곡성군의회, '관급공사 수주 비리 의혹' 공식 사과

큰사진보기 ▲전남 곡성군의회 제273회 정례회 모습. ⓒ 곡성군의회 관련사진보기

전남 곡성군의회가 관급공사 수주과정에서 발생한 의원들의 비리 의혹과 관련해 4일 공식 사과하고 재발 방지를 약속했다.곡성군의회는 이날 사과문을 통해 "관급공사 수주 과정에 관여한 혐의로 검찰에 송치되는 등 비위 의혹이 제기된 것에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "추후 윤리특별위원회를 중심으로 한 조사와 징계 절차를 추진해 나가겠다"고 밝혔다.이어 "이번 사태는 군의회가 군민의 눈높이와 기대에 미치지 못했음을 보여주는 뼈아픈 경고"라며 "의회는 법적 절차를 존중하며 수사기관의 조사에 성실히 협조하겠다"고 했다.더 나아가 "이번 사태를 단순한 개인의 일탈이 아닌 구조적 문제로 인식하고 있다"며 "윤리 교육과 청렴 점검을 상시화해 군민의 눈높이에서 판단하고 행동하는 신뢰받는 의회로 거듭나겠다"며 재발 방지를 약속했다.앞서 전남경찰청 반부패범죄수사 2대는 지난달 말, 곡성군의회 A·B의원을 수뢰 혐의로, C의원을 정치자금법 위반 등 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 업체 대표 2명도 함께 송치됐다.A의원은 본인이 운영하던 건설업체를 공직 진출 후 차명으로 운영하면서 관급공사 수주에 부당한 영향력을 행사한 혐의를 받고 있다. B의원은 경찰이 해당업체를 압수수색하는 과정에서 금품이 흘러간 사실을 확인하고 함께 송치했다.이와는 별개로 C의원은 수해 복구공사와 관련해 특정 업체를 선정하도록 압력을 행사하고 불법 정치자금 받은 혐의다.이에 대해 조국혁신당 곡성구례 지역위원회는 같은 날 논평을 내고 "단체장부터 군의원까지 모두 민주당 소속으로 견제와 비판이 상실된 지역 정치 환경의 필연적 결과"라며 "송치된 3명의 의원은 기소되면 의원직을 즉각 사퇴해야 한다"고 말했다.