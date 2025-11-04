'부동산 의혹' 국힘 사상구청장 제명... 민주, 고발장 예고

큰사진보기 ▲브리핑하는 여상원 윤리위원장국민의힘 여상원 윤리위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 회의결과 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내부 정보를 이용해 재개발 지역의 주택을 매입했단 의혹을 받는 조병길 부산 사상구청장이 국민의힘에서 제명됐다. 조 구청장은 투기 목적이 아니었다고 소명했지만, 의구심을 표시한 중앙윤리위원회는 이를 받아들이지 않았다. 여당은 지방선거를 앞두고 불거진 야당 현직 단체장의 당적 박탈을 크게 주시하는 분위기다. 더불어민주당은 조 구청장에 대한 수사 요구 등 고발장 제출을 예고했다.여상원 국민의힘 중앙윤리위원회장은 4일 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 이해 충돌 소지 비판을 받아온 조 구청장의 제명을 결정했다고 밝혔다. 이는 경고, 당원권 정지, 탈당 권유 등에 이어 가장 높은 수위의 징계다.국회 과방위원장인 최민희 더불어민주당 국회의원의 축의금 논란을 의식한 듯 여 위원장은 "일부 수용할 부분이 있지만, 우리가 손이 깨끗해야 상대방을 공격할 수 있다. 당이 제대로 살기 위해선 돈 문제 등에 대해서 의심 가는 행동을 해선 안 된다"라고 말했다. 당 지도부와 따로 소통이 없었다면서도 그는 이런 사안에 단호한 태도가 필요하다고 덧붙였다.윤리위에 출석한 조 구청장은 실거주 목적인데다 주민 추진 사안에 도장만 찍었단 취지로 부당함을 주장한 것으로 알려졌다. 앞서 조 구청장은 주택재개발 정비사업구역 지정 고시 전 해당 지역 주택 1채를 사들여 '부동산 투기' 의혹에 휩싸였다. 그러나 이를 살펴본 윤리위 판단은 최종 '부적절'로 기울었다.이 같은 조처는 10.15 부동산 대책 대응과 무관치 않다. 이재명 정부는 주택시장 안정화를 위해 서울과 수도권 규제를 꺼내 들었지만, 국민의힘은 '부동산 재앙'으로 몰아붙이며 공세를 퍼부어 왔다. 이날 여 위원장의 발언 맥락을 보면, 조 구청장 제명은 여당에 반격의 여지를 줄 수 없단 의미가 포함된 것으로 해석된다.내년 6.3지방선거 구도도 출렁일 태세다. 사상구는 김대식 국회의원이 당협 위원장이 되면서 국민의힘 공천에 변화가 예상돼왔다. 조 구청장 논란이 수면 위로 크게 부상한 것도 사상구 당협이 움직인 결과물이다. 당협 차원의 조사와 부산시당 보고를 거쳐 윤리위로 넘겨졌는데, 결국 당적 박탈로 결론 나면서 공천 경쟁이 불가피할 전망이다.민주당은 국민의힘 기초단체장 사법리스크·비위로 확대하며 이번 사태를 가벼이 넘기지 않겠단 분위기다. 민주당 부산시당의 이철우 '국힘 공직자 비위대응 특별위원회' 위원장은 "처벌까지 받을 수 있는 심각한 사안"이라며 "국민의힘이 부동산 대책을 공격하는데 (조 위원장 징계를 볼 때) 그럴 자격이 있는지 모르겠다"라고 반문했다.동시에 당 차원의 성명 발표부터 수사 의뢰 방침까지 내비쳤다. 이 위원장은 "단순한 의혹 수준이 아니다. 곧 입장을 내어 고발장을 접수할 계획"이라며 "또한 당선무효가 된 동구청장, 항소심 중인 사하·북구청장, 유죄를 받은 강서구청장 등 국민의힘 단체장 사법리크스까지 적극적으로 대처하겠다"라고 말했다.