헤그세스 "한국은 모범 동맹국... 핵잠수함 도입 적극 지원"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 4일 서울 용산 국방부 청사에서 열린 제57차 한미안보협의회의(SCM) 확대회의에서 악수하고 있다. 2025.11.4 [사진공동취재단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관은 4일 한국의 핵추진 잠수함 도입을 적극 지원하겠다고 밝혔다.헤그세스 장관은 이날 오후 서울 용산 국방부에서 열린 제57차 한미안보협의회의(SCM) 뒤 공동기자회견에서 관련 질문에 "트럼프 대통령이 승인한 것을 다시 한번 확인해 드린다"면서 이같이 말했다.그는 "알다시피 트럼프 대통령은 미국의 동맹의 능력이 제고되길 원한다"면서 "그런 차원에서 한국은 모델과 같은 국가다. 그러다 보니 한국이 더 강력한 능력, 최고의 능력을 갖는 것에 대해 마음을 열고 승인한 것"이라고 강조했다.헤그세스 장관은 한국의 핵추진 잠수함 도입과 관련해 유관기관인 국무부, 에너지부와도 계속 긴밀하게 협조할 것이라고 설명했다.그러면서 "구체적으로 어떤 승인과정을 거치는지에 대해 자세한 말씀을 드리는 게 적절하다고 보지 않지만, 앞으로 한미 양국이 선의를 가지고 계속 토론해 긍정적 결과로 이끌 것으로 확신한다고"고 덧이번 SCM에서는 한미 국방 현안 전반이 논의됐으며, 특히 한국의 원자력추진 잠수함 건조 문제도 주요 의제로 다뤄졌다.이번 SCM을 통해 한미 양국은 전략자산 운용, 확장억제 강화, 전시작전통제권 전환 등 안보 협력 현안을 점검하는 한편, 한국의 자주국방 역량 강화를 위한 새로운 협력 단계로 나아가겠다는 공동 의지를 재확인했다.지난 10월 29일 경주에서 열린 한미 정상회담에서 이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 한국의 원자력추진 잠수함 도입을 공식 요청했으며, 트럼프 대통령은 이를 수용한 바 있다.이날 양국은 SCM 공동성명은 따로 발표하지 않았다. 한미 간 통상·안보 합의 내용을 문서화하는 팩트시트 발표와 SCM 공동성명을 연계하기 위해서란 설명이다.안규백 장관은 "양국 간 팩트시트 작업을 진행 중인 관계로 추후에 합의문을 발표하겠다"면서 "이번 회의에선 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 안보 환경과 미래에 대응하고 미래지향적이고 호혜적인 협력 방안 도출을 위해 많은 이야기를 나눴다"라고 설명했다.