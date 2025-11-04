'예술 교육'은 어렵다? 서울에서 맛보는 '열린 교실'

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 서초 전경 ⓒ 서울문화예술교육센터 서초 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문화예술교육주간이 펼쳐지는 서울체임버홀 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문화예술교육주간 공식 포스터 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

서울의 문화예술 교육을 주제로 오는 11월 18일부터 22일까지 모두가 손을 잡는다. 서울시에 소재하고 있는 다섯 개 권역별 문화예술교육센터에서 '2025 서울문화예술교육주간'이 펼쳐진다. 서울시와 서울문화재단이 주최하는 이번 행사는 '예술, 또 다른 세상을 잇다'라는 주제 아래 진행된다.시민과 예술가, 그리고 예술교육의 현장을 이끌어가는 수많은 기획자들이 한자리에 모이는 일종의 '예술교육 도시 축제'다. 누군가는 그림을 그리고, 누군가는 악기를 두드리며, 또 누군가는 이야기로 세상을 잇는다. 예술이 도시를 가로지르며 서로를 연결하는 장면이, 서울 곳곳에서 펼쳐질 예정이다.그 중심에는 서울문화예술교육센터 서초가 있다. 오랜 공사를 마치고 다시 문을 여는 서초센터는 이번 주간의 첫 무대를 장식한다. 이곳에서는 다섯 권역에서 인기를 끌었던 대표 예술교육 프로그램 21개가 한자리에 모인다. 이현우 교수의 '셰익스피어 이야기', 서의철과 박다울의 '거문고 이야기', 김찬용 도슨트의 '한번쯤은 서양미술사'까지, 이름만 들어도 흥미로운 프로그램들이 줄을 잇는다. 무대의 빛은 책 속에서도, 악기의 울림에서도, 혹은 이야기 속의 숨결에서도 피어난다.서초센터 1층에는 이수진 작가의 공감각적 체험전 '두드림 리드믹스(Do-dream Rhythmics)'가 마련된다. 소리를 만지고, 리듬을 몸으로 느끼는 전시다. 어린아이는 손끝으로 북을 두드리며 웃음을 터뜨리고, 어른은 오래 잊고 있던 감각을 다시 깨운다. '예술 교육'이라는 말이 때로는 무겁게 들릴 때가 있지만, 이 공간에서는 그 말이 한없이 가볍고 따뜻하게 느껴진다. 예술은, 결국 배우는 일이 아니라 '되찾는 일'임을 상기시킨다.서울의 다른 권역에서도 다채로운 프로그램이 열린다. 양천센터에서는 종이로 팝업카드를 만들고, 용산센터에서는 문학과 음악이 만나는 작은 살롱이 열린다. 은평센터에서는 무용을 통해 몸의 언어를 배우고, 강북센터에서는 지역 예술가들과 함께 일상의 예술을 실험한다. 총 37개의 프로그램이 이어지는 이번 주간은, 서울이 단 하나의 거대한 예술학교로 변하는 시간이다. 누구나 참여할 수 있고, 누구나 감각을 열 수 있는 '열린 교실'이 된다.예술 교육 현장의 실무자들을 위한 시간도 준비됐다. 안지언 남서울대 교수와 미술사학자 김지수가 문화 예술 교육 기획의 기본과 심화 과정을 나누며 강의한다. AI와 예술 교육의 관계를 탐구하는 오픈 포럼에서는 김지현 중부대 교수, 최원정 프로듀스파트너스 모아 대표, 오영진 서울과기대 교수가 참여해 기술 시대의 '사람 중심 예술 교육'을 논의한다. 이제 예술 교육은 단순히 ' 가르치는 일'이 아니라, 기술과 감성의 경계를 다시 세우는 시대적 질문이 되고 있다.오는 21일에는 서울문화재단의 2026년 예술교육 지원사업 설명회도 열린다. 사업의 변화, 대관 운영, 그리고 지역 간 협력 모델의 방향이 소개된다. 서울문화재단 송형종 대표이사는 이번 주간을 "시민이 예술을 멀리서 감상하는 데 그치지 않고, 직접 체험하며 스스로 감각을 깨우는 시간"이라 정의했다. 그는 "권역별 센터가 서로 연결되는 서울형 플랫폼을 통해 지역이 곧 예술교육의 출발점이 되는 도시 구조를 만들고자 한다"고 덧붙였다.모든 프로그램은 무료다. 사전 접수는 오는 5일부터 서울문화재단 누리집(www.sfac.or.kr)에서 가능하다. 예술을 배우고 싶은 시민, 창작의 언어를 찾는 예술가, 그리고 도시의 문화적 흐름을 함께 읽어가고 싶은 이들에게 이 일주일은 또 하나의 초대장이다. '예술, 또 다른 세상을 잇다', 이 문장처럼 서울의 다섯 개 센터가 하나의 숨으로 이어질 때, 예술은 다시 우리의 삶을 건너간다. 그때 우리는 깨닫게 된다. 예술은 멀리 있는 것이 아니라, 이미 우리 곁에서 조용히 말을 걸고 있었다는 사실을.