통일부 조직개편 단행, 남북회담본부 2년 만에 부활

큰사진보기 ▲지난 7월 정동영 신임 통일부 장관이 25일 취임식을 앞두고 판문점을 찾아 자유의 집에서 판문각을 살펴보고 있다. ⓒ 통일부 관련사진보기

AD

윤석열 정부가 폐지했던 '남북회담본부'가 2년 만에 부활했다. 북한 인권 문제를 중심으로 활동하던 인권인도실은 사라졌다.통일부는 4일 공포·시행된 개정 '통일부와 그 소속기관 직제'에 따라 남북 회담 및 연락 기능을 전담하는 남북회담본부와 남북 교류·협력을 담당하는 실장급 조직인 평화교류실을 다시 설치했다고 밝혔다.이날 조직개편으로 남북회담본부와 함께 남북 교류·협력을 담당하는 실장급 조직인 '평화교류실'도 복원됐다. 정부가 재가동을 추진 중인 개성공단 관련 업무를 담당하는 '평화협력지구추진단' 역시 복원됐다.윤석열 정부에서 북한인권 문제를 전담한 인권인도실은 폐지되어 '사회문화협력국'으로 재편됐다. 장관 직속으로 운영되던 납북자대책팀 역시 통합돼 사회문화협력국 내 이산가족납북자과로 흡수됐다.이번 개편으로 국민적 합의를 토대로 대북·통일정책을 논의하기 위한 국장급 조직 '한반도평화경청단'이 장관 직속으로 신설됐다.국립통일교육원은 평화·통일교육을 민주시민교육까지 확대하는 정책 방향에 맞춰 '국립평화통일민주교육원'으로 이름을 바꿨다.조직개편으로 통일부 정원은 533명에서 600명으로 증원되어, 윤석열 정부 당시 축소된 인원(81명)의 80%가량이 회복됐다. 고위공무원 직위는 18개(가급 4개)에서 20개(가급 5개)로 늘고 본부와 소속기관의 과·팀은 52개에서 58개로 확대됐다.