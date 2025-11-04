'30대 무슬림' 진보 스타, 뉴욕시장 될까... 트럼프 "재앙 확신"

큰사진보기 ▲조란 맘다니 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

미국 최대 도시 뉴욕시장 선거에서 '진보 스타' 30대 무슬림 시장의 당선이 유력해지자 미국의 관심이 쏠리고 있다. 도널드 트럼프 대통령까지 낙선 운동에 나섰다.오는 4일(현지시각) 미국 각지에서는 주지사·시장 선거가 치러지며 집권 1년 차를 맞은 트럼프 대통령에 대한 '중간 평가'가 될 전망이다.단연 관심을 끄는 대결은 뉴욕시장 선거다. 인도계 무슬림으로 동아프리카 우간다에서 어린 시절을 보내고 미국으로 이민 온 맘다니는 힙합 래퍼, 주택상담사를 거쳐 2021년 뉴욕주 하원의원으로 정계에 입문했다.무상보육과 무료 공영버스, 최저임금 인상 등의 공약을 앞세워 고물가에 시달리는 뉴욕 시민들의 눈길을 끈 맘다니는 민주당 경선에서 뉴욕주지사 3선을 지낸 거물 정치인 앤드루 쿠오모를 꺾는 이변을 일으켰다. 민주당의 한 컨설턴트는 "만약 맘다니가 시장이 된다면 뉴욕시 현대 역사에서 가장 큰 이변"이라고 말할 정도다.자신을 '민주적 사회주의자'로 정의한 맘다니는 경선 승리 연설에서 "존엄한 삶이 소수의 행운으로 국한되지 말아야 한다"라며 "모든 시민에게 존엄한 삶을 보장하는 뉴욕시를 만들겠다"라고 약속했다.코로나19 팬데믹 때 강력한 방역 정책으로 인기를 끌었으나 성추문으로 불명예 퇴진한 쿠오모는 경선 결과에 불복하고 무소속 후보로 출마했으나, 맘다니 쪽으로 기울어진 판세를 뒤집기는 어려워 보인다.최근 폭스뉴스가 실시한 여론조사(10월 24∼28일) 결과에 따르면 맘다니는 쿠오모와 지지율 격차를 16%포인트로 벌리고 압도적인 선두를 유지했다.맘다니는 선거를 하루 앞둔 이날 마지막 유세에서 지지자들과 뉴욕시청을 향해 거리행진을 하며 "우리는 이 도시의 새로운 날을 열어갈 시점에 서 있다. 연민, 확신, 명확성을 가지고 우리 도시와 국가에 절실히 필요한 빛이 돼야 한다"라고 말했다.버락 오바마 전 대통령은 최근 맘다니에게 전화해 "선거 운동을 인상 깊게 지켜봤다"라며 격려했고, 할리우드 영화감독 스파이크 리는 "뉴욕 시민들의 평등을 위해 맘다니에게 투표할 것"이라고 지지를 선언했다.그러나 경쟁 후보들은 맘다니가 정치 경력이 짧고 포퓰리즘 공약을 내세웠다며 비판 공세를 펴고 있다.<뉴욕타임스>는 "맘다니의 인기는 타고난 정치적 재능, 야심차고 진보적인 공약, 다양한 지지 기반에다가 조 바이든 전 대통령의 재선 실패로 이후 민주당의 세대 교체 요구가 맞물린 것"이라고 분석했다.다만 "맘다니의 열성적인 지지자들조차도 그의 빈약한 이력을 걱정하고 있다"라며 "많은 사람이 34세의 맘다니가 미국에서 가장 큰 도시를 이끌 준비가 됐느냐는 근본적인 질문에 고민하고 있다"라고 지적했다.맘다니의 돌풍을 경계하고 있는 트럼프 대통령도 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "공산주의자 맘다니가 뉴욕시장 선거에서 승리한다면 꼭 필요한 최소한의 돈 외에는 내가 사랑하는 첫 번째 고향(뉴욕)에 연방정부 기금을 보낼 가능성이 매우 낮다"라고 위협했다.그는 "공산주의자가 시정을 맡으면 한때 위대했던 도시가 성공은커녕 생존조차 불가능해질 것"이라며 "대통령인 나는 좋은 돈을 나쁜 곳에 쓰고 싶지 않다"라고 말했다. 이어 "맘다니가 당선되면 뉴욕시는 경제적·사회적 재앙을 맞이할 것으로 확신하다"라고 주장다.그러면서 "경험이 없고 완전한 실패의 기록을 가진 공산주의자보다는 성공의 기록이 있는 민주당원이 승리하는 것을 보고 싶다"라며 사실상 쿠오모가 승리하길 바란다는 뜻을 내비쳤다.이 밖에도 버지니아, 뉴저지 주지사 선거와 캘리포니아 선거구 조정안 주민 투표 등이 함께 치러진다.특히 뉴저지는 민주당 성향 지역 중에서도 비교적 중도 성향이 높아 양당 후보들의 치열한 접전이 예상된다. 지난해 대선에서 카멀라 해리스 당시 민주당 후보는 6%포인트 차이로 트럼프 대통령을 겨우 앞섰다. 2020년 대선에서 당시 바이든 민주당 후보와 트럼프 후보 표차는 16%포인트였다.장기간 정부 폐쇄, 대법원의 관세 재판 등으로 정치적 갈등이 심각한 가운데 트럼프 대통령에 대한 민심을 평가할 기회로 여겨진다. 이를 의식한 트럼프 대통령도 공화당 온라인 유세에 적극적으로 참여하며 지지자들의 투표를 호소하고 있다.AP통신은 "이번 선거 결과는 트럼프 대통령의 정책에 대한 강력한 저항이거나, 압도적인 지지로 받아들여질 것"이라며 "트럼프 대통령이 자신의 권력과 영향력에 대한 시험에 직면하게 됐다"라고 전했다.