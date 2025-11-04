전쟁도 평화도 없는 가자지구, 불안한 휴전 언제까지

큰사진보기 ▲팔레스타인 정신과 의사 압달라 알자말(Abdallah al-Jamal)은 가자시의 주요 정신건강병원 원장으로, 2025년 10월 27일 이스라엘과 하마스 간의 휴전 기간 동안 가자시에서 병원 내부의 피해 상황을 점검하고 있다. ⓒ 로이터 = 연합뉴스 관련사진보기

알자지라는 나세르 의료센터 의료진의 말을 인용해 3일(현지시간) 가자지구 남부의 라파 인근에서 이스라엘군의 발포로 3명의 주민이 사망했다고 보도했다. 또한 이날에도 이스라엘군이 휴전을 어기고 가자지구를 공격했다고 보도했다.이에 대해 이스라엘군은 주민들이 이스라엘군의 1차 철수선이자 점령 지역이 시작되는 노란선(yellow line)을 넘어 휴전을 위반했기 때문에 공격을 했다고 말했다. 그러나 살해된 주민들이 노란선을 넘은 사람들이었는지는 밝히지 않았다고 알자지라는 보도했다. 보도에 따르면 이날 북부의 가자 시티에서도 이스라엘군의 발포로 어린이 1명을 포함해 3명이 부상을 당했다. 알자지라의 가자지구 기자인 타레크 아부 아조움은 이스라엘이 드론을 이용해 그나마 남아 있는 건물에 계속 폭탄을 투하해 파괴하고 있다고 말했다.지난 10월 10일 휴전이 발효됐지만 가자지구에서는 전쟁도 평화도 없는 상황이 계속되고 있다. 이스라엘은 대규모 공격은 아니지만 하마스가 휴전 합의를 어겼다는 이유를 들며 가자지구에 대한 공격을 멈추지 않고 있다. 또한 이스라엘군 점령 지역이 시작되는 노란선을 넘었다는 이유로 주민들을 살해하고 있다. 노란선은 제대로 표시가 되어 있지 않고 예전에 주민들이 살았던 곳이기 때문에 이를 넘는 일이 충분히 생길 수 있지만 이스라엘군은 이런 주민들에게 경고가 아닌 발포를 해 살해하고 있다. 가자지구 보건부는 휴전 이후 11월 1일까지 이스라엘군이 222명의 주민을 살해했고 594명에게 부상을 입혔다고 밝혔다.이스라엘군의 공격과 살해가 계속되는 가운데 주민들은 여전히 힘들고 불안한 생활을 이어가고 있다. 주민들이 직면한 가장 큰 문제는 굶주림이 완전히 해결되지 않았다는 점이다. 휴전 이후 가자지구에 반입된 구호품은 약속된 양의 일부에 불과하다. 가자지구 미디어국은 휴전이 발효된 10월 10일부터 31일까지 3203대의 트럭이 가자지구로 들어왔다고 밝혔다. 이는 상업용 트럭까지 포함한 숫자다. 미디어국은 하루에 약 145대의 트럭이 반입됐고 이는 휴전 합의에서 약속된 1일 600대 트럭의 24%에 불과한 양이라고 밝혔다.휴전 합의의 가장 중요한 내용 중 하나는 이스라엘의 구호품 차단 완전 해제와 가자지구가 필요한 1일 약 600대 구호품 트럭의 반입이었다. 하마스가 휴전에 합의한 가장 큰 이유 중의 하나도, 국제사회가 하마스와 이스라엘 양측에 휴전을 압박한 가장 큰 이유도 가자지구의 기근을 해결할 충분한 구호품 반입이었다. 그러나 이스라엘의 반입 차단으로 여전히 약속된 양의 4분의 1 정도만 반입되고 있다.가자지구 미디어국은 성명을 통해 "가자지구 주민들이 직면한 인도주의 상황을 악화시키고 있는 이스라엘의 방해를 강력히 규탄한다"고 밝혔다. 그러면서 휴전 합의를 중재한 트럼프 대통령과 다른 국가들에게 조건 없이 인도주의 지원을 허용하도록 이스라엘에 압력을 가할 것을 요청했다.충분하지 않은 구호품 반입 때문에 주민들은 여전히 식품, 식수, 의약품 등의 부족에 시달리고 있고 대다수 주민이 여전히 제대로 몸을 누일 곳도 없는 상황에 처해 있다. 그러나 미국은 물론 휴전을 중재한 아랍국들, 그리고 휴전을 압박한 서방국들까지 가자지구 주민들이 여전히 굶주리고 있는 상황에 대해서는 언급조차 하지 않고 있다.이스라엘과 하마스가 서로 휴전을 어겼다고 비난하고 주민들의 고통이 계속되는 가운데 가자지구의 불안한 휴전이 이어지고 있다. 현재의 휴전은 트럼프 대통령이 제안한 평화 구상의 1단계로 불안한 휴전을 끝내기 위해서는 종전을 위한 2단계 협상이 시급하게 필요하다. 그러나 이에 대한 구체적 일정도, 내용에 대한 불확실성도 해소되지 않고 있어서 전쟁도 평화도 없는 가자지구의 상황이 계속되는 건 아닌지 우려가 높아지고 있다.불확실성을 높이고 있는 가장 근본적인 원인은 트럼프 대통령의 평화 구상이 상세한 내용을 포함하지 않고 있기 때문이다. 특히 종전 합의를 위해 필요한 국제안정화군(ISF) 구성 및 파견에 대해 미국과 관련국들 사이 많은 문제가 정리되지 않고 있다.이와 관련해 CNN은 ISF를 파견할 가능성이 있는 국가들이 여전히 미국과 전체 군의 규모, 각 국가의 파견 군인 수, 명령 체계, 주둔 기간 등 핵심 현안들을 논의하고 있다고 보도했다. 이에 대해 이스라엘은 이미 자국에 적대적인 국가인 튀르키예의 참여에는 반대한다는 입장을 표명했다. 이런 문제와 관련해 중동연구소(Middle East Institute)의 선임연구원인 루시 쿠르처-엘렌보겐은 CNN에 "하마스 무장 해제와 여러 임무 조율에 대한 명료함 부족과 불확실성이 이스라엘군의 도전을 야기할 수 있다"고 언급했다.CNN은 ISF의 주둔 기간이 정리되지 않고 있는 점도 지적하면서 한 중동 국가 관료의 말을 인용해 파견할 국가들이 팔레스타인 자치정부가 가자지구를 완전히 통치할 때까지라는 명확한 주둔 기간을 주장하고 있다고 밝혔다. ISF의 법적 지위에 대한 것도 문제로 지적되고 있다. CNN은 ISF를 파견할 가능성이 있는 국가들이 유엔 안보리의 결의를 요구하고 있다고 전했다. 이에 대해 루비오 미 국무장관은 "일부 국가들은 국제적인 임무나 깃발이 없이 ISF에 참여할 수 없기 때문에 이를 위해 필요한 것을 고민하고 있다"고 말했다. 그러나 상세한 논의 내용이나 방식은 밝히지 않았다.이와 관련해 요르단의 압둘라 국왕은 BBC에 보다 구체적인 문제를 언급했다. 그는 ISF의 임무가 "평화유지(peacekeeping)"인지 "평화 강제(peace enforcing)"인지 결정할 필요가 있다고 지적했다. ISF를 파견하는 국가들은 평화를 강제하기 위해 "무기를 들고 가자지구를 순찰하는 역할"을 원치 않는다며 "우리가 원하는 건 평화유지 역할이고 평화를 강제해야 한다면 어떤 국가도 관여하지 않을 것"이라고 경고했다. 이와 관련해 CNN은 어느 수준의 무장이 필요한지, ISF가 이스라엘군과 어떻게 관계해야 하는지, 가자지구에서 무장 충돌이 일어나는 경우 어떻게 대응해야 하는지 등의 상세 내용도 필요하다고 지적했다.미국은 이집트, 카타르, 아랍에미리트, 인도네시아, 아제르바이잔, 튀르키예, 파키스탄 등의 참여를 언급했지만 이스라엘의 네타냐후 총리는 어떤 국제군이 수용 가능한지 이스라엘이 결정할 것이라고 말했다. 이에 관련해 밴스 미국 부통령은 지난주 이스라엘 방문 시 기자회견을 통해 ISF 구성에 대해서는 이스라엘의 동의가 필요하다고 말했다. 이는 미국이 ISF 구성과 관련해 이스라엘의 의견을 중요하게 생각하고 있음을 의미하고, 집단학살을 저지른 이스라엘이 가자지구 미래에 적극적으로 관여할 수 있음을 의미한다.불안한 휴전이 계속되고 있는 가운데 종전을 위한 협상이 시작조차 되지 않고 있는 상황으로 인해 가자지구 주민들은 현재 상황이 계속될 수 있다는 불안 속에서 점차 희망을 잃어가고 있다. 특히 종전 합의의 핵심 중 하나가 될 ISF에 대한 구상이 모호하고 미국이 사실상 이스라엘의 관여를 인정하고 있는 가운데 이를 하마스와 팔레스타인 자치정부, 그리고 아랍 국가들이 인정할지도 의문인 상황이다. 종전을 위한 길은 멀고 먼 가운데 전쟁도 평화도 없는 가자지구 상황은 계속되고 있다.