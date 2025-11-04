국토부 '발표 평가'에 울산 동구청장이 직접 나선 이유

김종훈 울산 동구청장이 4일 청주시 청주오스코에서 열린 국토교통부의 '2025년 노후 주거지 지원사업' 발표 평가에 참여해 동구가 방어동과 전하2동 일대에서 추진 중인 도시재생사업에 대해 발표하며 정부의 지원을 호소했다.
앞서 국토교통부는 전국 지자체를 대상으로 '노후주거지 지원사업 공모'를 접수했고 현장 실사 평가를 실시해 일부 지자체와 함께 울산 동구도 통과됐다.
국토부는 현장 평가를 통과한 지자체를 대상으로 이날 질의응답식 발표 평가를 했다. 평가는 현장 실사에 통과된 지자체의 관계 공무원이 사업 계획을 설명하고 평가위원들의 질문에 응답하는 식으로 진행됐는데, 울산 동구는 구청장이 직접 나서 발표한 것.
김종훈 구청장은 이날 발표 무대에 올라 "조선산업 도시 동구의 주거여건 개선과 인구 유입을 위해서는 노후 주거지 정비가 꼭 필요하다"는 점을 강조하며 사업 계획을 직접 브리핑했다.
"주거 만족도 높이는 데 꼭 필요한 사업"
이처럼 김종훈 구청장이 직접 발표에 나선 것은 지역 특성에 기인한다. 지난 1970년 당시 국가의 공업화 계획에 따라 현대조선(HD현대중공업 전신)이 도심 한가운데 개발됐고 이후 동구가 조선의 도시로 발전했지만 주변에는 현재에도 당시의 주택들이 노후된 채 빈집으로 남아 있는 것.
울산 동구는 지난 수년 간 조선산업 불황으로 일자리를 잃은 노동자들이 도시를 떠나면서 인구가 급속히 감소한 바 있다. 조선산업이 다시 부활함에 따라 주거환경 개선과 인구 유입을 동시에 실현한다는 것이 동구의 계획이다.
이에 동구는 방어동 120-5 일원에는 안전진단 E등급을 받은 국민아파트를 철거하고 주민 쉼터와 공영주차장을 조성하는 빈집 정비형 노후 주거지 정비 사업을, 전하동 652-4번지 일원에는 빈집을 정비해 골목정원과 안심마을을 조성하는 일반정비형 노후주거지 정비사업을 각각 추진중이다.
울산 동구 관계자는 "방어동과 전하2동에 추진되는 노후주거지 정비 사업은 지역 주민들이 안전하고 쾌적하게 생활하며 주거 만족도를 높이는데 꼭 필요한 사업이다"라면서서 "수백 억 원의 예산이 들어가는 대규모 사업인 만큼 국비 지원을 받을 수 있는 정부사업 공모에 선정되기 위해 최선을 다하고 있다"라고 말했다.
한편, 국토교통부가 지난 8월에 노후주거지 정비 지원 사업에 대한 공모 가이드라인을 발표함에 따라 동구는 지난 9월에 공모 신청을 했으며, 지난 10월에 현장 실사 평가를 받았다. 공모사업 지원 대상 선정 여부는 올해 연말쯤 발표될 전망이다.