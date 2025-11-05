우승 다음 날 잠실로... '노란 타올'을 다시 흔들었습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

2025년 두 달을 남겨두고 지난 10월 31일 2025 KBO 한국시리즈가 막을 내렸다. LG트윈스는 7전 4선승제인 한국시리즈에서 4승 1패로 대전 한화생명 이글스파크에서 우승을 확정 지었다. LG트윈스는 이날 KBO가 주관하는 우승 트로피 수여와 폭죽으로 우승 세리머니를 했다. 평일 원정 경기임에도 3루 원정석을 꽉 채운 팬들과 함께 우승을 자축했다.LG트윈스의 홈 경기장인 잠실야구장에서 우승을 확정 지었다면 홈팬들과 더 큰 환호와 기쁨으로 샴페인을 터뜨렸을 것이다. 홈팬들의 아쉬움을 눈치 챈 걸까. LG트윈스는 '2025 한국시리즈 통합우승 세리머니 in 잠실'이라는 제목으로 지난 1일 팬들을 홈구장으로 초대했다. 한국시리즈 전 LG트윈스의 자체 청백전처럼 잠실야구장에서 무료로 관람할 수 있었다(티켓수수료는 별도).우승 다음날인 지난 1일 오후 6시 30분 잠실야구장에는 LG트윈스 팬들로 인산인해를 이뤘다. 잠실야구장에서 열린 LG트윈스의 통합우승 축하 행사는 선수단 트로피 퍼포먼스, 선수단 그라운드 행진, 한국시리즈 비하인드 스몰 토크, 친필 사인볼 투척, 우승 기념 선수단 샴페인 샤워, 불꽃놀이와 레이저쇼, 애프터 파티로 진행됐다. 우승 트로피 포토존도 운영돼 우승 트로피 옆에서 사진을 찍을 수도 있었다.그런데 오후 5시 30분 쯤 갑자기 비가 내렸다. 불꽃놀이도 해야 하고 선수들이 그라운드에서 행사도 해야 하는데 비가 내려 심란했다. 다행히 오후 6시 쯤 비가 그쳐 행사를 즐길 수 있었다. 티켓 확인을 하는 야구장 입구에서 선수들이 직접 응원 타올을 나눠주기도 했다. 매 경기마다 응원석을 덮었던 노란색 응원 타올. 이날도 변함없이 야구장을 꽉 채운 홈팬들 손에 하나씩 들려 있었다.한국시리즈 우승 트로피도 홈팬들 앞에서 선보였다. 염경엽 감독과 주장인 박해민 선수가 나와 팬들에게 감사 인사를 전했다. 선수들은 우승 엠블럼이 새겨진 깃발을 들고 홈부터 1루, 외야석, 3루 좌석까지 빠짐없이 팬들에게 인사를 하며 그라운드 행진을 했다. 팬들이 알지 못했던 선수들의 속마음 토크, 비하인드 스토리도 들을 수 있었다.선수들은 통합우승 축하 행사에 찾아준 팬들을 위해 계획에 없던 자체 경기를 진행했다. 청백전처럼 두 팀으로 나누어 4이닝 동안 경기를 펼쳤다. 투수는 포수나 타자가 되고, 타자는 투수가 되는 등 서로 포지션을 바꾸어 경기 하며 팬들에게 색다른 재미를 선사했다. LG트윈스는 팬들에 대한 고마움을 말 뿐만 아니라 팬 서비스로 보여주었다.올해 포스트시즌은 박빙의 승부가 계속되며 정규 시즌에 야구를 안 보던 이들도 텔레비전 앞으로 모이게 했다. 역대 관객 동원에 이어 한국시리즈 지상파 시청률 10%를 기록하며 프로야구의 인기를 증명했다. 한 맘카페에서는 한국시리즈 역전극 환호로 '환호 소리에 월드컵 하는 줄 알았어요', '아파트가 흔들리는 것 같았어요' 등 한국시리즈에 대한 반응들이 다양했다. 이 의견들을 보고 우리 아파트 분들인가 하는 생각이 들며 죄송한 마음이 들었다. 우리 집에서도 역전승을 한 날은 월드컵 4강에 다시 오른 듯 환호 소리가 커 자제를 시켰다.어느 해보다도 짜릿했던 2025 프로야구가 마무리됐다. 프로야구가 끝난 지 일주일도 안됐는데 야구를 하던 오후 6시 30분에 뭘 해야 하느냐는 야구팬들의 한숨 섞인 목소리들이 여기저기 들려온다. 4개월의 야구 휴지기 동안 선수들은 재정비를, 팬들은 2026 프로야구를 즐길 수 있는 재충전의 시간이 될 것이다. 내년에도 팬들에게 짜릿함을 줄 야구 경기가 벌써 기대된다.