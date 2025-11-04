남해 서면, 10~19세 인구가 1년새 2배 늘어난 이유는?

큰사진보기 ▲경남도가 지방소멸대응기금 사업으로 성과를 내고 있다. 사진은 남해FC 클럽하우스. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경남에서 스포츠‧청년주거‧돌봄‧창업을 앞세워 지방소멸 위기 극복을 위해 추진하고 있는 지방소멸대응기금 투자사업이 어느 정도 성과를 거두고 있다. 경상남도는 지방소멸대응기금 투자 사업이 가시적인 성과를 내고 있다고 4일 밝혔다.지방소멸대응기금은 정부가 2022년부터 인구감소지역의 자립 기반 조성을 위해 도입한 정책으로, 매년 약 1조 원이 인구감소지역 89곳과 관심지역 18곳을 포함해 전국 107곳에 배분된다.경남은 18개 시‧군 가운데 밀양시와 10개군이 인구감소지역, 사천․통영시가 관심지역으로, 2022년부터 올해까지 총 4337억 원을 지원받고 있다. 광역기금 878억 원과 기초기금 3459억 원이다.경남도와 인구감소(관심)지역은 지방소멸대응기금 재원을 활용해 '저출생 극복', '청년유출 대응', '생활인구 활성화 사업'을 추진하고 있다. 대표적으로 남해에서는 '보물섬남해FC 클럽하우스' 건립, 하동군은 주거-일자리-보육 연계한 '청년타운' 조성, 거창군은 생애주기별 통합 돌봄인 '아이천국 거창012케어' 본격화이다.경남도와 남해군은 2022년부터 2025년까지 총 98억 원을 투입해 숙소, 학습실, 체력단련실, 여가공간을 갖춘 스포츠 기반으로, 학생 선수들이 안정적인 환경에서 훈련할 수 있도록 설계된 '보물섬남해FC 클럽하우스'를 건립했다.이 시설을 조성한 뒤 남해군 서면 지역의 10~19세 인구는 2024년 81명에서 올해 189명으로 2배 이상 증가했고, 지역 중학교의 학생 수가 3학급 늘었으며 교감 1명, 교사 6명이 증원되었다. 인구감소지역으로서는 이례적인 변화가 나타나고 있다는 것이다.남해군은 "남해교육지원청·보물섬남해스포츠클럽과 협약을 맺고, 축구를 매개로 한 지역 인재 양성 및 생활스포츠 확산 프로그램 등을 확대 운영할 계획"이라고 밝혔다.청년 창업 지원이 이루어지고 있다. 경남도는 '지역기반 제조', '지역특화 관광'을 비롯한 7대 분야에 걸쳐 7년 동안 (예비)창업 28개사를 선발해 전문 창업기획자(액셀러레이터) 컨설팅, 시제품 개발, 유통 판로 연계를 지원하고 있으며, 이를 통해 28개 기업은 올해 총매출 37억 원, 투자유치 2억 원, 신규 고용 26명을 달성하는 성과를 냈다는 것이다.농업회사법인 ㈜모운은 쌀가루와 산청 발효콩, 고종시 곶감을 활용한 냉동피자로 농식품부 장관상을 수상했고, '밤톨'은 지역 구황작물을 활용한 업사이클 디저트로 관광객 유입을 이끌며 지역 명소로 부상했으며, '거창한국수'는 거창 제철 농산물로 만든 국수 제품이 유명 유튜브 채널에 소개돼 전국적 인지도를 높이기도 했다.경남도와 하동군은 청년 세대의 정착 기반 강화를 위해 2023년부터 2025년까지 총 187.8억원을 투입해 '하동군 청년타운' 사업을 추진했고, 비파리 일원에 원룸·투룸형 45세대 주거단지를 조성해 청년비즈니스센터, 전시실, 카페, 보육지원 시설 등 일자리·보육·문화 복합 서비스를 제공한다.거창군은 0세부터 12세까지 아동의 돌봄 공백을 해소하기 위해 '아이천국 거창012케어' 프로젝트를 추진 중이다. 경남도는 "거창적십자병원 신축 이전과 연계된 이 사업은 보건·육아·교육 기반을 하나로 묶은 경남 최초의 통합형 돌봄 모델로, 지난 10월 착공식을 갖고 본격 추진에 들어갔다"라며 "완공 후에는 경남 북부권역의 의료·보육 인프라 확충에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.경남도 관계자는 "기금사업이 각 지역의 특성과 필요에 맞게 추진될 수 있도록 시군과 협력을 강화하고, 제도적 보완도 병행할 것"이라며 "지방소멸 대응이 단기적 성과에 그치지 않고 지속 가능한 인구정책으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.