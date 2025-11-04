기후위기 대응, 이제는 지방정치의 과제

큰사진보기 ▲고양 탄소제로숲네트워크 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.고양 탄소제로숲네트워크가 지난 1일, 고양시 사과나무치과병원 교육센터에서 '기후 지방자치 아카데미 입교식'을 개최했다 ⓒ 고양 탄소제로숲네트워크 관련사진보기

덧붙이는 글 | 참가 신청은 탄소제로숲고양 사무국(010-5046-5582)으로 문의 또는 온라인으로 하면 된다. (https://forms.gle/s8QDjMwkxjURmr1b9)

고양 탄소제로숲네트워크가 지난 1일, 고양시 사과나무치과병원 교육센터에서 '기후 지방자치 아카데미 입교식'을 개최했다. 이번 행사는 종교·시민·정치·학계 인사들이 함께 모여 기후위기 대응을 위한 지방정책 방향과 시민교육의 필요성을 논의한 자리였다.첫 발언에 나선 탄소제로숲고양네트워크 상임대표 이은영 신부(천주교 의정부교구 6지구 지구장)는 "이제는 인간과 자연의 관계에서도 평화를 만들어야 한다"며, 지구 온난화를 인간의 체온에 비유했다. 이 신부는 "지구의 평균기온이 1.5도 오르면, 사람의 체온이 38도에 달한 것과 같다. 이는 이미 병든 상태다"라며 프란치스코 교황의 회칙 '찬미받으소서'를 인용해, 개인의 실천을 넘어 정책적 전환이 필요하다고 강조했다.이재명 대통령의 멘토로 알려진 이해학 목사(아카데미 학장)는 "기후위기는 과학기술의 문제가 아니라 정치의 문제"라며, "기후지방자치 아카데미를 넘어 '기후지방정치 아카데미'가 돼야 한다"고 역설했다. 그는 청년 세대의 고립과 사회적 무력감을 언급하며, 기후위기를 생명정치로 극복해야 한다고 강조했다.입교식에는 여야 정치인들도 참석했다. 국회 기후포럼 회원인 민주당 추미애 의원을 대신해 참석한 지용호 전 국무총리 정무실장은 "올해만 해도 산불과 폭우, 폭염이 반복됐다"며, "추 의원은 하남 교산지구에 AI 기반 기후대응 도시 모델을 추진 중"이라고 밝혔다. 그는 "지방자치단체가 주민과 함께 기후위기에 대응하는 정책을 실험하는 것이 국가의 지속가능성을 높이는 길"이라고 말했다.이날 첫 번째 강의를 이끈 국회 기후특위 국민의힘 김소희 의원(기후변화 전문가, 비례대표)은 기후변화 대응의 핵심 키워드로 "감축(Mitigation)"과 "적응(Adaptation)"을 제시했다. 김 의원은 "기후문제를 모르는 정치인은 뽑지 말자, 기후정책은 생존 정책"이라고 말해 큰 박수를 받았다.김소희 의원은 강의에서 한국의 온실가스 배출 비중이 1.5%에 불과하지만, "지역별로 맞춤형 적응정책을 수립해야 시민의 생명과 재산을 지킬 수 있다"고 강조했다. 또 "기후위기는 곧 에너지·산업의 문제이며, 이를 해결하기 위한 새로운 성장동력이 필요하다"고 말했다.강의에 참석한 이영아 공동대표(탄소제로숲고양네트워크)는 "지난 8월 폭우로 고양시 전역이 마비됐다"며, "기후위기에 대비하는 도시만이 잘 사는 도시가 될 수 있다"고 말했다. 그는 시민 1인당 숲 면적을 3평에서 5평으로 확대하는 '탄소제로숲 프로젝트'를 제안하고, "나무 한 그루가 연간 공기청정기 5년치 역할을 한다"며 도시 숲 확충의 필요성을 수치로 제시했다. 또한 싱가포르의 '10분 공원정책'을 벤치마킹해 생활권 녹지 확충과 시민참여형 숲 조성을 제안했다.이날 참석자들은 한목소리로, 기후위기는 더 이상 중앙정부의 과제가 아닌 지역 차원의 생존 과제라고 입을 모았다. 강연이 끝날 때마다 참석자들의 열띤 질의 응답이 있었다. 아카데미에 참석한 한 기후 테크 업체 대표는 '정부의 지원으로 30억을 들여 탄소제로 기술을 개발했지만, 정작 지자체나 정부가 사용할 기회를 만들지 않고 있어 사장된 상태'임을 밝혀, 앞으로 이러한 의제들이 보다 활발하게 논의될 것으로 예고됐다.한편, 종교계·시민사회·정치권이 함께 참여하는 이번 아카데미는 향후 고양시를 비롯한 수도권의 기후정책 리더십 플랫폼으로 발전할 전망이다. '기후·지방자치아카데미'는 11월 29일까지 매주 토요일에 개최된다.