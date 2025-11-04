중양절에 창포 지니면 재앙 피한다

큰사진보기 ▲동근통으로 탈곡하는 모습(2025년 백암 백중문화제 체험행사) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲홀치기로 탈곡하는 모습(1940년대)

큰사진보기 ▲창포 뿌리

큰사진보기 ▲창포(지산 권태길 작품)

큰사진보기 ▲단풍놀이

큰사진보기 ▲중앙절 국화주

음력 9월에 접어들면 가을 분위가 완연해진다. 24절기 가운데 찬 이슬이 매달린다는 한로(寒露)와 서리가 내린다는 상강(霜降)이 들어 있다. <농가월령가>에는 이맘때 풍경을 다음과 같이 노래했다."구월이라 계추 되니 한로 상강 절기로다. 제비는 돌아가고 떼기러기 언제 왔노. 벽공에 우는 소리 찬이슬 재촉는다. 만산 풍엽(楓葉)은 연지를 물들이고 울밑에 황국화는 추광(秋光)을 자랑한다. 구월구일 가절이라 화전(花煎) 천신(薦新)하세. 절서를 따라가며 추원보본(追遠報本) 잊지 마소."경기 용인 지역에서는 20년 전만 해도 제비가 강남으로 돌아가고 기러기 떼가 돌아오는 광경을 일상적으로 관찰할 수 있었다. 지금은 제비 존재도 알 수 없고, 돌아오는 기러기도 볼 수가 없다. 국립생태원의 2010년대 자료에 따르면 1990년대 대비 2010년대 제비 관찰률이 약 30~50% 감소했다.그런데 지금은 어떠한가? 소국(小菊)을 따다가 말려 국화전을 빚고 국화주를 담던 것이 어제였던 것 같은데, 이 역시 전통시대 풍속으로 사라졌다. '가을걷이'가 한창이라 농가에서 눈코 뜰 새 없던 때이다. 지금은 콤바인이라는 농기계로 벼를 수확하며 탈곡까지 하니, 언제 논에 벼가 없어졌는지도 모른다. 요즘 중양절 무렵에 더욱 활성화된 풍속은 '단풍놀이'다. 전국 각지 도로를 관광버스가 메우고, 자연 관광지엔 인산인해(人山人海)다.중양절(음력 9월 9일)은 양수(陽數)인 '9(九)'가 겹치는 날로 예로부터 양기(陽氣)가 가장 왕성한 날로 여겨졌다. 조선시대에는 전통 명절로, 자연과 조화를 중시하는 유교적·도교적 풍습이 반영된 축일이었다. 도교에서는 '삼원(三元)' 중 하나로, 상원(上元, 정월 대보름)·중원(中元, 7월 15일)·하원(下元, 10월 15일)과 연결되는 축일로 여겼다.우리나라 명절이 모두 양수가 겹치는 날로 정해지고 다양한 세시풍속이 있듯이, 9월 9일 중양절도 가을 명절로 풍요와 감사를 기리는 의미가 담겨 있다. 오늘날의 추수감사절 풍속이 이 전통에서 유래했다.추석 무렵에는 이른 벼를 타작해 제수로 올렸지만, 일반적으로 중양절 전후로 벼 수확을 마쳤다. 이 무렵 벼, 과일, 곡식을 거두는 것을 '가을걷이'라 다. 예전에는 명주실로 만든 옷감을 친척과 교환하며 정을 나누었고, '신곡제(新穀祭)'나 '천신제(薦新祭)'라 하여 햇곡식으로 빚은 술과 떡을 제사상에 올렸다. 중양절 풍속이 사라진 뒤에는 추석과 합쳐졌다.1970~80년대 용인지역에서는 고등학생들이 농번기마다 모내기와 벼베기에 동원되었다. 낫으로 벼를 베어 말린 뒤 논바닥에 멍석을 깔고 탈곡하거나, 공터에서 말린 후 탈곡기로 털었다. 탈곡한 벼를 건조시키느라 농가가 분주했다. 필자의 기억으로는 1960년대 초까지 '훌치기(흘태)'라는 농기구로 탈곡했으나, 이후 '둥글통' 농기계가 전국적으로 보급됐다.중양절에 창포를 지니면 재앙을 피한다창포(菖蒲)는 예로부터 강한 향과 날카로운 잎이 악귀를 쫓는다고 믿어, 단오와 중양절에 재앙을 막는 상징물로 사용되었다. 단오 날 문틀에 꽂거나, 중양절에 창포 뿌리를 허리춤에 차거나 머리에 꽂는 풍습이 있었다. 홀수인 3·5·7·9는 양수로, 창포는 양기의 상징이었다. 중양절에 창포를 사용해 음기(陰氣)를 중화하려는 풍속이었다.고려 문인 이규보의 시 '증창포'(贈菖蒲)에는 "푸른 잎 붉은 줄기가 우뚝 섰으니 차가운 이슬 머금고 가을까지 살아있네. 그대에게 주노니 재앙을 막아다오. 문간에 심어두면 귀신도 피할 것이니(碧葉紅茎直欲生, 含露凌寒至晩秋. 賈君莫惜根莖重, 挿向門前駭鬼侯)"라고 적혀 있다. 창포가 액막이로 쓰였음을 알 수 있다.조선 왕실에서도 단오에 창포주를 마셨으며, 창포탕은 머리를 맑게 하고 두통을 치료한다고 전해진다. 창포 그림을 집에 걸어 길운을 비는 풍습도 있었다. 실제로 창포의 향은 모기·벌레 퇴치에 효과가 있고, 최근에는 공기정화 식물로 재조명되며 환경 상징으로 활용된다.중양절 무렵의 단풍놀이는 고려시대부터 기록된 전통 세시풍속이다. 조선 문인들은 금강산·내장산을 유람하며 풍류를 즐겼고, 현대에는 내장산·설악산·지리산·북한산 등이 단풍 명소로 손꼽힌다. 기상청에서 단풍 예보를 발표하고, 각 지역에서는 단풍축제를 열어 관광객을 유치한다. 내장산 단풍축제, 경남 거창 단풍축제가 대표적이다. SNS를 통한 단풍 인증샷 문화도 활발하다.중양절에는 국화차나 국화주를 마시며 건강과 장수를 기원했다. "국화는 독기를 풀어준다"는 민간신앙이 있다. 국화의 노란 빛은 불로장생을 상징하며, 국화주는 은은한 향과 깔끔한 맛으로 가을의 정취를 담았다. 국화 화전(花煎)을 만들어 먹는 풍습도 있었다.고려 문인 이색은 '중양절' 시에서 "국화 핀 가을 산에 오르니 구름은 깊고 하늘은 맑네. 술잔을 들어 양기를 빌며 백발 늙은이의 시름을 잊노라"고 읊었다.국화차는 눈과 간 건강, 피로 회복에 좋다고 하며, 조선 세종 때 간행된 <산가요록>에도 국화차 제조법이 기록돼 있다. 현대에는 힐링티·라떼·칵테일·디저트 등으로 발전하며 '국화 감상 문화'의 일부로 자리 잡았다.중양절은 추석과 가까워 일부 지역에서는 추석 행사가 중양절까지 이어진다. 가족 모임과 성묘 문화는 지속되고, 최근에는 국화 축제나 문화행사로 재해석되기도 한다."양기를 받아 액운을 막는다"는 믿음을 담은 중양절은 가을의 풍성함과 선조들의 지혜가 깃든 전통 명절이다. 서울 창경궁에서는 '중양절 산책', '전통주 체험 프로그램'이 운영되고 있다. 그러나 '산 좋고 물 좋은 용인'에서는 아직 이러한 프로그램 소식이 들리지 않는다.