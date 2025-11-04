학교폭력 처리의 불합리성을 고발한다

큰사진보기 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

어제 하루, 나는 우리 반 아이들을 온종일 자습시켜야 했다. 이유는 단 하나, 학교폭력 사안이 접수되었기 때문이다. 아침부터 나는 학교폭력 담당 교사로서 조사, 기록, 보고, 관계자 면담, 증거 정리, 매뉴얼 확인, 공문 작성 등 끝이 보이지 않는 행정 절차를 처리해야 했다. 그 사이 내가 담임한 아이들은 교실에서 자습이라는 이름의 방치 속에 하루를 보냈다. 이것이 지금 학교 현장의 현실이다. 아이들의 학습권도, 교사의 수업권도 보장 받지 못했다.2004년 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률이 제정된 이후, 학교폭력은 교육의 영역을 벗어나 '법적 사건'으로 다뤄지기 시작했다. 법으로 해결한다는 명분 아래, 공동체적 회복과 관계 중심의 교육은 설 자리를 잃었다. 그 결과, 학교는 두려움과 행정 부담 속에 움직이는 조직이 되었고, 교사 조직은 점점 더 개인 중심이 되고 있다. 학교폭력은 분명 철저히 예방해야 하고 사안 발생 시 교육적으로 해결해야 한다.지금의 시스템은 신고 접수에서부터 학부모 면담, 조서 작성, 공문 처리, 심의위원회 대응까지 학교폭력 담당 교사가 모든 절차를 도맡게 되어 있다. 처음 대하는 가해·피해 학생 조사, 해당 학부모와의 면담은 때로 몇 시간씩 이어지기도 한다. 격앙된 학부모의 말을 듣고, 때로는 학교를 대표해 사과도 해야 한다. 학교폭력의 원인을 중립적인 입장에서 설명하고, 진정을 시키며, 상담 능력까지 발휘해야 한다. 그 과정에서 교사는 정체성에 대한 의문과 함께 극심한 소진을 겪는다.교사는 교육자이지, 조사관이나 행정인이 아니다. 학교폭력 사안을 처리하는 동안 교실은 멈추고, 아이들의 하루는 무의미하게 흘러간다. 그럼에도 교육청과 관계 기관은 "학교 자율"이라는 미명하에 아무런 구조적 대안을 제시하지 않는다. 그동안 개선되어 왔다고는 하나 근원적 해결책과는 거리가 멀다.왜 학교폭력 사안이 발생했을 때, 교육청의 전문 조사관이 즉시 학교로 파견되는 시스템이 없는가. 현재 조사관 제도는 더 효율적일 필요가 있다. 학교가 모든 기초 조사를 마치고 공문을 올린 뒤에야 조사관이 방문한다. 사건의 공정성과 효율성을 위해서라도 담당 교사가 아닌 외부 전문 인력이 즉시 조사를 맡아야 한다. 학교의 담당 교사의 역할은 교육청에 전화 한 통으로 끝나야 하며, 교육청은 즉각 이에 대응하는 체계가 되어야 한다.이 불합리한 관행을 "어쩔 수 없다"는 말로 합리화해서는 안 된다. 교육청은 '책임'을 묻는 시스템에서, 지원청 본연의 '지원'을 중심에 두는 시스템으로 바뀌어야 한다. 학교폭력은 더 이상 학교의 문제가 아니다. 사회의 문제이며, 그 해결 또한 사회의 책임이다. 학교폭력 담당 교사에게 더 이상 모든 짐을 지우지 말라! 아이들의 학습권과 교사의 수업권을 지키기 위해, 이제는 시스템이 바뀌어야 한다.