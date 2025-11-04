[서산] 국보 84호 마애여래삼존상 관람 재개... 주변 석축 복구 완료

큰사진보기 ▲서산 용현리 마애여래삼존상은 우리나라에서 발견된 마애불 중 최고의 작품으로 손꼽힌다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월, 기록적인 폭우로 시설물 일부가 피해를 입어 출입이 통제됐던 서산 마애여래삼존상이 복구작업을 마치고 재개방됐다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월, 기록적인 폭우로 시설물 일부가 피해를 입어 출입이 통제됐던 서산 마애여래삼존상이 복구작업을 마치고 재개방됐다. 사진은 복구된 진입로 교량이다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월, 기록적인 폭우로 시설물 일부가 피해를 입어 출입이 통제됐던 서산 마애여래삼존상이 복구작업을 마치고 재개방됐다. 사진은 복구된 계단이다. ⓒ 서산시 관련사진보기

지난 7월, 기록적인 폭우로 시설물 일부가 피해를 입어 출입이 통제됐던 서산 마애여래삼존상이 복구작업을 마치고 4일 재개방됐다.국보 제84호인 서산 마애여래삼존상은 지난 7월 서산 지역에 내린 집중호우로 직접적인 피해를 입지 않았지만, 계단과 석축이 일부 유실되는 등의 피해가 발생했다.서산시에 따르면 당시 나흘간 578㎜의 집중호우로 마애여래삼존상 관리사무소 주변 석축 유실과 계단, 난간, 진입로 교량 지대석이 훼손되는 피해를 보았다.피해가 발생하자 서산시는 관리사무소 주변 암반 낙석 위험 우려로 마애여래삼존상 일원 출입을 통제했다.그러면서 서산시는 국가유산청, 충청남도 등과 현장점검을 통해 피해 현황 조사하고, 8월 초부터 계단 보수와 진입로 교량 지대석 보강 등 3개월간 긴급 복구를 실시해 지난 1월 공사를 마무리했다.서산시에 따르면 유실된 석축 등 공사와 함께 구조 안전 전문 기관을 통해 주변 암반의 구조안정성을 검토했다. 그 결과 안전에 이상이 없다는 의견을 받아 4일부터 마애여래삼존상 관람 재개를 결정했다.관람 재개에 이어 서산시는 앞으로도 용현리 마애여래삼존상 주변 암반에 대한 장기적인 안정성 확보를 위해 낙석 방지 공사 등을 추진할 계획이다.한편, 서산시 누리집에 따르면 서산 용현리 마애여래삼존상은 우리나라에서 발견된 마애불 중 최고의 작품으로 손꼽힌다.마애불은 절벽의 암벽이나 거대한 바위면에 불교의 주제나 내용을 형상화한 것이다. 여래는 진리에 도달한 사람이란 뜻으로, 부처의 열 가지 이름 가운데 하나다.서산 마애여래삼존상은 얼굴 가득히 자애로운 미소를 띠고 있다. 당시 백제인의 온화하면서도 낭만적인 기질을 엿볼 수 있으며 '백제의 미소'로 잘 알려져 있다. 빛이 비치는 방향에 따라 웃는 모습이 각기 다르게 보이는 특징이 있다.마애여래삼존상 중앙에 현세불을 의미하는 여래입상, 좌측에 과거불을 의미하는 제화갈라보살입상, 우측에 미래불을 의미하는 반가사유상 등 삼세불로 조각되어 있다.