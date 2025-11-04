강명상 국힘 경남도당 부위원장, 창원시장 출마선언

큰사진보기 ▲강명상 국민의힘 경남도당 부위원장 겸 365병원장, 창원시장 선거 출마선언. ⓒ 윤성효 관련사진보기

2026년 6월 지방선거를 앞두고 창원특례시장선거 출마선언이 이어지고 있다. 강명상 국민의힘 경남도당 부위원장 겸 365병원장이 4일 창원시청 브리핑실에서 출마선언했다.강 부위원장은 "창원을 대한민국 산업 르네상스의 심장, 그리고 세계 인공지능(AI) 실증 중심지로 도약시키기 위해 비장한 각오로 섰다"라고 밝혔다.그는 "창원은 한때 대한민국 산업화를 상징하던 도시였다. 대한민국의 기계 산업, 조선, 방위산업, 원전산업 수많은 일자리의 출발점이 바로 이곳 창원이었다"라며 "그러나 지금, 산업의 대전환기 앞에서 창원은 멈춰 서 있다. 이제는 다시 움직여야 할 때이다"라고 밝혔다.강 부위원장은 "글로벌 인공지능 제조기업 유치 프로젝트를 본격화하겠다", "인공지능 실증 중심으로 지역 컨소시엄을 확대하겠다", "국가사업으로 현실화하겠다"라고 제시했다.그러면서 강 부위원장은 "의료 분야에서는 인공지능 정밀의료, 재활산업, 의료관광을 결합하여 시민의 건강과 지역경제를 함께 살리겠다", "복지 분야에서는 고령사회에 대비한 스마트 돌봄·주거 복지 시스템을 구축하겠다"라고 밝혔다.또 그는 "관광 분야에서는 산업유산·바다·섬·문화를 연결한 '창원형 해양·산업 융합관광 모델'을 실현하겠다", "스포츠 분야에서는 국제대회 유치와 시민 체육 인프라 확충으로 '스포츠 도시 창원'의 명성을 되찾겠다"라고 밝혔다.더불어민주당에서는 송순호 전 경남도당 위원장이 창원시장선거 출마 선언했다.