박완수 "경남 국비 11조원 시대, 지방재정 부담 낮춰야"

큰사진보기 ▲ 4일 오후 경남도청 대회의실에서 열린 국민의힘 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회 ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲4일 오후 경남도청 대회의실에서 열린 국민의힘 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회 ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 오후 경남도청 대회의실에서 열린 국민의힘 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회 ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경상남도지사는 "경남이 처음으로 국비 11조 원 시대를 맞았지만, 정부 주도의 사업이 지자체와 충분히 협의되지 않아 지방재정 부담이 커지고 있다"며 "국비 지원 비율을 상향하고 지역 핵심 법안들이 조속히 통과될 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 밝혔다.박완수 지사는 4일 오후 경남도청 대회의실에서 열린 국민의힘 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회 인사말에서 "이번 주부터 본격적으로 국회 예산 심의가 시작되는 만큼, 오늘 이 자리가 더욱 뜻깊고 중요하다"며 이같이 말했다.박 지사는 "그동안 당 지도부와 국회의원들의 전폭적인 지원 덕분에 방산·원전·조선 등 경남의 주력 산업이 활력을 되찾고, 지역 경제가 확실히 재도약의 기반을 마련했다"고 평가했다.이어 "남해안 섬 연결 해상국도 확정, 1조 원 규모의 복합해양레저관광도시 선정, 김해~밀양 고속도로 건설사업, 부산~양산~울산 광역철도 예타 통과, 제조 AI 및 원전 산업의 정부 예타 면제 등 여러 현안이 해결되고 있다"며 "이는 모두 당과 국회의 적극적인 지원 덕분"이라고 덧붙였다.또 박 지사는 "우주항공복합도시 건설 특별법, 남해안권 발전 특별법, 물환경보전법 일부 개정안 등 경남의 핵심 현안 법안들이 국회 상임위에 계류 중"이라며 "조속히 처리돼야 지역성장과 국가균형발전의 동력이 마련될 것"이라고 강조했다.2026년도 정부예산과 관련해 박 지사는 "지난해 9조 6000억 원보다 1조 5000억 원이 늘어난 11조 1400억 원이 정부안에 반영돼 처음으로 10조 원을 넘어섰다"며 "정부안에 포함되지 못한 사업들이 국회 심의 단계에서 추가 반영될 수 있도록 당 차원의 지원을 부탁드린다"고 말했다.이어 "최근 중앙정부가 소비쿠폰, 농어촌 기본소득 등 민생사업을 지자체와의 충분한 협의 없이 추진하면서 지방비 부담이 가중되고 있다"며 "민생회복 소비쿠폰의 경우 도비 부담이 약 1천억 원에 달하고, 농어촌 기본소득은 지방이 60%를 부담하도록 되어 있어 현실적으로 어려움이 많아 정부 차원의 제도 개선이 필요하다"고 덧붙였다.경남도는 이날 협의회에서 글로벌 5대 우주항공 강국 실현과 남해안 신성장동력 산업 육성을 위해 추진 중인 '우주항공복합도시 건설 특별법'과 '남해안권 발전 특별법'의 조속한 제정을 건의했다.또 경남도는 전국 거점 간 2시간, 영남권 1시간대 생활권 연결을 목표로 한 동대구~창원~가덕신공항 고속화철도 건설과, 경남을 글로벌 4대(G4) 방산 집적지로 육성하기 위한 창원 방위·원자력 융합 국가산단 조성의 필요성을 강조했다.이날 협의회에는 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장 등 당 지도부와 지역 국회의원 등 40여 명이 참석했다.