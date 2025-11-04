다가오는 지방선거, "다 똑같다"는 말로 포기하지 마세요

"벌써요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

벌써 2025년이 두 달밖에 남지 않았습니다. 어떤 이들은 "이제야"라는 표현을 쓸지 모르지만, 거리에서 만나는 시민들에게 묻다 보면 대부분 이렇게 말합니다.시간의 흐름은 생각보다 빠르게 우리 곁을 지나갑니다. 아직은 겨울의 문턱이라 하기엔 이르지만, 곧 찬바람이 불고 '연말'이라는 말이 자주 들릴 것입니다. 그러나 지금 하고 싶은 이야기는 계절이 아닙니다. 2026년 지방선거, 그것이 이야기의 중심입니다.정치권은 이미 선거전에 들어갔습니다. 주말이면 행사장 곳곳에서 명함을 건네는 정치인의 모습을 쉽게 볼 수 있습니다. 평소엔 연락 한 통 없던 사람들이 마치 오랜 이웃이라도 된 듯 인사를 건넵니다. 그럴 때면 문득 이런 생각을 합니다. "내년 선거에 나오려나." 남은 시간이 8개월 남짓이라는 점을 감안하면 이들의 조급함이 낯설지 않습니다. 그러나 시민들의 반응은 생각보다 냉정합니다.취재 현장에서 자주 듣는 말이 있습니다.그러면 이렇게 되묻습니다.돌아오는 대답은 대부분 비슷합니다.짧지만 날카로운 평가입니다. 정치인 개인이 아니라 정치 전반에 대한 불신이 담긴 한마디입니다. 정치를 향한 실망의 세월이 그만큼 길었다는 뜻일지도 모릅니다.정치를 바꾸는 일은 어쩌면 단순합니다. 마음에 들지 않으면 바꾸면 됩니다. 하지만 현실은 그리 간단하지 않습니다. 시민에게 선택권이 있다고 하지만 정작 진짜 선택지는 많지 않습니다. 공천이라는 제도의 울타리 안에서 후보가 결정되고, 정당의 간판이 모든 것을 가르는 구조 속에서 시민의 의사는 여전히 제한적입니다. 선거는 가까워지고 있지만 진짜 '시민의 선택'이 온전히 반영되는 구조는 여전히 요원합니다.이럴 때일수록 정치인은 무엇을 해야 할까요? 지금 필요한 것은 표밭을 다지는 발길도, 얼굴을 알리기 위한 포장된 행보도 아닙니다. 진짜 해야 할 일은 시민의 말을 듣는 일입니다. 손에 수첩 하나를 들고 사람들의 이야기를 적는 일, 그것이 정치인의 첫걸음이 돼야 합니다.사람들은 거창한 정책보다 자신의 일상에 귀 기울여 주는 정치인을 원합니다. 시장 앞에서 만난 상인의 한숨, 학교 앞에서 만난 학부모의 하소연, 복지시설에서 들려온 작은 제안까지 모두 정치의 재료입니다. 시민의 생활 속에 정치의 해답이 있습니다. 정치인은 말하기보다 먼저 들어야 하고, 약속하기보다 먼저 적어야 합니다.물론 책임은 정치인에게만 있는 것이 아닙니다. 우리가 선거를 치르는 이유는 연예인을 뽑기 위해서가 아닙니다. 물론 우리에게 감동을 주고 즐거움을 선사하는 그들의 행위와 정치인의 존재 이유가 비슷한 부분도 있지만, 우리는 우리를 대신해 정치를 할 사람을 뽑는 것입니다. 때문에 시민도 정치의 주인으로서의 역할을 잊지 말아야 합니다.정치는 그들만의 세계가 아닙니다. 우리의 일상, 교통, 교육, 복지, 환경, 일자리 모두 정치의 결과물입니다. 그럼에도 "다 똑같다"는 말로 외면한다면 정치의 변화는 영원히 오지 않습니다. 달콤한 약속, 자극적인 언사에만 휘둘려서는 안 됩니다.우리의 한 표는 단순한 선택이 아니라 다음 세대 삶의 방향을 정하는 일입니다. '벌써'라는 말에는 지나간 시간에 대한 아쉬움이, '이제야'라는 말에는 늦었지만 시작하려는 의지가 담겨 있습니다. 지금 우리는 그 두 단어 사이에 서 있습니다.정치인에게 '벌써'라면 반성해야 하고, '이제야'라면 시작해야 합니다. 시민에게 '벌써'라면 포기하지 말고, '이제야'라면 참여해야 합니다. 다가오는 지방선거는 단지 권력을 나누는 절차가 아닙니다. 용인의 미래, 우리의 삶을 다시 설계하는 기회입니다.정치인은 손에 수첩을 들고 시민의 목소리를 적어야 하고, 시민은 눈을 뜬 채 투표장으로 향해야 합니다. 그래야 비로소 '벌써' 지나간 정치가 아니라, '이제야' 바로 세워질 정치가 시작될 것입니다.