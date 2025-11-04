'환경공무직 채용 비리' 배광식 대구 북구청장 등 검찰 송치

큰사진보기 ▲대구경찰청. ⓒ 조정훈 관련사진보기

환경공무직 채용비리 의혹을 수사해온 경찰이 배광식 대구 북구청장과 관계 공무원 5명, 환경공무직 1명 등 7명을 검찰에 송치했다.대구경찰청 반부패경제범죄수사대는 채용비리 의혹이 불거진 배 구청장과 환경복지국 자원순환과, 인사부서 소속 공무원 등 6명을 청탁금지법 위반 혐의로, 채용된 공무직 1명은 위계공무집행방해 혐의로 각각 검찰에 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.경찰에 따르면 배 구청장과 북구청 관계 공무원 등 6명은 지난 2024년 9~11월 진행된 환경공무직 채용에서 뽑힌 5명 가운데 2명에 대해 부당한 채용 지시가 있었던 것으로 보고 있다.당시 배 구청장은 1명에 대해 인사 청탁을 한 것으로 조사됐고, 다른 구청 고위 간부는 또 다른 1명을 뽑을 것을 지시한 것으로 파악됐다.경찰 조사 결과, 이중 한 명은 지원 당시 북구청에 허위내용을 담은 응시서류를 제출한 것으로 확인됐다.국민권익위원회가 지난 4월 대구 북구청의 환경공무직 채용 과정에 비리가 의심된다며 수사 의뢰를 하자 경찰은 수사에 착수했고 지난 7월에는 배 구청장의 집무실과 자원순환과 등에 대해 잇따라 압수수색을 진행했다.한편 배광식 북구청장은 입장문을 통해 "지난 10여년간 북구청에서 채용 등 인사관련 부정은 없었다"며 "만에 하나 문제가 있었다면 청렴도 1등급이 나올 수 없었을 것"이라고 반박했다.배 구청장은 "권익위 제보에 의한 경찰의 수사 과정에서 오해가 있었다고 보며 검찰의 판단에서 진실이 드러날 것"이라며 "주민여러분께 걱정을 드린 점은 송구하나 이는 진실과는 다르다는 점을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.