대통령 앞 텅 빈 107석, 우원식 "국민 삶 책임지는 자리인데"

▲국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 4일 서울 여의도 국회 로텐더홀 계단에서 "명비어천가 야당파괴", "야당탄압 불법특검"이라고 적힌 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기