"홈플러스 인수의향서 2곳뿐, 의지 의심... 정부가 나서야"

큰사진보기 ▲마트산업노동조합 ⓒ 마트노조 관련사진보기

AD

기업회생절차에 들어간 대형매장 홈플러스 인수에 2개 업체가 인수의향서를 낸 가운데, 노동계와 시민사회, 진보정당, 업주들이 "경영 능력과 의지가 있는지 의심스럽다"라며 우려하고 있다.홈플러스 대주주인 사모펀드 MBK는 기업회생절차에 들어갔고, 지난 10월 31일 인수마감 시한까지 2개 업체가 인수의향서를 냈다. 이에 대해 우려하는 목소리가 계속 나오고 있다. 인수의향서를 낸 한 업체는 연매출 5억 원과 영업이익률 -1000%의 회사이고, 다른 한 업체는 부동산 개발업자다.민주노총 경남본부는 4일 낸 자료를 통해 "정부정책 실패가 만든 홈플러스 사태, 정부가 해결하라"라며 "홈플러스를 인수하기에는 턱없이 작은 규모의 업체이며, 사업영역도 전혀 다른 업체들이다. 새우가 고래를 삼키려는 격이다. 성립될 수 없고, 성사되어서도 안 된다"라고 강조했다.이들은 "이대로 정부가 지켜보고 있는다면 홈플러스는 파산의 길로 간다. 홈플러스가 파산한다면 직접고용 2만 명, 간접고용 8~9만 명 등 총 10만 명이 넘는 노동자가 일자리를 잃게 된다"라며 "이미 협력·외주업체의 도산이 잇따르고 있으며, 1800여 납품업체와 8000여 입점업체의 줄도산이 우려된다. 수많은 국민의 생존권이 달린 문제다"라고 지적했다.또 이들은 "지역상권 공동화, 부동산 가치 하락, 식품 유통망 붕괴, 농축수산물 유통 20% 마비 등은 결국 지역경제 전반의 붕괴와 국민 생활의 불안으로 이어질 것이다. 국민의 노후자금인 국민연금 9000억 원의 손실, 대규모 실업에 따른 사회적 비용까지 고려하면, 이는 명백히 국가경제적 재난이다"라고 밝혔다.정부가 직접 나서야 한다고 한 이들은 "'민간의 일'이라며 방관할 때가 아니다. 정부는 홈플러스 사태 해결을 위해 공적 개입 방안을 마련해야 한다. 특히 공공적 성격의 기관을 통한 인수, 혹은 책임경영이 가능한 유통기업을 정부가 직접 물색해야 한다"라며 "회생법원은 인수 신청 기업의 적격성 및 자격 여부를 신속히 판단하여, 더 이상 무의미한 시간 낭비가 발생하지 않도록 해야 한다"라고 제시했다.민주노총 경남본부는 "이제 정부가 조정자이자 책임자로서 직접 나서야 할 때이다. 지금이 마지막 골든타임이다. 지금 결단하지 않으면 홈플러스는 폐점청산의 길로 들어서고, 10만의 직·간접고용 노동자의 생존위기에 내몰리게 된다. 정부는 즉각 공공적 인수, 고용·영업 승계, 지역경제 보호방안을 논의해야 한다"라고 강조했다.홈플러스사태해결 공동대책위, 홈플러스 전단채피해자대책위는 이날 국회에서 기자회견을 열어 "홈플러스 인수의향서를 제출한 두 곳이다"라며 "이들이 과연 국내 제2위 대형마트인 홈플러스를 경영할 능력이나 의지가 있는지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.또 이들은 "인수의향서 제출을 보면, '사모펀드 MBK의 먹튀 시나리오'를 위한 들러리 참여가 아닌지 의심스럽다"며 "이로써 홈플러스의 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)는 사실상 무산 단계로 접어든 것"이라고 주장했다.대책위는 "정부는 민간의 일이라며 방관할 때가 아니라, 이제 사태 해결을 위해 공적 개입 방안을 마련해야 한다"며 "즉각 공공적 인수, 고용과 영엽의 승계, 지역경제 보호 방안을 논의해야 한다"고 요구했다.특히 "공공적 성격의 기관을 통한 인수, 혹은 책임 경영이 가능한 유통 기업을 정부가 직접 물색해야 한다"면서 홈플러스의 인수합병 과정에 정부의 직접적 역할이 필요하다고 주장했다.이들은 회생법원에도 "인수의향서를 낸 기업의 적격성을 신속히 판단해 시간이 낭비되지 않도록 하라"고 요구했다.민주노총 마트산업노조 홈플러스지부는 정부에 대책 마련을 촉구하며 이날부터 대통령실 앞에서 철야 농성에 들어고 오는 8일 서울에서 대규모 집회를 연다.