"서울교통공사 사장 사표 수리? 오세훈, 직접 교섭 나서라"

큰사진보기 ▲서울교통공사통합노조 성명한국노총 소속 서울교통공사통합노조 성명이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울교통공사노조 성명민주노총 소속 서울교통공사노조 성명이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

지난 3일 언론보도를 통해 백호 서울교통공사 사장에 대한 사표 수리 방침이 알려지자, 노동쟁의를 결의했던 서울교통공사노조와 통합노조가 임단협이 진행되고 있는 와중에 '서울시장이 사장의 사표를 받아야 하냐'며 강하게 반발했다.서울교통공사노조(민주노총)와 통합노조(한국노총)는 연이은 성명을 통해 "직접 교섭 당사자인 오세훈 서울시장이 사용자로 나서라"고 촉구했다.한국노총 서울교통공사통합노조(통합노조, 위원장 이양섭)은 4일 성명을 통해 "그간 서울시가 사장 사표를 반려해 왔으나 시의회 행정사무 감사와 노사 임금 및 단체협약 교섭을 앞두고 사장이 주도적으로 업무를 이끌어가기 어렵다고 판단해 사표를 수리했다고 전해진다"며 "그러나 서울시의 갑작스러운 사표 수리 배경을 두고 온갖 의혹이 제기되고 있다"고 밝혔다.이어 "임단협 결렬 이후 노동쟁의조정 절차에 들어선 이 중요한 시기에 사장이 공석이 된 상황을 노조는 심각하게 우려하지 않을 수 없다"며 "오세훈 시장과 서울시는 과연 공사경영과 노사현안을 어떤 관점으로 바라보고 있는지, 묻지 않을 수가 없다"고 강조했다.특히 "그동안 사사건건 공사 경영에 개입하며 온갖 횡포를 일삼던 서울시는 이제 노란봉투법에 따라 사용자로서의 책임을 져야 할 시간이 다가왔다"며 "경영혁신안 철회, 결원인력 충원, 임금 잠식 불허 등 현안을, 서울시가 직접 해결할 것을 요구하며 지난 3일부터 서울시청 앞에서 투쟁을 진행하고 있다"고 전했다.마지막으로 통합노조는 "공사를 책임져야 할 교섭 대표를 내치고 교섭 결렬 상태의 노사문제를 누가 어떻게 수습할 것인가"라며 "이제 오세훈 서울시장이 사용자로 공사의 산적한 현안을 책임지고 직접 해결해야 한다"고 촉구했다.지난 3일 민주노총 서울교통공사노조(공사노조, 위원장 김태균)도 성명을 통해 "(서울시가) 노사 교섭에 있어 파행을 불러 놓고, 쟁의조정기간에 사장 사표을 받아야 하냐"며 "바지 사장을 내쳤으면 진짜 사장인 오세훈 서울시장이 교섭에 나서라"고 강조했다.이어 "계획대로 이번 주에 서울시 직접 교섭 촉구 무기한 농성에 돌입하고, 곧이어 쟁의 찬반투표를 시행할 예정"이라며 "부당 임금 삭감 문제 해결, 안전인력 충원, 혈액암 예방 대책 수립 등 핵심 쟁점들은 어차피 오세훈 시장과 서울시가 책임지고 해결할 문제"라고 꼬집었다.특히 "공공기관 사장을 바지 사장 마냥 꼭두각시로 만들고 껌 뱉듯 내쳐 버렸다면, 이제 진짜 사장 오세훈 시장이 결자해지의 자세로 노조 요구에 답해야 할 것"이라고 강조했다.