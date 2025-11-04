김건희 모친 최은순-오빠 김진우, 나란히 특검 첫 출석

큰사진보기 ▲양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사의 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨가 4일 서울 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.11.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사의 모친 최은순씨가 4일 서울 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.11.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

양평 공흥지구 개발 특혜 의혹(특가법상 국고손실)을 받고 있는 김건희씨의 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨가 나란히 마스크를 끼고 김건희 특검팀(민중기 특검)에 출석했다. 최씨의 특검팀 소환은 이번이 처음이다.최씨는 4일 오전 9시 34분 바람막이 차림을 한 채 특검팀 건물에 모습을 드러냈다. 그의 변호인은 취재진을 밀어내며 질의를 제지했다. 같은 시각, 김씨도 정장 차림을 하고 등장했다. 김씨는 정장 바지 주머니에 손을 넣고, 최씨보다 빠르게 특검팀 사무실로 걸음을 옮겼다. 이들은 모두 취재진의 질의에 답하지 않았다.뒤늦게 건물로 들어가려던 김씨의 변호인은 '심야조사 가능성'을 묻는 취재진의 질의에 "특검팀 수사관과 이야기를 나눴을 때, 조사 한 번으로 안 끝날 것 같다고 하셨다"라며 "오늘 길게 조사하지 않고, 조속히 (조사) 날짜를 한 번 더 잡겠다고 들어서 심야조사를 안 할 가능성이 더 커 보이기는 하다"라고 답했다.특검팀은 김건희씨 가족기업인 ESI&D가 지난 2011년~2016년 공흥지구에 아파트 개발 사업을 하며 개발부담금을 내지 않는 등 특혜를 받았다고 의심하고 있다. 최씨는 2014년까지 ESI&D의 대표 이사직을 맡다가, 이후 김씨가 대표로 취임했다. 특히 특검팀은 양평군이 지난 2016년 11월 약 17억 원의 개발부담금을 부과했다가 이듬해 아예 부과하지 않기로 번복한 경위에 주목하고 있다.이날 조사에선 이들의 증거 인멸 의혹도 다뤄질 예정이다. 김형근 특검보는 3일 정례 브리핑에서 "최은순씨와 김진우씨에 대해선 증거 인멸 관련 부분에 대해서도 조사가 이뤄질 예정"이라고 밝혔다. 특검팀은 최씨와 김씨가 윤석열·김건희 부부가 인사청탁 명목으로 받은 금거북이와 미술품 등을 빼돌렸다고 의심하고 있다.한편 특검팀은 이날 오전 10시부터 김건희의 '종묘 차담회' 의혹과 관련해 신수진 전 대통령 문화체육 비서관을 소환해 조사하고 있다. 매관매직 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장은 오는 6일 오전 10시에 소환될 예정이다.