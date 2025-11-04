'피자집 칼부림' 첫 공판, "계획적으로 3명 살해" 범행 인정

큰사진보기 ▲서울 관악구 한 프랜차이즈 가게에서 칼부림 사건이 발생해 경찰이 조사하고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'피자집 칼부림' 사건 피고인 김동원씨가 첫 재판에서 피해자 3명을 계획적으로 살해했다고 인정했다.서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 4일 오후 3시 10분 살인 혐의를 받는 김씨에 대한 첫 공판을 열었다. 녹색 수의를 입고 붉은 눈시울을 한 채 입정한 김씨는 피고인석에 앉았다. 검사 측이 "(김씨는) 사전에 계획한 대로 피해자들을 살해하기로 마음 먹고 무참히 살해했다"며 흉기로 피해자 3명을 여러 차례 찌른 범행 과정을 구체적으로 묘사하자, 김씨는 고개를 숙이고 울먹였다.이날 검사는 "동기와 경위를 납득하기 어려울 정도로 범행이 잔혹한 점, 사전에 범행을 치밀하게 계획한 점, 피해자가 살려줄 것을 애원함에도 범행을 중단하지 않고 그대로 실행한 점을 고려하면 살인을 다시 범할 위험이 있다"라고 밝혔다. 또, "범행의 잔혹성과 사회적 파장을 고려할 때 전자장치 부착 및 보호관찰 명령이 필요하다"라고 덧붙였다.김씨의 변호를 맡은 윤길중 변호사는 "기본적으로 피고인은 공소사실을 모두 인정하고 있다"라며 "현재 반성하고 있고, 피해자들과 합의하기 위해 노력하겠다"라고 밝혔다. 증거기록 인정 여부에 대해서는 "열람 후 의견을 밝히겠다"라고 답했다. 윤 변호사가 발언하는 동안 김씨는 양 손을 무릎 위에 놓은 채, 입을 다물고 시선을 아래로 뒀다. 김씨는 재판이 종료된 후 수갑을 차고 퇴정할 때까지도 눈물을 멈추지 않았다.이날 재판에서는 방청석에 앉아 있던 피해자 유족의 법률대리인 이원곤 변호사(LKB 평산)가 잠시 손을 들고 "증거기록 열람을 신청한다"라고 말하기도 했다. 이에 윤 변호사는 "저희 쪽에서 복사한 후 드리겠다"라고 답했다. 피해자들의 유족들도 방청석에 앉아 있었다.김씨는 지난 9월 3일 서울 관악구의 한 피자 프랜차이즈 매장에서 본사 임원 1명과 인테리어 시공업자 부녀 2명을 포함해 총 3명을 살해한 혐의를 받는다. 2023년 9월부터 매장을 운영해 온 김씨는 본사와 시공 업체가 보증기간 만료를 이유로 무상 수리를 거절하자 앙심을 품고 피해자들을 살해한 것으로 알려졌다.경찰은 지난 9월 16일 "피해의 중대성, 범행의 잔인성이 인정되고 범행 증거도 충분하다"라며 김씨의 신원을 공개했다. 사건을 송치받은 검찰은 지난달 1일 김씨를 구속기소했다.김씨의 다음 공판은 12월 2일 오전 10시 서울중앙지법 형사합의34부에서 열린다. 다음 공판에서는 피고인 신문이 진행될 예정이다.