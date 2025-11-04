정동영, 북한 김영남 사망에 "남북 대화 물꼬 튼 인물" 애도

큰사진보기 ▲조선중앙통신은 김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 북한 외교에서 '얼굴' 역할을 맡았던 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 3일 암으로 사망했으며 김정은 국무위원장은 4일 새벽 1시 주요 간부들과 함께 김영남의 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문했다고 4일 보도했다. 2025.11.4 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

정동영 통일부 장관이 지난 3일 사망한 북한 김영남 전 최고위원회의 상임위원장에 대해 애도를 표했다.정 장관은 4일 오전 발표한 조의문을 통해 "김영남 전 최고인민회의 상임위원장의 부고를 접하고 애도의 뜻을 표한다"라고 밝혔다.정 장관은 김 전 위원장에 대해 "2018년 평창 동계올림픽 당시 북측 대표단을 이끌고 방남하여 남북대화의 물꼬를 트는 데 기여한 바 있다"라고 평가했다.또 "2005년 6월과 2018년 9월 두 차례에 걸쳐 평양에서 김영남 전 위원장을 만나 한반도 평화와 남북관계 발전를 위해 의미있는 대화를 나누었던 기억이 난다"라고 회고했다.정 장관은 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족과 북측 관계자 여러분께도 위로의 말씀을 전한다"는 말로 글을 맺었다.노동당 국제부와 외무성을 거친 외교통으로 분류되는 김 전 상임위원장은 1998년부터 2019년 퇴임할 때까지 20년 넘게 북한 헌법상 국가수반인 최고인민회의 상임위원장을 지냈다. 2018년 평창동계올림픽에 김여정 노동당 부부장과 함께 김정은 총비서의 특사로 방한하기도 했다.정부는 북측 고위인사가 사망했을 때 전통문 형식의 조전을 세 차례 북측에 발송해 조의를 표명했지만, 이번에는 북한의 남북 통신선 단절로 인해 통일부 대변인이 장관의 조의문을 발표하는 방식으로 조의를 표명했다.앞서 북한 노동당 기관지 <로동신문>은 4일 "영광스러운 우리 당과 국가의 강화발전사에 특출한 공적을 남긴 노세대 혁명가 김영남 동지가 97살의 일기로 서거했음을 전체 당원들과 인민들에게 알린다"라고 보도했다. 신문에 따르면 그는 지난해 6월부터 대장암으로 치료를 받아왔다.김 전 상임위원장의 장례는 국장으로 치러질 예정이다. 북한이 발표한 국가장의위원회 명단에는 김정은 노동당 총비서를 포함해 박태성 내각총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장 등 고위간부들이 모두 포함됐다.