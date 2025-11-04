성일종 "지속가능한 방산 발전 위해 나토 등과 협력체계 견고해야"

큰사진보기 ▲국민의힘 성일종 국회 국방위원장(서산·태안)은 4일 국회에서 한국정치학회(회장 김범수 서울대 교수)와 함께 ‘글로벌 지정학 위기와 한국 방위산업 발전 전략’을 주제로 특별학술회의를 열고, “지속가능한 방산 발전을 위해선 나토(NATO) 등 유럽 시장과의 협력체계를 견고히 구축해야 한다”고 밝혔다. ⓒ 이용기 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국민의힘 성일종 국회 국방위원장(서산·태안)은 4일 국회에서 한국정치학회(회장 김범수 서울대 교수)와 함께 '글로벌 지정학 위기와 한국 방위산업 발전 전략'을 주제로 특별학술회의를 열고, "지속가능한 방산 발전을 위해선 나토(NATO) 등 유럽 시장과의 협력체계를 견고히 구축해야 한다"고 밝혔다.성 위원장은 이날 회의에서 "방위산업이 국민과 정부, 군의 사전 준비로 어려운 경제 상황 속에서도 국가경제의 한 축으로 자리잡았다"며 "이제는 일시적 성과를 넘어 지속 가능한 산업 생태계로 발전하기 위한 전략적 전환이 필요하다"고 강조했다.김범수 서울대 교수는 개회사에서 "미·중 전략 경쟁이 심화되며 글로벌 지정학적 불확실성이 커지는 상황에서 K-방산의 경쟁력 확보 전략을 모색하기 위해 자리를 마련했다"고 말했다.기조발제에 나선 이왕휘 아주대 교수는 미국과 EU, NATO의 방위산업 강화정책을 비교하며 "우려국가에 대한 공급망 의존을 최소화하고, MASGA와 같은 전략적 동맹국 간 협력 모델을 강화해야 한다"고 제언했다.김영준 국방대 교수도 "한국 조선산업의 높은 경쟁력을 바탕으로 방위비 분담금 증액 논의 등 한미 간 현안을 전략적 기회로 전환할 수 있는 계획이 필요하다"고 말했다.토론에 나선 황희 더불어민주당 의원은 "외교부 중심의 공관 구조만으로는 방산 수출 대응에 한계가 있다"며 "중동과 유럽 등 주요 지역에 코트라(KOTRA)형 상시 대응체계를 구축할 필요가 있다"고 주장했다.유용원 국민의힘 의원은 "상대국과의 '윈-윈' 모델이 중요하다"며 "폴란드 등 유럽시장 개척 경험을 바탕으로, 현지 거점을 구축해 장기적 신뢰관계를 만들어야 한다"고 강조했다.토론에는 김일동 방위사업청 방위산업진흥국장, 이정석 국방과학연구소 부소장, 이철재 중앙일보 국방선임기자 등이 참석해 정부의 방위산업 정책과 무기체계 개발 방향을 설명했다.최병로 방위산업진흥회 상근부회장을 비롯해 학계와 방산업계 관계자, 여야 의원들도 함께해 K-방산의 세계화 전략이 단순한 수출 확대를 넘어선 '정책-시장 연계형 산업구조'로 발전해야 한다는 데 공감했다.