정동영, 북한 김영남 사망에 "남북 대화 물꼬 튼 인물" 애도

정동영 통일부 장관이 지난 3일 사망한 북한 김영남 전 최고위원회의 상임위원장에 대해 애도를 표했다.
정 장관은 4일 오전 발표한 조의문을 통해 "김영남 전 최고인민회의 상임위원장의 부고를 접하고 애도의 뜻을 표한다"라고 밝혔다.
정 장관은 김 전 위원장에 대해 "2018년 평창 동계올림픽 당시 북측 대표단을 이끌고 방남하여 남북대화의 물꼬를 트는 데 기여한 바 있다"라고 평가했다.
또 "2005년 6월과 2018년 9월 두 차례에 걸쳐 평양에서 김영남 전 위원장을 만나 한반도 평화와 남북관계 발전를 위해 의미있는 대화를 나누었던 기억이 난다"라고 회고했다.
정 장관은 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족과 북측 관계자 여러분께도 위로의 말씀을 전한다"는 말로 글을 맺었다.
노동당 국제부와 외무성을 거친 외교통으로 분류되는 김 전 상임위원장은 1998년부터 2019년 퇴임할 때까지 20년 넘게 북한 헌법상 국가수반인 최고인민회의 상임위원장을 지냈다. 2018년 평창동계올림픽에 김여정 노동당 부부장과 함께 김정은 총비서의 특사로 방한하기도 했다.
정부는 북측 고위인사가 사망했을 때 전통문 형식의 조전을 세 차례 북측에 발송해 조의를 표명했지만, 이번에는 북한의 남북 통신선 단절로 인해 통일부 대변인이 장관의 조의문을 발표하는 방식으로 조의를 표명했다.
앞서 북한 노동당 기관지 <로동신문>은 4일 "영광스러운 우리 당과 국가의 강화발전사에 특출한 공적을 남긴 노세대 혁명가 김영남 동지가 97살의 일기로 서거했음을 전체 당원들과 인민들에게 알린다"라고 보도했다. 신문에 따르면 그는 지난해 6월부터 대장암으로 치료를 받아왔다.
김 전 상임위원장의 장례는 국장으로 치러질 예정이다. 북한이 발표한 국가장의위원회 명단에는 김정은 노동당 총비서를 포함해 박태성 내각총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장 등 고위간부들이 모두 포함됐다.