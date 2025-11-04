'균형발전 논하고 산업수도 알리고 '... 울산에서 '지방시대 엑스포' 개최

큰사진보기 ▲울산 동구에 있는 HD현대중공업 정문. 11월 19일부터 21일까지 울산전시컨벤션센터(UECO) 일원에서 열리는 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’ 참가자들이 견학할 예정이다. ⓒ 박석철 관련사진보기

'2025 대한민국 지방시대 엑스포'가 오는 11월 19일부터 21일까지 울산전시컨벤션센터(UECO) 일원에서 열린다. 5극 3특 균형성장과 지속 가능한 미래 정책 방향 제시하는 것이 목적이다.국내 최대 지역 정책 박람회인 이번 엑스포는 지방시대위원회·행정안전부·산업통상부·울산시가 공동 주최하며 17개 시도와 시도교육청, 중앙부처, 공공기관이 참여한다. 올해는 '케이-밸런스(K-BALANCE) 2025'를 구호(슬로건)로 대한민국 균형성장의 미래 방향을 제시한다.주목되는 것은 전국 시도와 시도교육청, 중앙부처, 공공기관들이 에스케이(SK)에너지·에쓰-오일(S-OIL)·현대자동차·HD현대중공업 등 4개 기업을 코스별로 둘러보는 산업현장 여행(투어)와, 반구천 암각화와 태화강 국가정원을 방문하는 뮨화관광 여행(투어)이 진행되는 것.울산으로서는 '2028 울산국제정원박람회'를 전국에 홍보하는 한편 9조2500억 원을 투입해 울산산업단지에 대단위 석유화학 생산설비를 구축하면서 석유화학산업 재편을 바라보는 에쓰-오일 현장과, 한미무협협상으로 부각된 잠수함 생산 능력의 HD현대중공업, 대규모 전기차 공장을 건립중인 현대자동차로 대변되는 산업수도로서의 역할을 알린다는 잇점이 있다.특히 울산 전시관에서는 '대한민국 인공지능(AI) 수도 울산'을 주제로 산업수도에서 인공지능 중심도시로 도약하기 위한 이상(비전)과 전략을 소개하고, 제조 인공지능(AI) 혁신 생태계 등을 선보인다.전국의 각 기관들은 이밖에 울산 특색을 담은 체험·판매 행사, 청년 예술인 공연, 먹거리(푸드)트럭 등 울산 이야기(스토리) 마당과 축구, 농구 등을 체험해 볼 수 있는 '울산 스포츠 도전(챌린지)' 등도 체험하고 팔도 미식회, 팬상품(굿즈) 전시와 울산의 지역 특성을 살린 다양한 부대행사도 경험한다.울산시 관계자는 "3일 동안 국가 균형성장 전략과 지역정책을 소개하는 전시회와 28개의 정책·학술회의(콘퍼런스)가 이어지는데, 울산의 역동적인 산업현장과 고유의 문화, 그리고 최근 부각된 인공지능 산업을 알릴 기회"라며 "전국의 정책 입안자들이 울산 특색을 체험한다는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.한편 행사는 19일 오후 2시 '제3회 지방자치 및 균형발전의 날 기념식'을 시작으로 3일 동안 국가 균형성장 전략과 지역정책을 소개하는 전시회와 28개의 정책·학술회의(콘퍼런스)가 이어진다.