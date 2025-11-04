김동연 "마이클 샌델, 미국 등 민주주의 국가들이 한국 배워야 한다고 말해"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 DMZ OPEN 에코피스포럼’에서 세계적 정치철학자 마이클 샌델 미국 하버드대 교수와 셀카를 찍고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 DMZ OPEN 에코피스포럼’에서 세계적 정치철학자 마이클 샌델 미국 하버드대 교수와 대화하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 DMZ OPEN 에코피스포럼’에서 세계적 정치철학자 마이클 샌델 미국 하버드대 교수와 대담하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 DMZ OPEN 에코피스포럼’에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 DMZ OPEN 에코피스포럼’에서 세계적 정치철학자 마이클 샌델 미국 하버드대 교수가 기조 강연을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

세계적 베스트셀러 '정의란 무엇인가' 저자이자 최고 석학인 마이클 샌델 미국 하버드대 교수가 "미국을 비롯한 민주주의 국가들이 한국을 배워야 한다"고 말했다고 김동연 경기도지사가 4일 밝혔다.김동연 지사는 이날 SNS를 통해 전날(3일) 열린 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼'과 관련 "공식 포럼에서의 대담도 유익했지만, 사실 더 좋았던 것은 샌델 교수와 둘이 나눈 이야기였다"며 이같이 밝혔다.경기도는 DMZ의 생태·평화 가치를 기반으로 지속가능한 미래의 방향을 모색하기 위해 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼'을 개최했다.이날 포럼에서 세계적 정치철학자 마이클 샌델 교수가 '세대 간 정의와 공동선의 관점에서 본 평화'를 주제로 강연했고, 이어진 기조 대담에서는 김동연 지사, 마이클 샌델 교수, 최재천 이화여자대 에코과학부 석좌교수가 함께 '평화·정의·생태·세대의 관점에서 본 DMZ의 미래'를 주제로 자유토론을 펼쳤다.김동연 지사는 SNS에서 "마이클 샌델 교수를 만났다. 샌델 교수 저서 대부분을 읽을 정도로 '팬'인 제게는 무척 기쁜 일이었다"면서 공식 대담 외에 샌델 교수와 둘이 나눈 이야기를 전했다.특히 김 지사는 "불과 11개월 전 불법 계엄이 선포된 나라. 그렇지만 시민의 힘으로 민주주의를 회복하고 '국민주권정부'를 출범시킨 나라. 바로 몇 개월 뒤 APEC 정상회의를 성공적으로 치르며 주도국가로 우뚝 선 나라. 바로 대한민국에 대한 이야기였다"면서 "샌델 교수는 그 역동성을 이야기하며, 미국을 비롯한 민주주의 국가들이 한국을 배워야 한다고까지 말씀했다"고 소개했다.김동연 지사는 이어 "계엄 이후 대통령 탄핵, 그리고 대선까지 축제하듯 보여준 '깨어있는 시민의 힘'이 (샌델) 교수가 평소 주장한 '시민적 덕성'과 유사하다는 이야기까지 나눴다"고 강조했다.그러면서 "'더 큰 평화'와 '생태'를 주제로 한 DMZ 에코피스포럼에서 관중과 직접 소통하며 최고의 강연을 해준 샌델 교수께 감사하다"고 전했다.앞서 김동연 지사와 마이클 샌델 교수는 'DMZ OPEN 에코피스포럼'에서 한국의 청년 세대가 가진 정의감에 주목하며 미래를 위해 독려하고 성장할 수 있는 여건을 만들어야 한다는 데 뜻을 같이했다.센델 교수는 기조 강연에서 기후·생태 위기 시대에 공동선의 회복과 세대 간 책임의 윤리를 강조했다. 그는 하버드대 강의 형식으로 청년 청중과 자유롭게 질의응답을 주고받으며 "정의로운 사회는 각 세대가 서로에게 책임을 지는 사회이며, 평화는 이러한 세대 간 정의의 연장선에 있다"고 말했다.최재천 교수의 사회로 진행된 대담에서 김동연 지사는 "평화와 생태가 궁극적으로는 지속 가능한 성장을 만들 수 있는 커다란 원천 중 하나가 될 거라고 믿는다"고 역설했다.특히 대담에서 세 사람은 청년 세대에 대한 긍정적 인식을 공유하며 미래 세대의 중요성을 강조했다. 최재천 교수는 "우리 사회가 요즘 젊은 세대를 'MZ'라 부르면서 이기적이라고 못마땅해하지만 관찰해보면 가장 정의감에 불타는 세대인 것 같다"고 말했다.샌델 교수 역시 "청년들이 새로운 생태 윤리를 구축하는 데 있어 희망의 씨앗이 될 수 있다고 생각한다. 이것은 그냥 가르친다고 되는 게 아니라 계속 자극하고 독려하고 고민을 하게 해줌으로써 가능해질 것"이라고 강조했다.김동연 지사는 "지난해 12월 대한민국이 불법 계엄에 당면했을 때도 젊은 세대들은 즐겁게 축제하듯이 나서며 계엄을 종식시켰다. 환경 문제나 DMZ 문제, 정의 문제도 해야 할 일이라는 단계를 넘어 즐거운 마음으로 기쁘게 하는 단계가 젊은 세대로 인해 만들어질 거라고 생각한다"며 "이를 조금이라도 빨리하게끔 여건을 만들어주는 것이 정치인들의 역할이 아닌가 싶고 그런 면에서 우리 대한민국의 미래는 밝다고 본다"고 말했다.경기도는 이번 포럼을 통해 지난 3년간 이어온 '더 큰 평화' 담론을 마무리하고, DMZ를 평화·생태·세대 정의가 만나는 미래의 공간으로 재정의했다. 이번 논의를 계기로, 경기도는 평화를 설계하고 실천하는 '열린 DMZ(OPEN DMZ)'의 비전을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.'DMZ OPEN 에코피스포럼'은 5일까지 진행된다.