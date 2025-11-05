쓰레기 무단 배출 민원 석 달 만에 등장한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲집 앞에 설치된 구청의 쓰레기 배출금지 안내판 ⓒ 이혁진

큰사진보기 ▲집 앞에 버려진 쓰레기 더미, 대부분 전용봉투를 사용하지 않은 무단 쓰레기들이다. ⓒ 이혁진

큰사진보기 ▲집 앞에 버려진 쓰레기 더미, 대부분 전용봉투를 사용하지 않은 무단 쓰레기들이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲집 앞에 버려진 쓰레기 더미, 대부분 전용봉투를 사용하지 않은 무단 쓰레기들이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲집 앞에 버려진 장판과 도배 쓰레기, 전용봉투를 사용하지 않은 무단 쓰레기들이다. ⓒ 이혁진

큰사진보기 ▲집 앞에 버려진 장판과 도배 쓰레기, 전용봉투를 사용하지 않은 무단 쓰레기들이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

드디어 우리 집 앞에 '쓰레기 배출 금지 안내판'이 설치됐다. 몇 년 동안 함부로 버리는 쓰레기로 집 앞은 엉망이었다. 구청은 은행나무에 체인을 걸어 금지 안내판을 묶어 놓았다. 내가 오죽하면 이렇게까지 일을 벌였을까.배출금지판을 설치한 지 한 달, 효과는 조금 있는 것 같다. 예전보다 집 앞에 투기하는 쓰레기가 줄었다. 그렇다고 투기가 완전히 차단된 것은 아니다. 금지 안내판을 비웃듯 이곳에 여전히 쓰레기를 버리는 사람들이 있다.필자가 사는 동네는 단독주택이 많아 아파트와 오피스텔과 달리 전용 수거장이 없다. 그래서 쓰레기를 집 앞에 보통 내놓는다. 하지만 골목길에 들어선 오래된 주택들은 대부분 집 앞이 아니라 길가 전봇대나 옷가지 수거함 근처에 쓰레기를 갖다 내놓는다.우리 동네는 몇 년 새 길가 접한 집마다 쓰레기 배출 금지 안내판을 설치했다. 집 앞에 남의 쓰레기가 놓이자 민원을 제기해 구청과 주민센터가 달아준 것이다. 이러다 보니 금지 안내판을 설치하지 않은 곳은 우리 집만 남았다.개인적으로 금지장소 푯말은 임시방편이라 생각했다. 나는 주민들의 양심을 끝까지 믿어보자는 심산이었다. 끝까지 금지 안내판을 달지 않은 이유다. 그러나 나의 바람은 한낱 순진한 발상이었다. 사소한 범죄가 더 큰 범죄를 유발한다는 '깨진 유리창이론' 그대로였다.문제는 길가는 행인들조차 우리 집 앞에 쓰레기를 함부로 투기하는 것이다. 갖가지 쓰레기들은 미관에 좋지 않을 뿐 아니라 음식쓰레기는 악취까지 풍겼다. 이들 쓰레기를 구청이 잘 치우도록 쌓아두는 것이 내 일이었다.세월이 흐를수록 아내와 나는 쓰레기로 스트레스를 받았다. 아내는 다른 집처럼 금지 안내판을 설치해야 한다고 닦달했다. 아내 말도 틀린 것이 아니다. 우리 집만 쓰레기장으로 내줄 수 없는 노릇이었다. 윈칙적으로 단독주택은 문 앞에 쓰레기를 내놓아야 하지만 이를 지키는 주민은 많지 않다. 쓰레기 치우는 사람과 차량도 골목길 주택 앞까지 들어와 작업하는 걸 번거롭고 꺼려하는 실정이다.두어 달 전 이런 일이 있었다. 집 앞에 장판과 도배 쓰레기가 버려졌다. 집수리 후 나오는 이러한 대형 폐기물은 별도의 스티커나 전용 폐기물봉투를 사용해야 하는데 누군가 버리고 간 것이다. 기다리면 수거비용 납부 스티커를 붙이겠지 기대했지만 허사였다.도배 쓰레기 투기자는 도로 주변의 CCTV로 잡으려면 얼마든지 잡을 수 있지만 구청과 주민센터에 신고하고 2주 만에 정리됐다. 이후에도 무단 쓰레기 추적과 신고가 여러 번 발생했다. 이에 아내는 더 이상 참을 수 없다고 투덜댔다. 나도 더 이상 순진하게 양심에만 기댈 수 없었다.아내는 두 달 동안 찍은 쓰레기 투기 사진을 주민센터에 수차례 보고하고 집 앞의 피해상황을 알렸다. 그제야 구청은 현장의 심각성을 인식하고 쓰레기 배출 금지 안내판을 설치하기에 이르렀다. 처음 쓰레기 민원을 제기한 후 근 석 달만이다.이제 우리 집에 쓰레기 배출 금지안내판을 설치함으로써 금지판이 없는 집은 거의 없다. 이게 과연 합당한 일인지 의문이다. 자기 집이 쓰레기장이 되기를 바라는 사람은 없겠지만 집집마다 문패처럼 쓰레기 금지판을 다는 형국이 돼버렸다.지난해 새벽에 길가 환경미화원에게 쓰레기 투기문제에 대해 대화한 적이 있다. 그는 "전용봉투를 사용하지 않고 쓰레기를 슬그머니 버리는 사람은 부지기수이며 심지어 쓰레기 더미에 불 끄지 않은 담배꽁초를 버리는 사람도 있다"라고 전했다.환경미화원은 미담도 들려주었다. 쓰레기를 양심 버리듯 버리는 사람이 있는가 하면 길가에 놓인 재활용 쓰레기봉투에서 빈 캔을 고른 후 봉투를 잘 조매고 흩어진 쓰레기도 한데 모아 정리하는 주민도 있다는 것이다.오늘 이른 아침에 나가보니 금지판 옆에는 쓰레기가 몇 개 놓여 있었다. 엄연한 불법이다. 이러한 일이 매일 벌어지고 있다. 이처럼 우리 동네는 '쓰레기와 전쟁'을 치르고 있다. 그럼에도 구청은 현재로서는 배출금지판을 설치하고 무단 쓰레기를 뒤져 과태료를 부과하는 조치가 최선이라는 입장이다.결국 구청은 쓰레기투기도 주민의 양심에 맡긴다는 것인데 나처럼 순진해 보인다. 보다 투기를 근본적으로 막으려면 CCTV를 설치해 감시하는 강력한 대책이 도입돼야 한다고 생각한다.