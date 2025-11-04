이장우 시장 "대전을 '대한민국 빵의 수도'로 만들어야"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전시장이 대전을 '대한민국 빵의 수도'로 만들기 위한 전략 추진을 지시했다. 그는 4일 열린 확대간부회의에서 시민 안전과 내년도 예산 확보, 관광산업 육성 등 주요 시정 과제를 점검하며 "대전 빵축제를 전국 대표 축제로 발전시켜야 한다"고 강조했다.이 시장은 "기온이 낮아지면서 화재 위험이 커지고 있다"며 "소방본부를 중심으로 공장, 대형 건축물 등 취약 시설을 철저히 점검하고, 민간 부문에도 경각심을 높일 수 있도록 홍보를 강화하라"고 지시했다.또한 정부 예산이 국회에 제출된 만큼 예산결산특별위원회(예결위) 심사 대응에도 만전을 기할 것을 당부했다. 그는 "예결위 위원들에게 현안의 필요성과 당위성을 충분히 설명해야 한다"며 "특히 충청권 위원들과 긴밀히 협조해 예산 증액이 이뤄질 수 있도록 체계적으로 대응하라"고 말했다.관광산업 분야에서는 대전 정원박람회와 빵축제를 중심으로 한 도시 경쟁력 강화 방안을 제시했다. 이 시장은 "한밭수목원에서 갑천생태 호수공원, 갑천길까지 약 8km 구간을 연계해 대한민국 대표 정원박람회로 발전시켜야 한다"고 말했다.이어 "대전 전역의 제과업체가 참여할 수 있도록 빵축제 규모를 대폭 확대하고, 소제동 및 대동천 일대 일원을 중심으로 전국 대표 축제로 키워야 한다"며 "이를 통해 대전을 '대한민국 빵의 수도'로 자리매김시켜야 한다"고 밝혔다.이 시장은 또한 연말을 앞두고 공직기강 확립을 거듭 강조했다. 그는 "모임이 많아지는 시기인 만큼 음주운전 등 불미스러운 일이 단 한 건도 발생하지 않도록 해야 한다"며 "공직자 모두가 청렴하고 책임감 있게 한 해를 잘 마무리하라"고 당부했다.한편 올해 '2025 대전빵축제'는 지난 10월 18일부터 19일까지 이틀간 소제동 카페거리와 대동천 일원에서 열렸다. 성심당을 비롯한 지역 빵집 102곳이 참여했으며, 약 16만 8천 명이 방문한 것으로 집계됐다.