도 있게 담겨 있었다. 그들은 모두 평범한 아버지이자 남편이었고, 언론인·기업가·교사 등 우리 사회에서 함께 살아가던 시민이었다.지금으로선 상상하기 어려운 일에 모두 고개를 갸웃했다. 3.15 부정선거를 통해 다시 한번 정권을 잡으려던 이승만 정부. 시민들의 뜨거운 열기로 부패한 정권을 몰아낸 4.19혁명, 그러나 무능했던 2공화국, 그 틈을 타 1961년 5.16 쿠데타로 정권을 장악한 박정희, 그리고 1972년 유신헌법을 만들어 영구 집권을 꾀하던 바로 그때.유신 체제에 반대하는 학생과 시민들이 연이어 잡혀갔다. 정부에서는 정부에 반대하는 시민들을 사형에 처할 수 있도록 긴급 조치를 발동했다. 그 속에서 '인민혁명당 재건위 사건'이 만들어졌다. 정부는 반정부 인사들을 공산주의자로 몰았다. 그리고 정부에 반대하는 민청학련(전국민주청년학생 총연맹)을 사주했다는 혐의로 서도원·도예종·송상진·우홍선·하재완·이수병·김용원·여정남 여덟 명에게 사형을 선고했다. 그리고 선고 다음 날 새벽, 판결문 잉크가 다 마르기도 전에 형이 집행되었다. 그들에게 다시는 기회가 주어지지 않았다. 가족들은 면회도 하지 못하고 그들을 떠나 보내야 했다.'빨갱이' 가족이라는 오명을 쓰고 사람들의 차가운 시선을 견디며 살아온 유족들. 그들은 억울함을 풀기 위해 종교 단체와 시민 단체를 찾아다닌다. 정부의 감시 속에 숨도 제대로 쉬지 못했지만, 그들에게 천주교인권위원회가 손을 내밀었다. 정부의 탄압과 비난에도 불구하고 유족들과 천주교인권위원회를 비롯한 민주 시민 사회의 끊임없는 노력으로, 2007년 1월 23일 재심을 통해 여덟 분의 무죄 판결을 받았다. 그동안 속으로만 울부짖던 가족들은 오열하고, 드디어 민주주의에 한 발 더 나갔다며 시민들은 박수를 보냈다.어느새 50년 세월이 흘렀다. 지난 봄, 4월 9일 50주기 기념식은 뜻 깊게도 국회 의원회관 대회의실에서 열렸다. 그 어느 때보다 많은 사람들이 참여해서 다시 서는 민주주의를 크게 외쳤다. 그분들이 꿈꾸던 평화 통일의 길은 쉽게 열릴 것 같지 않지만, 그 길을 함께 걸어가기를 바라는 사람들은 점점 더 목소리를 내고 있었다.회원들이 가장 놀란 건 사형 당한 여덟 분 모두 보수 성향이 강한 것으로 인식되곤 하는 경상도 출신이라는 사실이었다. 1956년 대선에서 조봉암 후보가 대구에서 72%가 넘는 지지를 받았고, 1960년 4월 혁명의 도화선이 된 3.15 마산 항쟁보다 앞서 대구에서 2.28 민주 운동이 일어났다. 일제강점기 국채보상운동의 중심지 또한 그곳이었다.8분 중 가장 연장자인 서도원 선생은 경남 창녕 출생으로 언론인이었고 교육자였으며 투철한 민주 의식을 가지고 사회 운동에 참여했다. 총 대신 펜을 들었고, 진실을 쓰고 전하다 처형 당했다. 누구보다 가정적이던 그는 평화를 꿈꾸는 사람이었다.도예종 선생은 경주 출신으로 교육자가 되길 꿈꿨으나 이루지 못했다. 교육감에 당선되고도 발령받지 못하자 결국 사회 진보 운동가가 되었다. 안중근 의사의 사촌 안경근 역시 대구에서 통일을 위해 노력하다 삶을 마감한다. 도예종 선생의 삶의 궤적이 안경근과 닿아 있다는 대목에서 우리는 독립 운동과 민주화 운동이 맞닿아 있다는 사실에 숙연해졌다.우리는 그 많은 단체와 활동 상황을 알지 못한다. 하지만, 이 땅의 민주주의를 위해 그분들이 어떤 마음으로 살아갔을지 아프게 느꼈다.잠시 침묵이 흘렀다. 누군가 조심스럽게 말했다.그 말에 아쉬움과 안타까움이 짙게 묻어 났다. 2025년, 21세기가 시작된 지도 25년이 되었지만 우린 여전히 색깔론에 갇혀 있다. '인민'이라는 말도, '동무'라는 말도 마음대로 쓰지 못한다. 스스로 검열하고, 스스로 침묵한다.언론과 교육이 바로 서야 다시는 이런 일이 일어나지 않을 거라는 누군가의 말에 우리는 깊이 공감했다. '과거를 잊은 민족에게 미래는 없다'라는 오래된 문구가 이렇게 절절히 다가올 수 있을까. 불편하고 아픈 우리 현실을 잊지 않기로 했다. 그 생각과 마음을 되새기고 일상으로 돌아가기로 했다.